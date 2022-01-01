Валерий Мазанов Эпоха на закате Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2011 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2011 год

Из архива редакции

Кажется, не было в 2011 году темы актуальнее и острее, чем «Пермская культурная революция». Все остальные события на фоне жёстких дискуссий по поводу связанных с ней действий и персоналий словно отошли на второй план. В то же время было понятно: проект достиг кульминации и дальше пойдёт на спад. «Звоночки» об этом звучали весь год, под занавес которого Олег Чиркунов сделал заявление о том, что не собирается более 10 лет быть губернатором. Всё случилось ещё быстрее: забегая вперёд, заметим, что менее чем через полгода новым главой региона станет человек, фамилию которого в Прикамье до этого слышали лишь единицы.

Тем временем жизнь шла своим чередом.

Спасти «Амкар»

После того как многолетний руководитель ФК «Амкар» Валерий Чупраков в конце 2010 года подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, стало понятно, что дела в клубе идут, мягко говоря, неважно. Сам Чупраков заявил, что его уход — вынужденный, и тем самым он хотел придать ситуацию в клубе огласке, привлечь к ней всестороннее внимание.

Ранее на сайте «Амкара» появилось сообщение о том, что из-за сложной финансовой ситуации (долги в размере 167 млн руб.) «Амкар» добровольно покидает премьер-лигу и переходит в первый дивизион.

Чтобы поддержать любимую команду, болельщики объявили сбор средств. К середине января 2011 года было собрано порядка 120 тыс. руб. Было понятно, что в сравнении с долгами клуба это просто пыль.

Интересные факты В здании Музея современного искусства PERMM отсутствует пожарная сигнализация. Инженер по эксплуатации зданий Музея современного искусства PERMM Борис Бахарев пояснил: «У нас нет пожарной сигнализации, так как мы выходим на капитальный ремонт». Сайт «Культура Перми» инициировал обсуждение эскизов будущего памятника тем, кто погиб в результате пожара в «Хромой лошади». «Если уж свербит мысль установить памятник, так ставьте его на погосте и не уродуйте лик города», «Лучше отдайте эти деньги тем, кто в них действительно нуждается. Сходите в детский хоспис, взгляните в глаза малышам», «Ужасны все эскизы без исключения. Какой-то поделочный китч»,«Вообще никакого памятника не надо. Хватит превращать город в места скорби», — почти все отзывы звучали именно так. На куполе Свято-Преображенского кафедрального собора будет воздвигнут крест. Торжественное возведение креста планируется на 3 декабря. Это очередной этап превращения здания Пермской государственной художественной галереи в объект религиозного назначения. Губернатор Олег Чиркунов предложил выкупить на пожертвования граждан арт-объект «Пермские ворота». Повод к этому порыву — распространившаяся в СМИ информация о том, что некие вандалы якобы пытались поджечь этот арт-объект. Бюджет фильма «Географ глобус пропил» составляет 80 млн руб. Съёмки полнометражного фильма по роману Алексея Иванова стартовали в начале ноября. Газета «Новый компаньон» и её сайт признаны самыми цитируемыми СМИ Пермского края. Таковы результаты рейтинга медиаресурсов Пермского края, подготовленного компанией «Медиалогия». Зоя Бербер из «Реальных пацанов» может войти в число 100 самых сексуальных женщин России. Актриса Зоя Бербер (исполнительница роли Леры) выдвинута на голосование «100 самых сексуальных женщин России» по версии журнала Maxim.

19 января новым президентом клуба стал Геннадий Шилов. Начался поиск спонсоров, среди которых звучало название компании «Газпром межрегионгаз». Одновременно шли переговоры с губернатором по вопросу погашения задолженности «Амкара».

Так начался новый — долгий и драматичный — период «Амкара», который затем закончился его ликвидацией по воле очередного губернатора. Лишь в 2020 году новый глава региона Дмитрий Махонин принял решение возрождать любимый клуб. Но это, конечно, сложный и долгий процесс. Легко и быстро можно только сломать.

Объединение калийных гигантов

Случилось ранее немыслимое: начали вновь объединяться два предприятия калийной отрасли Верхнекамья — ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». Бывшие некогда единым целым и разделённые в ходе приватизации, предприятия долгие годы были непримиримыми конкурентами. И вот на тебе: запущен специальный сайт, посвящённый объединению. Он содержит основные сведения о параметрах сделки, её этапах, обоснование и информацию для акционеров обеих компаний, необходимые контакты.

Указано, что в ходе объединения «Уралкалий» приобретёт около 20% обыкновенных акций «Сильвинита» по цене $894,5 за акцию. Общая сумма сделки составит $1,4 млрд. Впоследствии «Сильвинит» будет присоединён к «Уралкалию» путём обмена остальных ценных бумаг «Сильвинита» на акции «Уралкалия» нового выпуска. В результате предполагаемого присоединения «Сильвинит» прекратит своё существование, а акции «Уралкалия» продолжат обращение на биржах ММВБ, РТС и LSE.

Оперируем юанями

Сбербанк неутомимо снабжает рынок финансовых услуг сообщениями о новых и новых продуктах и услугах. Внедряются устройства самообслуживания, меняются ставки по ипотеке, проводятся акции. В этом потоке обращает на себя внимание февральская новость о том, что банк начал открывать счета и проводить операции в китайских юанях (CNY).

Как в воду глядел.

Активное УФАС

Постоянно генерируют информационные поводы специалисты Управления ФАС по Пермскому краю. Региональных антимонопольщиков под руководством Дмитрия Махонина интересует, кажется, всё — от признаков сговора на рынке такси до крупных сделок с федеральными структурами.

Например, УФАС по Пермскому краю поставило под сомнение и выразило намерение заблокировать сделку по передаче муниципальных электросетей Соликамска в долгосрочную аренду ОАО «МРСК Урала». Позиция антимонопольщиков была подкреплена решением краевого арбитража, согласившегося с доводом надзорного органа о том, что эта сделка противоречит федеральному законодательству о защите конкуренции.

Активность регионального ведомства и его руководителя не прошла незамеченной. Год спустя было принято решение о назначении Дмитрия Махонина начальником управления контроля топ­ливно-энергетического комплекса ФАС России, в январе 2013 года он переехал в Москву.

Столичные варяги на пермских выборах

Бывший префект Северного округа Москвы, экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, вступивший в ОНФ, заявил о своём участии в праймериз «Единой России» в Пермском крае. «Надеюсь, что смогу быть полезным и для жителей Пермского края», — скромно заявлял политик. По итогам выборов депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года он занимал девятую позицию в списке «Единой России» по Пермскому краю, по итогам распределения мандатов в Госдуму не прошёл.

«Новый компаньон» №21 от 21 июня 2011

Из архива редакции

А вот бывший министр труда и социального развития РФ Александр Починок отправился в сенаторы… через Кишертский район. Он выдвинулся на дополнительные выборы Совета депутатов Мечинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №1 в числе шести кандидатов. Предполагалось, что таким способом Александр Починок намерен вернуться в Совет Федерации.

Схема сработала. Починок победил на довыборах, и 31 января 2012 года Олег Чиркунов подписал указ о его назначении сенатором от исполнительной власти Прикамья.

Иных уж нет: Александр Починок скончался в 2014 году. А те — далече: 10 июня 2022 года Олег Митволь был арестован как подозреваемый по делу о хищении 900 млн руб.

Злые вы, уйду я от вас

Над иными управленцами на протяжении всей их карьеры словно висит тяжёлая карма. Где бы ни работала и чем бы ни занималась Людмила Гаджиева, её деятельность всегда вызывала бурю эмоций и возмущений. В феврале 2011 года в пермской «паутине» был создан целый ресурс «Против главы пермского департамента образования Гаджиевой Людмилы Анатольевны». «Мы против самодурства и проведения реформ без учёта интересов учащихся и образовательных учреждений», — писали создатели сайта и приводили многочисленные примеры «самодурства», требуя «отставки Людмилы Гаджиевой без права перевода на вышестоящую должность».

Отставка Гаджиевой всё же случилась, но спустя много лет и совсем с другой должности, как раз вышестоящей — с поста замглавы администрации Перми. Добились этого депутаты Пермской городской думы, негативно оценив деятельность Людмилы Анатольевны в ходе проведения транспортной реформы в Перми.

Спустя короткое время она уехала работать в Москву — от пермского греха подальше.

Пермский треш

Увы, но фактически ни один год не обходился без какой-то трагедии, от информации о которой буквально стынет кровь в жилах. Средь бела дня 18 июня в самом центре города на ул. Ленина без всяких видимых причин некий Сергей Субботин 42 лет от роду напал с ножом на двух женщин. Одну серьёзно ранил, а вторую — Елену Исаеву — убил на месте. Двое детей остались без матери. Жители Перми начали сбор средств в помощь семье погибшей.

А в сентябре в Перми примерно в 11 км от авиа­базы «Сокол» снова упал МиГ-31. До этого самолёт падал в ноябре 2010 года. По счастью, в обоих случаях экипажи успели катапультироваться.

Строить и жить

Было бы несправедливо умолчать о том, что 2011 год был удачным с точки зрения развития дорожной инфраструктуры. Реконструкция трассы Пермь — Березники, вторая очередь Восточного обхода, строительство моста через Вильву. В Перми открыт переход «Улица Старцева — Восточный обход». И это только крупнейшие объекты.

Принята инвестиционная программа автодорожного строительства на 2012—2014 годы, объём финансирования отрасли вырос в 3,8 раза.

Всё идёт по плану

Стратегический мастер-план развития Перми был принят в 2010 году. Но по какой-то причине губернатор Олег Чиркунов решил подробно рассказать историю появления документа только в ноябре 2011 года на сайте chirkunоv.me. Сама история сегодня интересна только её участникам, да и от положений мастер-плана мало что осталось. Интересен приведённый в конце текста перечень ключевых проектов. «Каждый из [проектов] должен быть на уровне мировых шедевров. Тогда эти точечные проекты украсят город, станут его жемчужинами. Если мы это реализуем, значит, мы не зря жили и работали», — заключил Олег Чиркунов.

Вот эти проекты:

Реализация мастер-плана города Перми.

Пилотный квартал ДКЖ.

Пилотный квартал на улице Революции.

Реконструкция Речного вокзала под Музей современного искусства.

Реконструкция Театра оперы и балета.

Реконструкция аэропорта.

Реконструкция железнодорожного вокзала.

Строительство нового здания галереи.

Создание университетского кампуса.

Создание консерватории.

Создание мастер-плана Соликамско-Березниковской агломерации.

Строительство Южного железнодорожного обхода Перми.

Одного перечня проектов достаточно, чтобы понять: для реализации хотя бы половины из них в России руководитель должен управлять регионом лет 20—30.

Но, словно вдогонку к рассказу о масштабных проектах, в декабре 2011 года Олег Чиркунов заявил: «Я убеждён, что десятилетний срок — это точно предел... Когда у общества есть стратегия, есть какое-то движение, нужны только корректировки, этот срок ещё меньше. И тогда за счёт конкуренции и изменения позиций руководителя будет лучше развиваться регион. Я думаю, что мы с точки зрения стратегии заложили какие-то основы. Совсем не обязательно, чтобы мы старались всё довести до конца. Я вам с уверенностью могу сказать, что на следующий срок я идти не планирую».

До отставки ему оставалось примерно полгода.

Что обсуждалось больше всего?

Как мы уже упоминали, не проходило и недели, чтобы в 2011 году не появлялось публикации на тему «культурного проекта». С одной стороны, замминистра культуры Пермского края Александр Протасевич сообщает, что полностью подготовлены и направлены предложения для Совета Европы и Еврокомиссии по поводу реализации программы «Культурная столица Европы»… после 2019 года. Пермский балет дважды гастролировал во Франции. Коллекция пермской деревянной скульптуры и работы пермских художников побывали во французских музеях. В Германии гастролируют танцевальный ансамбль «Солнечная радуга», Пермский губернский духовой оркестр, квартет «Каравай». Прошёл фестиваль «Европейские акценты в Перми», в Соликамске был основан Союз «соляных» городов, куда вошёл польский город Величка, в Кыне прошла масштабная реконструкция «Битвы бронепоездов» с участием историков из Чехии. Руководитель Музея современного искусства PERMM Марат Гельман заявляет о намерении спродюсировать дизайнерское оформление пяти пермских улиц, оформление одной из которых будет спроектировано Артемием Лебедевым.

С другой стороны, появилась информация о том, что страны — участники программы «Культурная столица Европы» расписаны до 2025 года, и России среди них нет. Писатель Алексей Иванов на своём официальном сайте пишет в ответ на вопрос читательницы: «телёнок с дубом отбодался». В том смысле, что не видит смысла не только в сотрудничестве с действующей «культурной» командой, но даже в дальнейших попытках повлиять на неё. «Сейчас уже поздно. Все заявки заявлены, деньги попилены, подтанцовка в лице чиновников-чиркуновников, депутатов и культурной элиты уже сплясала... В начале пермской «культурной проституции» я говорил, что надо бороться, но мне мало кто поверил. Сейчас я говорю, что не надо бороться, — и боюсь, что опять мало кто мне поверит», — опустил занавес писатель.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев в своём эссе под заголовком «В чём всё-таки виноваты губернатор и галерист» и вовсе выносит приговор: «Олег Чиркунов, Марат Гельман и другие не могли не знать, что надувают самый большой в истории постсоветской Перми политический пузырь, — в чём в чём, а в тупости их подозревать не приходится — за это и должны быть наказаны. «Карфаген должен быть разрушен» — Гельман-Мильграм должен быть изгнан».

Что ж, первые ласточки «изгнания-разрушения» полетели в том же году. Закрылся медиапроект «Соль», который был запущен тем же Маратом Гельманом при полной поддержке Олега Чиркунова. Проект заявлялся как федеральное СМИ, которое работает не в столице. Его закрытие главный редактор Иван Колпаков объяснял так: «Мы же лодку раскачивали, а нас просили прекратить это делать. Поскольку мы продолжили, нас закрыли».

Продолжать раскачивание лодки экс-редактор журнала «Компаньон magazine» и газеты «Соль» Иван Колпаков впоследствии продолжил в Москве, затем в Риге. Возглавляемое им медиа ныне удостоено звания «иностранного агента».

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