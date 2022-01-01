Валерий Мазанов
Эпоха на закате
Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2011 год
За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.
Кажется, не было в 2011 году темы актуальнее и острее, чем «Пермская культурная революция». Все остальные события на фоне жёстких дискуссий по поводу связанных с ней действий и персоналий словно отошли на второй план. В то же время было понятно: проект достиг кульминации и дальше пойдёт на спад. «Звоночки» об этом звучали весь год, под занавес которого Олег Чиркунов сделал заявление о том, что не собирается более 10 лет быть губернатором. Всё случилось ещё быстрее: забегая вперёд, заметим, что менее чем через полгода новым главой региона станет человек, фамилию которого в Прикамье до этого слышали лишь единицы.
Тем временем жизнь шла своим чередом.
Спасти «Амкар»
После того как многолетний руководитель ФК «Амкар» Валерий Чупраков в конце 2010 года подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, стало понятно, что дела в клубе идут, мягко говоря, неважно. Сам Чупраков заявил, что его уход — вынужденный, и тем самым он хотел придать ситуацию в клубе огласке, привлечь к ней всестороннее внимание.
Ранее на сайте «Амкара» появилось сообщение о том, что из-за сложной финансовой ситуации (долги в размере 167 млн руб.) «Амкар» добровольно покидает премьер-лигу и переходит в первый дивизион.
Чтобы поддержать любимую команду, болельщики объявили сбор средств. К середине января 2011 года было собрано порядка 120 тыс. руб. Было понятно, что в сравнении с долгами клуба это просто пыль.
19 января новым президентом клуба стал Геннадий Шилов. Начался поиск спонсоров, среди которых звучало название компании «Газпром межрегионгаз». Одновременно шли переговоры с губернатором по вопросу погашения задолженности «Амкара».
Так начался новый — долгий и драматичный — период «Амкара», который затем закончился его ликвидацией по воле очередного губернатора. Лишь в 2020 году новый глава региона Дмитрий Махонин принял решение возрождать любимый клуб. Но это, конечно, сложный и долгий процесс. Легко и быстро можно только сломать.
Объединение калийных гигантов
Случилось ранее немыслимое: начали вновь объединяться два предприятия калийной отрасли Верхнекамья — ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». Бывшие некогда единым целым и разделённые в ходе приватизации, предприятия долгие годы были непримиримыми конкурентами. И вот на тебе: запущен специальный сайт, посвящённый объединению. Он содержит основные сведения о параметрах сделки, её этапах, обоснование и информацию для акционеров обеих компаний, необходимые контакты.
Указано, что в ходе объединения «Уралкалий» приобретёт около 20% обыкновенных акций «Сильвинита» по цене $894,5 за акцию. Общая сумма сделки составит $1,4 млрд. Впоследствии «Сильвинит» будет присоединён к «Уралкалию» путём обмена остальных ценных бумаг «Сильвинита» на акции «Уралкалия» нового выпуска. В результате предполагаемого присоединения «Сильвинит» прекратит своё существование, а акции «Уралкалия» продолжат обращение на биржах ММВБ, РТС и LSE.
Оперируем юанями
Сбербанк неутомимо снабжает рынок финансовых услуг сообщениями о новых и новых продуктах и услугах. Внедряются устройства самообслуживания, меняются ставки по ипотеке, проводятся акции. В этом потоке обращает на себя внимание февральская новость о том, что банк начал открывать счета и проводить операции в китайских юанях (CNY).
Как в воду глядел.
Активное УФАС
Постоянно генерируют информационные поводы специалисты Управления ФАС по Пермскому краю. Региональных антимонопольщиков под руководством Дмитрия Махонина интересует, кажется, всё — от признаков сговора на рынке такси до крупных сделок с федеральными структурами.
Например, УФАС по Пермскому краю поставило под сомнение и выразило намерение заблокировать сделку по передаче муниципальных электросетей Соликамска в долгосрочную аренду ОАО «МРСК Урала». Позиция антимонопольщиков была подкреплена решением краевого арбитража, согласившегося с доводом надзорного органа о том, что эта сделка противоречит федеральному законодательству о защите конкуренции.
Активность регионального ведомства и его руководителя не прошла незамеченной. Год спустя было принято решение о назначении Дмитрия Махонина начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России, в январе 2013 года он переехал в Москву.
Столичные варяги на пермских выборах
Бывший префект Северного округа Москвы, экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, вступивший в ОНФ, заявил о своём участии в праймериз «Единой России» в Пермском крае. «Надеюсь, что смогу быть полезным и для жителей Пермского края», — скромно заявлял политик. По итогам выборов депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года он занимал девятую позицию в списке «Единой России» по Пермскому краю, по итогам распределения мандатов в Госдуму не прошёл.
А вот бывший министр труда и социального развития РФ Александр Починок отправился в сенаторы… через Кишертский район. Он выдвинулся на дополнительные выборы Совета депутатов Мечинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1 в числе шести кандидатов. Предполагалось, что таким способом Александр Починок намерен вернуться в Совет Федерации.
Схема сработала. Починок победил на довыборах, и 31 января 2012 года Олег Чиркунов подписал указ о его назначении сенатором от исполнительной власти Прикамья.
Иных уж нет: Александр Починок скончался в 2014 году. А те — далече: 10 июня 2022 года Олег Митволь был арестован как подозреваемый по делу о хищении 900 млн руб.
Злые вы, уйду я от вас
Над иными управленцами на протяжении всей их карьеры словно висит тяжёлая карма. Где бы ни работала и чем бы ни занималась Людмила Гаджиева, её деятельность всегда вызывала бурю эмоций и возмущений. В феврале 2011 года в пермской «паутине» был создан целый ресурс «Против главы пермского департамента образования Гаджиевой Людмилы Анатольевны». «Мы против самодурства и проведения реформ без учёта интересов учащихся и образовательных учреждений», — писали создатели сайта и приводили многочисленные примеры «самодурства», требуя «отставки Людмилы Гаджиевой без права перевода на вышестоящую должность».
Отставка Гаджиевой всё же случилась, но спустя много лет и совсем с другой должности, как раз вышестоящей — с поста замглавы администрации Перми. Добились этого депутаты Пермской городской думы, негативно оценив деятельность Людмилы Анатольевны в ходе проведения транспортной реформы в Перми.
Спустя короткое время она уехала работать в Москву — от пермского греха подальше.
Пермский треш
Увы, но фактически ни один год не обходился без какой-то трагедии, от информации о которой буквально стынет кровь в жилах. Средь бела дня 18 июня в самом центре города на ул. Ленина без всяких видимых причин некий Сергей Субботин 42 лет от роду напал с ножом на двух женщин. Одну серьёзно ранил, а вторую — Елену Исаеву — убил на месте. Двое детей остались без матери. Жители Перми начали сбор средств в помощь семье погибшей.
А в сентябре в Перми примерно в 11 км от авиабазы «Сокол» снова упал МиГ-31. До этого самолёт падал в ноябре 2010 года. По счастью, в обоих случаях экипажи успели катапультироваться.
Строить и жить
Было бы несправедливо умолчать о том, что 2011 год был удачным с точки зрения развития дорожной инфраструктуры. Реконструкция трассы Пермь — Березники, вторая очередь Восточного обхода, строительство моста через Вильву. В Перми открыт переход «Улица Старцева — Восточный обход». И это только крупнейшие объекты.
Принята инвестиционная программа автодорожного строительства на 2012—2014 годы, объём финансирования отрасли вырос в 3,8 раза.
Всё идёт по плану
Стратегический мастер-план развития Перми был принят в 2010 году. Но по какой-то причине губернатор Олег Чиркунов решил подробно рассказать историю появления документа только в ноябре 2011 года на сайте chirkunоv.me. Сама история сегодня интересна только её участникам, да и от положений мастер-плана мало что осталось. Интересен приведённый в конце текста перечень ключевых проектов. «Каждый из [проектов] должен быть на уровне мировых шедевров. Тогда эти точечные проекты украсят город, станут его жемчужинами. Если мы это реализуем, значит, мы не зря жили и работали», — заключил Олег Чиркунов.
Вот эти проекты:
- Реализация мастер-плана города Перми.
- Пилотный квартал ДКЖ.
- Пилотный квартал на улице Революции.
- Реконструкция Речного вокзала под Музей современного искусства.
- Реконструкция Театра оперы и балета.
- Реконструкция аэропорта.
- Реконструкция железнодорожного вокзала.
- Строительство нового здания галереи.
- Создание университетского кампуса.
- Создание консерватории.
- Создание мастер-плана Соликамско-Березниковской агломерации.
- Строительство Южного железнодорожного обхода Перми.
Одного перечня проектов достаточно, чтобы понять: для реализации хотя бы половины из них в России руководитель должен управлять регионом лет 20—30.
Но, словно вдогонку к рассказу о масштабных проектах, в декабре 2011 года Олег Чиркунов заявил: «Я убеждён, что десятилетний срок — это точно предел... Когда у общества есть стратегия, есть какое-то движение, нужны только корректировки, этот срок ещё меньше. И тогда за счёт конкуренции и изменения позиций руководителя будет лучше развиваться регион. Я думаю, что мы с точки зрения стратегии заложили какие-то основы. Совсем не обязательно, чтобы мы старались всё довести до конца. Я вам с уверенностью могу сказать, что на следующий срок я идти не планирую».
До отставки ему оставалось примерно полгода.
Что обсуждалось больше всего?
Как мы уже упоминали, не проходило и недели, чтобы в 2011 году не появлялось публикации на тему «культурного проекта». С одной стороны, замминистра культуры Пермского края Александр Протасевич сообщает, что полностью подготовлены и направлены предложения для Совета Европы и Еврокомиссии по поводу реализации программы «Культурная столица Европы»… после 2019 года. Пермский балет дважды гастролировал во Франции. Коллекция пермской деревянной скульптуры и работы пермских художников побывали во французских музеях. В Германии гастролируют танцевальный ансамбль «Солнечная радуга», Пермский губернский духовой оркестр, квартет «Каравай». Прошёл фестиваль «Европейские акценты в Перми», в Соликамске был основан Союз «соляных» городов, куда вошёл польский город Величка, в Кыне прошла масштабная реконструкция «Битвы бронепоездов» с участием историков из Чехии. Руководитель Музея современного искусства PERMM Марат Гельман заявляет о намерении спродюсировать дизайнерское оформление пяти пермских улиц, оформление одной из которых будет спроектировано Артемием Лебедевым.
С другой стороны, появилась информация о том, что страны — участники программы «Культурная столица Европы» расписаны до 2025 года, и России среди них нет. Писатель Алексей Иванов на своём официальном сайте пишет в ответ на вопрос читательницы: «телёнок с дубом отбодался». В том смысле, что не видит смысла не только в сотрудничестве с действующей «культурной» командой, но даже в дальнейших попытках повлиять на неё. «Сейчас уже поздно. Все заявки заявлены, деньги попилены, подтанцовка в лице чиновников-чиркуновников, депутатов и культурной элиты уже сплясала... В начале пермской «культурной проституции» я говорил, что надо бороться, но мне мало кто поверил. Сейчас я говорю, что не надо бороться, — и боюсь, что опять мало кто мне поверит», — опустил занавес писатель.
Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев в своём эссе под заголовком «В чём всё-таки виноваты губернатор и галерист» и вовсе выносит приговор: «Олег Чиркунов, Марат Гельман и другие не могли не знать, что надувают самый большой в истории постсоветской Перми политический пузырь, — в чём в чём, а в тупости их подозревать не приходится — за это и должны быть наказаны. «Карфаген должен быть разрушен» — Гельман-Мильграм должен быть изгнан».
Что ж, первые ласточки «изгнания-разрушения» полетели в том же году. Закрылся медиапроект «Соль», который был запущен тем же Маратом Гельманом при полной поддержке Олега Чиркунова. Проект заявлялся как федеральное СМИ, которое работает не в столице. Его закрытие главный редактор Иван Колпаков объяснял так: «Мы же лодку раскачивали, а нас просили прекратить это делать. Поскольку мы продолжили, нас закрыли».
Продолжать раскачивание лодки экс-редактор журнала «Компаньон magazine» и газеты «Соль» Иван Колпаков впоследствии продолжил в Москве, затем в Риге. Возглавляемое им медиа ныне удостоено звания «иностранного агента».
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