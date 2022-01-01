Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три оперы, четыре балета Пермский театр оперы и балета открывает новый сезон Поделиться Твитнуть

По-настоящему работа в Пермской опере летом не прекращалась, межсезонья как такового не было: проходили экскурсии по театру (6+), «бродилка» Location (12+), гастролировали иногородние музыкальные проекты — сцена не пустовала. Тем не менее открытие есть открытие, и оно по традиции посвящается Чайковскому: в театре его имени первое большое событие всегда с ним связано, будь это балет, опера или, как в нынешнем году, симфонический концерт (6+). Он состоится в пятницу, 26 августа, Иван Худяков-Веденяпин продирижирует произведениями Петра Ильича Чайковского и Антонина Дворжака.

Иван Худяков-Веденяпин 26 августа продирижирует произведениями Петра Ильича Чайковского и Антонина Дворжака

Андрей Чунтомов

Имя дирижёра принципиально важно для политики театра: это молодой музыкант с амбициями, который работает в штате Пермской оперы. В прошлом сезоне его коллега Владимир Ткаченко мощно заявил о себе с несколькими интересными симфоническими и камерными программами, показался на «Золотой маске».

Нынче такой же шанс получит Иван Худяков-Веденяпин. На недавних гастролях в Петербурге он дирижировал на всех трёх показах балета «Корсар» (12+). По словам программного директора театра Дмитрия Ренанского, создание новых имён для российской музыкальной сцены — это одна из стратегических задач Пермской оперы.

Дмитрий Ренанский, программный директор Пермского театра оперы и балета:

— Прошлый сезон прошёл для нас под знаком планомерного обновления дирижёрской команды театра. Я особенно отмечу здесь Владимира Ткаченко — под его управлением прекрасно прошёл конкурсный показ «Дон Жуана» (12+) на «Золотой маске», он провёл несколько концертов симфонического и камерного оркестров, которые стали значительными событиями сезона. Отмечу здесь не только уровень музицирования как таковой, но и очень умный, тонкий подход к составлению программ концертов. Я бы рекомендовал обратить внимание и на второго нашего дирижёра — Ивана Худякова-Веденяпина, которого зрители Пермской оперы знают по репертуарным спектаклям театра. Это ещё один яркий представитель нового поколения петербургской исполнительской школы — и мы все с нетерпением ждём его концертного дебюта в Перми 26 августа.

Программный директор подчёркивает, что открытие и воспитание новых громких имён — не только музыкантов, но и постановщиков — это принципиальная вещь для театра:

— Когда ещё на рубеже 2019—2020 годов мы с тогдашним генеральным директором театра Андреем Борисовым разрабатывали программу «перезагрузки» Пермской оперы, то настаивали на том, что театр должен открывать новые имена, новых Черняковых и Богомоловых, поддерживать молодых, готовить кадровый резерв для России и для мира. Собственно, это уже и происходит — скажем, того же Влада Наставшевса (постановщик «Евгения Онегина» в Пермской опере. — Ред.), который дебютировал на большой оперной сцене именно у нас, в следующем сезоне вы не раз увидите на крупнейших сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Та же история и с Романом Феодори — за последние несколько месяцев он стал одним из самых востребованных оперных режиссёров страны, выиграв «Золотую маску» за «Антигону» (16+) в Театре-Театре и получив приглашение поставить «Трубадура» на исторической сцене Большого театра. Мы пригласили Феодори поставить в Перми «Бал-маскарад» Верди задолго до всех этих приятных событий, и для театра, конечно, очень важно, что наша «ставка» оправдалась.

Ещё один принцип построения сезона и творческой стратегии театра вообще — привлечение в театр творческих сил, которые создадут разнообразие для зрителя и будут развивать труппу. С этими планами возникли некоторые проблемы. Уже известно, что не приедут музыканты из-за рубежа: например, планировалось выступление Риккардо Минази — дирижёра-барочника, который работает с оркестрами из современных инструментов, — он должен был выступать осенью с тремя последними симфониями Моцарта; и польский пианист Пётр Андершевский, который в начале зимы должен был играть с театральным оркестром концерты Моцарта. Несмотря на эти неприятности, Дмитрий Ренанский подтверждает намерение театра работать с приглашёнными музыкантами на концертных программах:

— Разнообразная и сбалансированная концертная афиша — одна из визитных карточек Пермской оперы, и в новом сезоне мы, конечно, будем развивать это направление. Концертами будут дирижировать и наши штатные музыканты — Мигран Агаджанян, Владимир Ткаченко, Иван Худяков-Веденяпин, но будут, конечно, и приглашённые дирижёры, выделю, в частности, замечательного специалиста по музыке ХХ века Фёдора Леднёва. Планируем мы и усиление «моцартовско-барочной» линии в репертуаре, которой в последние годы мы уделяли недостаточно много внимания. Более подробно мы расскажем об этом на пресс-конференции в середине сентября.

Ещё одно важное событие сентября — концертное исполнение «Травиаты» Верди (6+). Сценическую версию Роберта Уилсона вряд ли сегодня можно воспроизвести на пермской сцене, но музыкальная версия, которую готовит главный дирижёр театра, специалист по итальянскому репертуару Мигран Агаджанян, обещает быть любопытной. В роли Виолетты 17 сентября — примадонна пермской труппы Надежда Павлова, 18 сентября — солистка

«Геликон-оперы» Людмила Светозарова, и в целом Дмитрий Ренанский обещает «яркий состав, способный превратить концертное исполнение шедевра Верди в незабываемый спектакль, которому не нужны ни декорации, ни костюмы».

В целом в течение сезона, по словам программного директора театра, будет много приглашённых солистов и несколько новых штатных певцов.

Показ 30 и 31 августа «Евгения Онегина» (12+) — одной из премьер прошлого сезона — демонстрирует ещё один принцип руководства театра: все новые постановки должны быть репертуарными. По словам Дмитрия Ренанского, все приглашённые постановщики соотносят свои творческие амбиции с достаточно ограниченными возможностями пермской труппы и пермской сцены — так, чтобы все премьеры, которые выпускает театр, могли бы активно показываться в репертуаре, сериями не менее двух раз за сезон, в том числе — сложный и дорогостоящий «Фауст» (18+).

Важное событие сентября — концертное исполнение «Травиаты» Верди.

В роли Виолетты 17 сентября — примадонна пермской труппы Надежда Павлова

Андрей Чунтомов

Что же касается более отдалённых планов, то сезон будет строиться по тем же принципам, что и прошлый, — три оперных премьеры с тремя постановщиками и тремя дирижёрами: «Бал-маскарад» (16+) Верди в постановке Романа Феодори под музыкальным руководством Миграна Агаджаняна, «Замок герцога Синяя Борода» (16+) Белы Бартока (режиссёр — Евге­ния Сафонова, музыкальный руководитель — Фёдор Леднёв), «Летучий голландец» (18+) Рихарда Вагнера (режиссёр-постановщик Константин Богомолов, музыкальный руководитель — Филипп Чижевский).

В балете ожидается две премьеры, но четыре названия, поскольку первая, осенняя, премьера — это вечер из трёх одноактных балетов. Планировалось сотрудничество с фондами Уильяма Форсайта и Джерома Роббинса, но этот проект пришлось отложить до лучших времён. Вместо него будет показан спектакль, который изначально значился в планах театра в сезоне 2023/24, — вечер с лаконичным и понятным названием «Севагин/Самодуров/Пимонов» (12+): три руководителя трёх ведущих российских балетных компаний — Максим Севагин (театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Вячеслав Самодуров (УралБалет, Екатеринбург) и Антон Пимонов (Пермский балет) — поставят три одноактных балета на музыку Антонио Вивальди, Владимира Раннева и Антона Светличного. Последние две партитуры написаны лидерами новой русской музыки специально по заказу театра для этого вечера, что придаёт программе «Севагин/Самодуров/Пимонов» статус мировой премьеры. Музыкальный руководитель постановки — Владимир Ткаченко. Премьера запланирована на 21, 22, 23 октября.

Второе премьерное название, которое появится в афише театра во второй половине сезона 2022/23, — большое название классического репертуара, по которому соскучились пермские зрители. Антон Пимонов и художница Альона Пикалова поставят «Раймонду» (12+) Александра Глазунова. Что касается давно обещанного «Каменного цветка» (12+) Сергея Прокофьева, то он будет выпущен к 300-летию Перми, но будет ли это в конце наступающего сезона или в начале следующего, зависит от многих факторов, в том числе от расписания юбилейной пермской программы, в которой театр намерен принять активное участие.

Театр планирует много гастролировать, причём участие в гастролях будут принимать все труппы: опера, балет, оркестр и хор.

Перспективный график постановок, как утверждает Дмитрий Ренанский, спланирован на три-четыре года вперёд, причём сезон 2023/24 утверждён уже на 80%:

— Если не будет форс-мажоров, под знаком которых проходит наша жизнь в последние годы, мы по традиции представим планы в феврале будущего года. Пока небольшой спойлер: кульминацией сезона 2023/24 станет постановка большого названия классического русского оперного репертуара, которая удивит выбором и режиссёра-постановщика, и музыкального руководителя спектакля.

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