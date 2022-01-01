Валерий Мазанов Смена вех Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2012 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2012 год

Из архива редакции

Возврат прямых выборов губернаторов

В январе 2012 года пока ещё президент Дмитрий Медведев внёс в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. Проект предусматривал, что губернаторы избираются гражданами «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Кандидаты на должность глав субъектов выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения.

Интересные факты Алексей Иванов признал своё авторство «Псоглавцев» и закончил работу над ещё одним романом. Писатель Алексей Иванов написал новый роман под псевдонимом Алексей Маврин. Роман «Комьюнити» продолжает линию ранее изданных «Псоглавцев». Forbes упомянул Юрия Трутнева в числе обладателей самых необычных транспортных средств. Пальму первенства делят Дмитрий Медведев, с прошлого года добавивший к своей «Победе» первую «Волгу», и Владимир Путин — хозяин двух ГАЗ-21. Самым редким автомобилем — ГАЗ-12-ЗИМ — владеет Сергей Шойгу. Всех перещеголял оригинальностью советник президента Юрий Лаптев: он ездит на первом советском послевоенном внедорожнике ГАЗ-67Б. Forbes отмечает, что популярностью у чиновников пользуются автомобили Mercedes, Audi и Toyota. У Юрия Трутнева — Maserati. Виктор Басаргин решил «продолжить традицию общения всех желающих с главой региона в интернете». Губернатор Пермского края зарегистрировал аккаунт на платформе LiveJournal под именем basargin.livejournal.com. Дмитрий Жебелев намерен «дедморозить» по полной программе. Дмитрий Жебелев покидает пост редактора автомобильного приложения сайта 59.ru. Это связано с тем, что благотворительный фонд «Дедморозим», который координирует Жебелев, «требует очень много времени». Пермь — снова миллионник. В 2012 году впервые с начала 1990-х годов Пермкомстат зафиксировал прирост, а не убыль населения. Пермь вновь стала миллионным городом: статус, полученный в 1979 году, был утрачен в 2004-м. Штраф за самовольную рубку новогодних елей может достигать 100 тыс. руб. Министерство природных ресурсов и экологии Пермского края утвердило положение о заготовке новогодних ёлок на территории региона. Для граждан и организаций самая дешёвая ёлка высотой до 1 м обойдётся в 12 руб., ель выше 4,1 м будет стоить порядка 72,5 руб. за одну штуку.

Выборы глав регионов отменили в 2004 году. Губернаторы с тех пор утверждались решениями законодательных органов регионов по предложению президента. Законопроект Медведева стал одним из последних его заметных решений на посту президента: после восьмилетнего перерыва вернулись выборы губернаторов. Хотя, конечно, это во многом уже было формальностью: выбор «несогласованных» в Кремле кандидатур случался крайне редко.

Олег Чиркунов ушёл в отставку

28 апреля президент принял просьбу Олега Чиркунова о сложении полномочий губернатора Пермского края.

«Восемь лет управления регионом — это много. На старте ты начинаешь с огромным желанием чего-то достичь и с отсутствием знаний о том, как что работает. Постепенно приходит понимание механизмов, становится легче добиваться результата, но уже не хватает энергии или новизны. Человек не должен засиживаться на одном месте долго. Находясь во главе Пермского края, я сделал всё что мог. Пусть теперь придёт новый руководитель и сделает лучше», — заявил Олег Чиркунов.

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначен министр регионального развития РФ Виктор Басаргин. Пожелав ему «успехов в работе на благо Пермского края», экс-глава региона сосредоточился на своём бизнесе и преподавательской деятельности.

Успехи Виктора Басаргина в его работе «на благо Пермского края» жители региона оценят чуть позже.

В суд на Жириновского

Покойный лидер ЛДПР всегда отличался эксцентричностью и при жизни успел обидеть многих людей. Иногда обижал целые регионы, как это случилось с Уралом. В одном из выступлений Владимир Жириновский назвал уральцев «тупыми». Он заявил, что от Перми до Екатеринбурга проживает «дебильное население».

Пермский бизнесмен Алексей Реутов подал в суд на Жириновского и напечатавшую его слова газету «Комсомольская правда». В Свердловском суде, куда поступило заявление Реутова, сообщили, что в адрес политика подано ещё несколько исков от жителей Перми.

Самому Жириновскому, конечно, все эти суды были как слону дробина.

Кому «подарить» бухлишко?

Предпринимательские инициативы, направленные на обход законов, никогда не перестанут восхищать. В Перми появились сайты, специализирующиеся на доставке алкогольных напитков ночью. Несмотря на то что эта деятельность противоречит закону об обороте алкогольной продукции, предприниматели нашли способ его обойти. Одни предлагают приобрести магнит стоимостью от 500 до 2500 руб. и получить алкоголь «в подарок», вторые заверяют, что «занимаются только доставкой заранее оплаченного товара», а третьи сдают крепкие алкогольные напитки «в аренду».

«Такую сделку можно признать притворной, но это не может служить поводом для закрытия сайта. Можно проследить, на кого зарегистрирован сайт, но не факт, что именно этим юридическим или физическим лицом была совершена сделка. Этим должны заниматься уже правоохранительные органы», — рассуждал об этом юрисконсульт фирмы «Бизнес-Консалтинг» Алексей Белов.

У нас всегда если нельзя, но очень хочется, то можно. Тем только ещё и живы.

Культурная политика не изменится?

Руководитель Музея современного искусства PERMM Марат Гельман сделал оптимистичное заявление. По его словам, «при губернаторе Викторе Басаргине культурная политика Пермского края не изменится».

«Когда пришёл новый губернатор Виктор Басаргин, он был настроен против нас. Но через некоторое время изменил своё мнение, стал говорить о наших наработках как о культурном достоянии. Буквально на прошлой неделе был принят бюджет Пермского края, который в своей культурной части повторяет бюджет предыдущего года, принятый при прежнем губернаторе Олеге Чиркунове. То есть будет фестиваль «Белые ночи», будет фестиваль поэзии «СловоNova». Независимо от того, будет в Перми Гельман или нет, пермский проект сохранится», — сказал Марат Гельман, ныне признанный иностранным агентом и уехавший из страны.

В 2012 году ПЦБК получил премию Lesprom Awards — 2012 в номинации «Самая успешная стратегия года» Премия является единственной профессиональной наградой в российской лесной промышленности. Основной фокус стратегии — «Клиентоориентированность. 5 шагов навстречу клиенту». Она позволила ПЦБК стать одним из лидеров на российском рынке гофропродукции. В содержании пунктов стратегии выделено: развитие сервисов для клиентов, интенсивное развитие территорий присутствия и рынков сбыта, оптимизация производимой продукции в рамках программы «Бережливое производство», что обеспечивает снижение цены для клиента. В этом же году высокий стандарт продукции ПЦБК подтверждён Всероссийской организацией качества. На предприятии внедрён стандарт системы менеджмента качества ISO 9001, оно награждено дипломом «Российское качество».

Впрочем, как и многие другие деятели современного искусства.

Прямые выборы мэров

Правительство РФ одобрило законопроект о введении обязательных прямых выборов мэров во всех городах России. Согласно документу мэр должен избираться исключительно голосами жителей города или поселения.

В подготовившем законопроект Министерстве регионального развития России предложили также ввести должность вице-мэра. Предполагалось, что этот человек будет избираться вместе с мэром и сможет исполнять его обязанности в случае отставки главы города. Право вводить такую должность оставляют за муниципалитетами.

Законопроект об обязательных прямых выборах мэров был опубликован на сайте минрегиона после отставки руководителя ведомства Виктора Басаргина, который стал губернатором Пермского края. Виктор Басаргин ещё в 2011 году высказывался за повсеместное возвращение прямого голосования. Он говорил, что «распространение института сити-менеджеров надо приостановить», так как ведомство сочло его неэффективным.

Непонятно только, куда потом делась эта замечательная инициатива.

McDonald’s «закрывается»

Один из сайтов «выдуманных новостей» распространил информацию, что сеть ресторанов McDonald’s может быть закрыта по всей России в течение девяти месяцев. Якобы Минздравсоцразвития России совместно с Роспотребнадзором в 2011 году провели более 700 проверок в сети ресторанов McDonald’s и пришли к выводу, что знаменитый фастфуд наносит непоправимый ущерб здоровью россиян, в этой сети быстрого питания редко соблюдаются санитарные нормы, нарушаются сроки хранения продуктов и технология приготовления блюд. Поэтому компании дали девять месяцев на то, чтобы полностью свернуть работу, вывезти оборудование, уволить сотрудников и соблюсти все юридические формальности.

«Новость» подхватили другие СМИ, в результате представителям сети ресторанов пришлось доказывать, что они «не верблюды». «Компания «Макдоналдс» в России ценит внимание и обеспокоенность со стороны СМИ и посетителей по поводу своей деятельности и сообщает, что информация от 23.03.2012 на сайте придуманных новостей полностью не соответствует действительности», — заявили в компании.

Директор ресторана «Макдоналдс» в Перми Татьяна Загульская отреагировала более эмоционально: «Вы сами верите, что это может случиться? Я вот абсолютно не верю! По-моему, это просто чья-то ошибка», — заявила она.

Зато теперь верим. И девяти месяцев не понадобилось.

Что обсуждалось больше всего?

«Эхо Чиркунова» звучало ещё долго после его отставки. После ухода с должности Олег Анатольевич собрал воз и маленькую тележку самых разных обвинений.

Вот что писали комментаторы «Нового компаньона»: «Либерал Олег Чиркунов по факту был исключительно тоталитарным политиком. Восемь лет его губернаторства в Пермском крае — это годы абсолютной монархии в пределах отдельно взятого региона. Решения принимаются «в одном лице». Без этого «лица» никто ничего не делает. Лицо «самолично» пишет «манифесты» и «мечты о городе». Контролирует всё и вся. Назначает и снимает. Всё это признаки абсолютистского государства. Почище, чем в национальных республиках».

Только много лет спустя стало понятно, чего стоят эти обвинения в авторитарности и волюнтаризме. Как у любого человека и руководителя, у Чиркунова, конечно, есть много недостатков. Но всё же он был и остаётся по сей день «главным либералом» Прикамья. Хотя бы потому, что все эти обвинения комментаторам и журналистам можно было высказывать ему публично — и оставаться после этого спокойно работать в СМИ.

Но и новому губернатору доставалось по первое число. С самых первых дней работы Виктора Басаргина его губернаторство было омрачено скандалами. Едва назначенный на должность председателя правительства Пермского края бывший заместитель Басаргина в минрегионразвития Роман Панов был арестован. Ему вменялись серьёзные нарушения при проведении конкурсов, организованных министерством.

Под конец же года случился и вовсе смешной скандал. Предновогодняя вечеринка, организованная администрацией губернатора Пермского края для своих сотрудников, а также приглашённых VIP-персон, была снята кем-то из присутствующих на мобильный телефон. Затем эти кадры были «слиты» в СМИ. Появилась информация, что вечеринка обошлась в 4,5 млн руб. Неловкие объяснения пресс-службы губернатора о том, что мероприятие якобы было организовано за счёт внебюджетных источников, только подлили масла в огонь: некоторые пермские блогеры предположили, что случившееся можно квалифицировать как получение взятки должностным лицом.

Впрочем, всё это были мелочи. Настоящие скандалы начались уже позже.

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