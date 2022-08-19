Елена Синица Все в белом Как может измениться рынок такси в связи с требованием о едином внешнем виде Поделиться Твитнуть

С 1 сентября в Пермском крае вступают в силу новые требования к внешнему виду такси. Согласно закону, кузов легкового такси должен быть белого цвета. На нём должна быть расположена полоса из красных и белых квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 до 25 см. При этом введение единой цветовой гаммы коснётся только тех, у кого истекла лицензия. Остальные же смогут ездить, как и раньше, — до истечения срока лицензии.

Константин Долгановский

«Это барьер для легализации перевозчиков»

Екатерина Киселёва,

руководитель пресс-службы общественного совета

по развитию такси:

— Мы видим в этом требовании серьёзный барьер для легализации перевозчиков. Особенно сейчас, когда автоконцерны приостановили выпуск автомобилей, а их стоимость существенно увеличилась. Поиск нового автомобиля определённого цвета может стать сложной задачей. Владельцы не белых автомобилей после 1 сентября не смогут получить разрешение. Им придётся нести дополнительные расходы на перекраску или переклейку, а также на перерегистрацию цвета автомобиля. Следует отметить, что после этой процедуры поездка не станет безопаснее, потому что цвет автомобиля на это не влияет. Стоимость изменения цвета в среднем начинается от 55 тыс. руб. Итоговая сумма зависит от качества используемых материалов.

16 августа в минтрансе Прикамья состоялось очередное совещание по обращению перевозчиков такси. Предприниматели просили отменить требование к цвету кузова такси, а также рассмотреть возможность субсидирования покупки новых автомобилей. По итогам встречи представители власти подтвердили свою позицию в отношении цвета кузова такси. Что касается вопроса субсидирования — перевозчиков попросили предоставить экономические расчёты затрат на покупку автомобилей в лизинг. На их основе будет приниматься решение о возможности субсидирования.

Считаем, что применение единого цвета негативно отразится на региональном рынке такси. По нашим наблюдениям, за последние полтора года в Пермском крае происходит снижение числа легальных перевозчиков. Отдельно хотелось бы обратить внимание на реестр выданных разрешений. На 10 августа в нём числилось 5271 легальное такси, но в их числе 1023 разрешения, выданных на автомобили Кировской области, 3016 разрешений на такси из Удмуртской Республики и всего 1232 разрешения на машины Пермского края.

Как показывает опыт других регионов, где был введён единый цвет, в первый год количество выдаваемых разрешений падает в два-три раза и больше не возвращается к прежним показателям.

По нашим обращениям за последние три месяца два региона — Вологодская и Амурская области — отменили подобное требование. Кроме того, ряд регионов в качестве поддержки бизнеса отменили взимание госпошлины за выдачу и переоформление разрешения на деятельность такси.

«Единый цвет имел бы смысл, если бы люди ловили такси «с руки»

Павел Стенников,

руководитель отдела по связям с общественностью

сервиса «Максим»:

— Мы не поддерживаем это решение. Единый цвет и оформление автомобилей имели бы смысл, если бы люди ловили такси «с руки». Но сейчас пассажиры преимущественно заказывают такси в приложении или через звонок оператору. Они получают полную информацию о назначенном автомобиле: марка, цвет, госномер. К тому же у крупных агрегаторов действует страховая защита поездок. Если пассажир поймает машину на улице, его жизнь и здоровье в поездке не будут защищены агрегатором.

Установление цветовой гаммы является избыточным требованием, которое ухудшит положение водителей. Сейчас в такси работают преимущественно самозанятые на личных автомобилях. Город не будет компенсировать затраты на перекрашивание автомобилей. А у водителей нет ни средств, ни желания делать это со своим имуществом, которое используется не только для работы, но и в личных целях.

Челябинская область отказалась от идеи ввести единый цвет такси, отменили ранее принятые законы в Башкирии, Бурятии и ряде других регионов. Странно, что новые инициаторы цветовой дифференциации такси не анализируют уже накопленный городами негативный опыт, не учитывают социально-экономическую ситуацию, особенности функционирования рынка такси. В среднем расходы на это требование мы оцениваем в сумму от 30—35 тыс. руб. на каждый автомобиль в зависимости от способа — оклейки плёнкой или покраски, которая дороже.

Если говорить о последствиях, то это приведёт к сокращению легального сектора рынка такси и увеличит теневой. В каждом регионе, который вводил требование к цветовой гамме автомобилей такси, наступили негативные последствия для отрасли и экономики. К заявленным целям решение нигде не привело. Положительных примеров нет. Практика показывает, что в этих регионах количество выдаваемых и действующих разрешений на таксомоторную деятельность резко уменьшается. Отмена требования к цвету такси в дальнейшем не приводит к существенному увеличению обращений за разрешениями на легальную деятельность.

«К 300-летию это однозначно нужно реализовать»

Дмитрий Аликин,

член общественного совета партийного проекта партии

«Единая Россия» «Безопасные дороги» Пермского края:

— Общественный транспорт у нас уже работает в такой палитре, а когда этот закон вступит в силу, картина города будет более целостной. Кроме того, жителям и гостям города будет проще ориентироваться, где легальное такси, а где нет. При единой палитре пассажиры смогут ещё и понимать, безопасную ли машину они выбрали. Те машины, которые будут так окрашены, однозначно имеют лицензию, водители проходили медосмотр, техническое состояние автомобиля оценивалось при выпуске на линию.

Изменения повлекут небольшие расходы со стороны перевозчиков, соответственно, законопроект не должен повлиять на цену услуги. Если говорить о каких-то корректировках законопроекта, то можно пойти на уступки перевозчикам в вопросе сроков. Например, перенести на 1 октября, чтобы не было очередей в салонах, которые занимаются оклейкой. Таким образом можно будет снять ажиотаж и не привести к тому, чтобы стоимость оклейки возросла, это всё-таки бизнес. Но к 300-летию это однозначно нужно реализовать.

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