Олеся Максименко Все дороги ведут в Пермь Как власти планируют развивать туристический потенциал города Поделиться Твитнуть

Пермскому краю есть что показать, а гостям регио­на — на что посмотреть. Это подтверждает тот факт, что по результатам программы туристического кешбэка Прикамье стало одним из самых популярных туристических направлений, заняв девятое место по всей России.

Пермь

Фото: пресс-служба администрации Перми

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сегодня перед регионом стоит задача до 2030 года в 2,5 раза увеличить поток гостей в Прикамье. При этом, по оценке главы региона, край обладает большой привлекательностью для туристов благодаря коллекциям шедевров искусства, уникальной архитектуре и природным памятникам.

Огромным туристическим потенциалом обладает и столица Пермского края, где есть все возможности и для активного, и для культурно-исторического туризма. В городе развита транспортная инфраструктура, есть речное, железнодорожное и авиационное сообщение. И власти Перми активно работают над привлечением в наш регион ещё большего количества гостей из России и из-за рубежа, продвигая туристический потенциал краевой столицы на различных специализированных выставках и мероприятиях.

Улицы как часть театра

Новый виток в развитии культурно-исторического туризма Перми может дать победа во всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов. Краевая столица получит 203 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию целостного туристического пространства на территории площадью 76,5 га, объединяющей улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты «Звезда» и Архиерейское подворье. Здесь расположены 93 объекта культурного наследия, в том числе Пермский краеведческий музей, художественная галерея, набережная Камы.

«Выход к Каме — это ключевая идея туристического кода, связь с ней формируется через идею «Камских коридоров» — основных улиц, ведущих к реке. В качестве концепции был выбран образ театра. Каждая улица в центре города будет иметь своё функциональное назначение. Так, например, улица Советская — это «театральный буфет» со множеством кафе и баров, улица Пермская — «фойе», набережная — «партер», а «сцена» — это, конечно же, наша Кама. Готовясь к 300-летию Перми, мы преображаем наш город, совершенствуем его инфраструктуру и насыщаем событийную линейку. Уверен, что туристические дороги России ведут в Пермь и с каждым годом к нам будет приезжать всё больше туристов», — подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин в своём Telegram-канале.

В рамках проекта планируется обустроить зоны отдыха, пешеходную навигацию, архитектурную и фасадную подсветку зданий, формирующих фронт застройки ключевых туристических улиц города, установить малые архитектурные формы.

Постановление об утверждении границ территории туристического центра Перми уже подписано Алексеем Дёмкиным. Благоустройство запланировано на 2023 год.

Кроме того, в начале августа Ростуризм представил варианты идей для коротких путешествий по городам России. В список из 20 направлений от юга до Дальнего Востока вошла и Пермь.

Программа Ростуризма, рассчитанная на два-три дня, предполагает привлечь любителей самого разного отдыха. Туристам советуют прогуляться по набережной Камы, городской эспланаде, посетить Сад камней, Райский сад и парк им. Горького, сходить в театры и музеи. Авторы маршрута также отмечают, что гости города могут отправиться в путешествие и по Пермскому краю — посетить Белогорский монастырь, Хохловку, Усьвинские столбы, Каменный город, съездить на сплав.

Помимо этого, туристам предлагают познакомиться с традиционной местной кухней: попробовать посикунчики, пироги с пистиками, ростбиф с печёными кореньями и брусничным взваром или мороженое с вареньем из шишек, уральские разносолы и «колдуны», белые грибы и блюда из дичи.

Природное преимущество

Одно из направлений, на которое делают ставку городские власти, — развитие речного туризма.

По словам Дмитрия Махонина, правительство региона видит большие перспективы в использовании возможностей развития судоходных рек. «Включение их в туристические маршруты позволит людям воспользоваться удобным видом транспорта. Создание сети речных маршрутов, позволяющих познакомиться с Пермским краем во время речных путешествий, станет стимулом для развития экономики региона и его муниципалитетов», — отметил губернатор.

«Природное преимущество нашего города, который расположен на одной из красивейших рек России, необходимо использовать. Пермский круиз­ный флот сейчас состоит из девяти крупных судов, они курсируют внутри региона, а также отправляются в другие субъекты страны», — в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Администрация активно сотрудничает с местными туроператорами и находится с ними в тесном диалоге, учитывая федеральную и краевую повестку. Прорабатываются новые круизные маршруты. Так, в этом году для любителей путешествий по реке с мая по октябрь организовано порядка 140 различных туристических маршрутов. Кроме того, туроператоры регулярно проводят дни открытых дверей, где в ходе экскурсий знакомят всех желающих с теплоходом, капитаном и дирекцией круиза.

Отметим, что началась продажа путёвок на навигацию 2023 года. При этом уже сейчас любители круизного отдыха активно приобретают туры на теплоходы по разным направлениям, среди которых есть и новые. Например, круиз «Пять рек», который в следующем году пройдёт по Каме, Волге, Оке, Вятке и Белой.

И если в прошлом году услугами пермских туроператоров воспользовались около 20 тыс. круизных туристов, по итогам навигации 2022 года ожидается гораздо более высокая цифра.

От нас и к нам

С 4 по 7 августа в Москве прошёл всероссийский туристический форум «Путешествуй!», где был презентован потенциал Перми. В частности, планы по развитию в краевой столице и регионе автотуризма представил заместитель главы администрации города Виктор Агеев.

«Пермь расположена на уникальном пересечении автомобильной и Транссибирской железнодорожной магистралей, здесь есть судоходная река и воздушная гавань. Мы связываем большие надежды с реализацией проекта по строительству трассы М-12 Казань — Екатеринбург в составе скоростного международного коридора «Запад — Восток». Она частично пройдёт по южной части Пермского края. Также в Пермском крае планируется разработка нового маршрута «Медвежий тракт», благодаря которому туристы, путешествующие по «Золотому кольцу», смогут проехать по исторической дороге через Кострому и Киров в Пермь», — отметил Виктор Агеев.

Совместно с администрацией Перми туристический потенциал города продемонстрировали компания Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и за рубежом, туроператор «ВолгаWolga», который организовывает круизы из десятков российских городов, и компания «Тенториум» — производитель товаров на основе продуктов пчеловодства. Во время работы форума гости пермского стенда могли прогуляться по городу, надев виртуальные 3D-очки, и пообщаться с роботом, который знакомил посетителей с туризмом в Прикамье. Отметим, стенд Перми стал одним из самых популярных и посещаемых на форуме.

Неудивительно, что краевая столица была выбрана площадкой для проведения в сентябре Всероссийского круизного форума. Планируется, что он объединит свыше 200 представителей туристической отрасли из 30 регионов России. Участники обсудят развитие туристической промышленности, меры поддержки отрасли, развитие судостроения и судоходства.

На мероприятии выступят более 30 спикеров — экономистов, предпринимателей, общественников, политиков, представителей судостроительной и других сфер. Также на форум приглашены руководители профильных федеральных министерств и ведомств. О своём намерении принять участие в работе уже сообщили губернаторы Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областей, главы республик Татарстан, Мордовия, Марий Эл.

Добавим, организаторами форума выступают Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и Министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края.

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