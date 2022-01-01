Елена Синица На страже экологии Пермская ЦБК ведёт строительство нового водовыпуска Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) продолжает строительство нового выпускного коллектора сточных вод предприятия. На данный момент завершены подводные работы, сообщили в пресс-службе компании.

Действующий водовыпуск эксплуатируется уже порядка 40 лет, поэтому ему потребовалась замена. Работы стартовали в июле. Сейчас по дну Чусовой уже проложено 500 м полимерного трубопровода. При этом труба не будет подвергаться коррозии и прослужит не менее 70-80 лет. Кроме этого, проведена обратная засыпка траншеи, в которой расположен трубопровод. Это необходимо для того, чтобы его большая часть находилась под речным дном, пояснили в компании.





Изначально работы были разделены на две части — сухопутную и подводную, рассказал главный инженер ПЦБК, руководитель проекта строительства нового водовыпуска Вячеслав Новокшонов. По его словам, сейчас проводится контроль качества работ, выполненных в подводной части. В это же время идут работы на суше: укладывается ещё 100 м трубопровода, а также производится возведение и бетонирование каркасов двух камер гашения.





«Камеры гашения — важный элемент нового трубопровода. Берег расположен под естественным уклоном. Поэтому вода, спускаясь к реке, набирает очень большую скорость. Чтобы при движении она не повредила коммуникации, по ходу трубы устанавливаются две камеры, которые будут сдерживать скорость течения воды», — подчеркнул Вячеслав Новокшонов.





Перед тем как началось строительство нового водовыпуска, в течение восьми месяцев проводились работы по проектированию, прохождению госэкпертизы, согласованию. В том числе, проект работ прошёл экологическую экспертизу. ПЦБК получила все необходимые разрешения на строительство, в частности, в водоохранной зоне.





Завершить установку прибрежной части трубопровода и камер гашения планируется уже осенью. После этого пройдут пусконаладочные работы и состоится переключение стоков со старого водовыпуска на новый.





Такие работы можно считать действительно уникальными, считает Вячеслав Новокшонов. По его словам, в нашем тысячелетии в Пермском крае водовыпуск ещё никто не строил. Он отметил, что новый водовыпуск обеспечит безопасную транспортировку очищенных стоков в русло реки и их рассеивание. В результате воздействие предприятия на водный объект было минимальным.





В целом же, ежедневно ПЦБК очищает 35 тыс. кубометров промышленных стоков. Сначала вода проходит локальную очистку в цехах: флотаторы удаляют из воды бумажное волокно, а на механических решётках отсеиваются твёрдые отходы. Затем стоки попадают на центральные очистные сооружения, где вода проходит ещё пять этапов очистки. Только после этого чистая вода уходит на водовыпуск и возвращается в реку.





В компании также напомнили, что в этом году в рамках реконструкции выпускного коллектора сточных вод с очистных сооружений Росрыболовство рекомендовало предприятию восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. В середине июля было выпущено 6,5 тыс. мальков краснокнижной стерляди.





По сообщению пресс-службы ПЦБК

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