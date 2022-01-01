Елена Синица Вузы растут в цене Подведены первые итоги приёмной кампании Поделиться Твитнуть

В пермских вузах подходит к концу приёмная кампания. Число желающих получить высшее образование растёт, говорят в университетах. В связи с этим некоторые вузы даже решили продлить сроки подачи документов. «Новый компаньон» узнал, какие направления в пермских вузах стали самыми востребованными.

Константин Долгановский

Популярные направления

В Пермский классический университет подали заявления 8 тыс. абитуриентов. Это на 500 больше, чем в прошлом году, сказали в пресс-службе вуза. Всего на данный момент было подано более 28 тыс. заявлений, но приёмная кампания ещё не окончена: университет продлил срок приёма документов до 24 августа.

Самым популярным в вузе оказался открывшийся с этого года Институт компьютерных наук и технологий. Так, по направлениям «информационные системы и технологии» было подано 1005 заявлений, «прикладная математика и информатика» (программа широкого профиля) — 875, «прикладная математика и информатика» (профиль «инженерия программного обеспечения») — 729, «фундаментальная информатика и информационные технологии» — 765.

Свыше 500 заявлений также было подано на направления «инфокоммуникационные технологии и системы связи» — 591, «компьютерная безопасность» — 535 (механико-математический факультет), «реклама и связи с общественностью» — 511 (филологический факультет), «юриспруденция» — 523 (юридический факультет), «лингвистика», «английский язык» — 543 (факультет современных иностранных языков и литератур).

Общее количество абитуриентов в пермской «Вышке» составило около 1750 человек. Причём из них около 1500 — абитуриенты бакалавриата (это на 40% больше, чем в 2021 году). Больше всего заявлений на одно бюджетное место получила программа «иностранные языки и межкультурная коммуникация» — 38. На втором месте «юриспруденция», где конкурс составил 12 заявлений на одно место. На «разработку информационных систем для бизнеса» конкурс также высок — по девять заявлений на место. Помимо этого, по направлениям «история» и «международный бакалавриат по бизнесу и экономике» есть по пять заявлений на место. Заключено 90 договоров на обучение на платном направлении «дизайн».

«Приёмную кампанию 2022 года считаем успешной. У нас обширная география, есть ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Краснодара и, конечно, из разных уголков Пермского края», — рассказали в университете.

В Пермский политех за время приёмной кампании подано более 25 тыс. заявлений. Самыми популярными стали «программная инженерия», «биотехнологии», «прикладная математика и информатика», «нефтегазовая техника и технологии», «строительство», «информационные системы и технологии», «информационные технологии».

«Последние три года топ направлений не меняется, ориентиры сохраняются. Это IT-специальности, всё, что связано с биотехнологиями. Ну и «строительство» никогда не теряет интереса. Это флагман интересов абитуриентов. Годы идут, а «строительство» остаётся в топе всегда», — прокомментировал секретарь приёмной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов.

В Пермском медуниверситете количество поданных заявлений незначительно больше, чем в 2021 году. Однако конкурс на основные бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма в среднем составил 78 поступающих на одно место (от 20 до 273 человек на место по различным специальностям), рассказали в вузе.

При этом 72% от всех бюджетных мест было выделено на места в рамках приёма на целевое обучение, но, к сожалению, практически все заказчики целевого обучения не выбрали выделенную для них квоту мест, сказали в университете.

«Среди подавших заявление о приёме в университет лишь около 35% являются жителями города Перми и Пермского края. Остальные 65% заявлений подано абитуриентами из 61 субъекта РФ», — добавили в вузе.

Самыми популярными направлениями в этом году у абитуриентов ПГАТУ стали: «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «землеустройство и кадастры», «строительство», «ветеринария». Средний конкурс — девять заявлений на одно бюджетное место. В целом заявления подали более 3 тыс. абитуриентов. По сравнению с 2021 годом в эту приёмную кампанию количество заявлений выросло на 16%, а по сравнению с 2020 годом — более чем на 34%.

Стоимость обучения

Многие вузы в этом году подняли цены на обучение. Например, в ПНИПУ для имеющих российское гражданство студентов бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы обучения стоимость учебного года в зависимости от направления подготовки составит от 136 тыс. до 212 тыс. руб. (примерно на 12% выше, чем в прошлом году). Кроме того, для иностранных студентов цена устанавливается на 5 тыс. руб. больше, чем для российских, — от 141 тыс. до 217 тыс. руб.

По очно-заочной форме по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры стоимость года обучения для поступивших на первый курс составит 72 тыс. руб., по заочной форме — 62 тыс. руб.

В Пермском педагогическом университете для студентов бакалавриата первый год очного обучения обойдётся в сумму от 126,6 тыс. до 175,7 тыс. руб. Годом ранее минимальная стоимость обучения для бакалавров-очников составляла 121,7 тыс. руб.

Обучение на «заочке» также выросло в цене. В случае с бакалавриатом год обучения в основном обходится в 52 тыс. руб. (в прошлом учебном году — 49,4 тыс. руб.).

В Пермском классическом университете первый год обучения в очном формате по программам бакалавриата обойдётся в сумму от 123,7 тыс. до 242,5 тыс. руб. в зависимости от направления. Если же говорить о заочной форме, то первый год обучения будет стоить от 51,5 тыс. до 78 тыс. руб.

В Пермском медицинском университете стоимость обучения варьируется от 118 тыс. до 178 тыс. руб.

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