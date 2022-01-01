Анна Заварыкина Светлана Караваева Семь радуг Чердыни Завершилась работа арт-резиденции «Чердынское междуречье» Поделиться Твитнуть

О необходимости проведения арт-резиденции свидетельствует неподдельный интерес к ней учёных и исследователей, скульпторов и художников, местных жителей и туристов, с готовностью откликнувшихся на предложение принять участие в программе проекта. Всех их объединила искренняя любовь к самобытной и прекрасной Чердыни, желание узнать новое и осмыслить глубинные процессы, происходившие на этой древней земле задолго до нас. На открытии выставки по результатам работы арт-резиденции 13 августа в одном из корпусов Чердынского краеведческого музея были подведены итоги научной и творческой работы.

Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея:

— Мы все — наследники замечательных дел своих предков, которые жили на этой земле много веков, хотя и не всегда осознаём это. Благодаря нашему проекту мы смогли увидеть себя со стороны — глазами учёных и творческих людей.

Ольга Шур

Азартно и увлекательно рассказала о своих работах Юлия Морохина, недавно переехавшая в Чердынь пермская художница. Благодаря её постерам и открыткам с видами родного города фонд чердынских сувениров существенно пополнился, а в музее появился необычный диптих «Чердынское междуречье» — дар любимому городу. В своей работе Юлия сумела передать своеобразие и очарование здешних мест, в которых удивительным образом сочетаются черты язычества и христианства, прочно вошедшие в народную культуру.

Бывшая пермячка Ирина Решетило, ныне живущая в Сергиевом Посаде, представила выразительную серию линогравюр «Семь холмов» и провела два мастер-класса по изготовлению линогравюры, участие в которых с удовольствием приняли и взрослые, и дети.

Объектом художественного интереса Таисии Саловой из Москвы стали… чердынские грибы. Оказалось, что не только грибы, но и мхи могут стать объектом пристального внимания мастера! Елизавета Стальных, мастер художественной вышивки из Перми, удивила созданием необычных композиций — на поверхности фотографий Татьяны Шкляевой красуются филигранно вышитые Елизаветой знаменитые чердынские мхи.

Педагог чердынского Центра дополнительного образования Елена Украинец порадовала результатами своего кропотливого труда: созданные ею куклы в костюмах Чердынского уезда Пермской губернии второй половины XIX — начала XX века, сшитых из чудом сохранившихся старинных тканей и украшенных затейливой вышивкой, вызвали добрые улыбки взрослых и неподдельный интерес ребятишек.

Ольга Шур

Свежо и самобытно выглядят акварели Ольги Пешковой и студентов декоративно-прикладного отделения Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Живописец Денис Куликов отметил, что больше всего в Чердыни его притягивал Вятский холм, возможно потому, что родом он из Кирова — бывшей Вятки. Во время проекта Денис провёл два мастер-класса — по живописи и графике.

Содержательным и эмоциональным было размышление историка архитектуры Александра Михайлова о будущем Чердыни. По его мнению, у Чердыни по сравнению с другими старинными городами есть и недостатки, и преимущества. Так, относительно «молодой» возраст и удалённость Чердыни от центра страны вполне компенсируются достаточно убедительной сохранностью этого поселения и ненарушенным историческим ландшафтом. В будущем Чердынь могла бы заинтересовать не только наших соотечественников, но и туристов из других стран.

Ольга Шур

Александр Михайлов провёл очень интересную пешеходную экскурсию, где рассказал об особенностях некоторых архитектурных со­оружений Чердыни. Заинтересованное участие в ней приняли не только многочисленные туристы, но и сами чердынцы, во многом заново открывавшие для себя родной город.

Экскурсии проводили не только профессио­налы: ученики Чердынской средней школы с помощью учителя географии Елены Толстогузовой вполне успешно подготовили и самостоятельно провели не одну экскурсию по своему городу. Их наставница разработала новый экскурсионный маршрут по берегу Колвы, который по достоинству оценили путешественники — гости арт-резиденции.

Елена позабавила слушателей рассказом о коте чердынского пароходчика Григория Надымова — Мурашике, который с важностью встречал каждое причаливавшее к местной пристани судно, а рыбаки делились с котом своим уловом. Этот легендарный кот стал героем финального шоу в Комсомольском сквере. Пермские скульпторы-керамисты Марина Еркович и Елена Субботина с командой создали в центре города скульптуру кота, который после длительного обжига появился из огня под яркое выступление участников березниковской файер-студии Asteria.

Ольга Шур

Керамический Мурашик может стать ещё одним символом древнего города на семи холмах. «Ну вот, теперь и у нас есть свой кот, Чердынский, не хуже Чеширского», — сказал кто-то из зрителей.

В течение всего дня над семью чердынскими холмами то и дело появлялись радуги — полные, яркие, непередаваемо красивые, создающие особенно праздничную атмосферу.

И всё-таки праздник, который порадовал чердынцев и гостей, — не главный итог работы творческой команды. Организаторы события надеются, что креативные индустрии создадут новые рабочие места, будет современная инфраструктура — гостиницы, кафе, центры народных промыслов… Следствием этого станет необходимость молодых рук, новых идей — а значит, дети и внуки нынешних чердынцев смогут реализоваться на своей земле.

Как сказал один из участников проекта историк Павел Корчагин, вспоминая книгу Алексея Иванова «Чердынь — княгиня гор», «в пространстве романа время течёт по-другому». Чтобы реальное время Чердыни, отмечаемое часами на городской площади, вмещало в себя не только прошлое, но и будущее, нужны проекты, подобные только что состоявшемуся.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.