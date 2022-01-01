Елена Синица Жемчужина Кавказа Из Перми появились прямые рейсы во Владикавказ: рассказываем, почему туда нужно обязательно слетать Поделиться Твитнуть

Автор фото Елена Синица

В конце июля авиакомпания Nordwind Airlines открыла прямые рейсы из Перми в семь российских городов. Теперь пермяки могут слетать во Владикавказ, Барнаул, Астрахань, Волгоград, Калининград, Нижний Новгород и Мурманск. Журналист «Нового компаньона» в числе первых протестировал запущенную субсидируемую программу и отправился в Северную Осетию. Рассказываем про местные особенности и места, которые стоит посетить.

Рейсы во Владикавказ начались с 31 июля и проходят два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути — 3 часа 20 минут. Важно, что авиакомпания даёт выбрать желаемое место, заказать еду в полёт и даже увеличить размер ручной клади при бронировании.

Горы и ущелья

Безусловно, главной достопримечательностью Северной Осетии является природа. Здесь она представлена во всём своём многообразии: скалистые горы и, напротив, покрытые плотным слоем растительности, бурные реки и озёра, водопады и глубокие ущелья. Проезжая мимо таких пейзажей, невольно вспоминаешь рекламу шоколада Milka, перед глазами «бархатные» горы и много пасущихся на лугах коров. Без какого-либо преувеличения можно сказать, что горы Осетии ничуть не уступают условным Альпам. В этом вопросе импортозамещение прошло вполне удачно.

Излюбленными местами приезжающих сюда являются горные ущелья. Например, популярностью пользуется Цейское ущелье, находящееся в 90 км от Владикавказа. Одна из достопримечательностей близ Цея — святилище Реком. По сути, Реком — это божество, к которому осетины обращались с просьбами об изобилии урожая или удачной охоте. По легенде, святилище появилось после смерти главного героя осетинского нартского эпоса, духа грозы Батрадза. С горя Бог заплакал, и в том месте, где упали три его слезы, и возникли осетинские святилища (Мыкалгабырта, Реком и Таранджелос).

Святилище неоднократно перестраивалось, в частности, из-за попадания молнии, после которой постройка сгорела. Сейчас она представляет собой бревенчатый сосновый сруб, покрытый крышей с широким навесом. При этом построено это сооружение без единого гвоздя.

При посещении этого места важно учесть, что пройти к нему могут только мужчины, женщинам побывать у святилища не удастся.

Если же ваша цель полюбоваться видами, то вам стоит отправиться в горнолыжный курорт «Цей». Там есть канатная дорога, по которой можно подняться на высоту 2,5 км. Протяжённость маршрута около 1,5 км. Цена — 400 руб. с человека.

Город мёртвых и село Галиат

Ещё одно место, активно набирающее популярность, это Город мёртвых. Он расположен в селе Даргавс. Город мёртвых представляет собой комплекс склепов — всего 95 сооружений. Эти склепы стали появляться во время эпидемии чумы на рубеже XVIII и XIX веков. Когда человек заболевал, он уходил «доживать» в фамильный склеп, чтобы не заражать других. После смерти умерших не хоронили привычным способом, а оставляли в склепе, закрыв вход (небольшое отверстие) деревянным щитом. Внутри склепа размещены многоярусные деревянные перекрытия. Когда они были заполнены, тела опускались вниз, тем самым освобождая место для новых погребений. В одном таком склепе могли находиться тела более 100 покойников. Построены эти сооружения хаотично, и достраивались они, так сказать, по мере необходимости.

Другим историческим местом, которое стоит посетить, является село Галиат, расположенное в 115 км от Владикавказа. Это архитектурный комплекс «многоэтажек» (четыре этажа), построенный ориентировочно в Х веке. Дома здесь были построены ярусами, то есть крыша одного дома была двором другого. Как правило, на первом этаже постройки находился скот, второй и третий этажи были жилыми, а четвёртый был оборонительным. Сегодня в этом поселении, хоть и в современном здании, проживает всего лишь одна семья.

Сейчас, конечно, здания не имеют первоначального вида, так как постепенно разрушаются. В частности, у большинства построек обвалились верхние этажи. По словам экскурсоводов, комплекс вряд ли простоит долго. Требуется реставрация, в том числе укрепление фундамента, а средства для этого не выделяются.

Улицы Владикавказа

Не стоит обделять вниманием и сам Владикавказ. Например, в центральной части города находится проспект Мира. В разные времена он назывался по-разному: Александровский проспект, Пролетарский проспект, проспект Сталина.

Автор фото Екатерина Вохмянина

Пожалуй, здания на этом проспекте максимально сохранили свой исторический вид. При этом, конечно, они отреставрированы и облагорожены. Здесь находятся как государственные, так и коммерческие учреждения. Примечательно, что большинство зданий являются памятниками архитектуры. В некоторых зданиях также размещены культурные учреждения. Так, в некогда Доме политпросвещения Обкома КПСС теперь находятся залы национального музея республики. Свой исторический облик сохранило и здание первого телецентра Северной Осетии. Правда, теперь здание занимает министерство государственного имущества и земельных отношений.

Кстати

Конечно же, нельзя уехать из Осетии, не попробовав местную кухню. Самым известным для нас блюдом являются осетинские пироги. Их начинка может быть самой разной: от картофеля, сыра и тыквы до мяса и листьев свёклы. Кроме этого, национальным блюдом считается мясо (чаще говядина, но иногда и баранина), отваренное в походном казане.

Помимо этого, стоит попробовать местную сырно-мучную кашу, да и в целом осетинские сыры, хаш из требухи, ну и, конечно, чурчхелу.

Если говорить о напитках, то стоит обратить внимание на местные лимонады. Они отличаются своим широким выбором и максимально не «химозным» составом. К слову, цена вас тоже приятно удивит — от 12 руб.

Есть и небольшие рекомендации к поездке. Однозначно, стоит заранее снять наличные, так как карты в большинстве мест не принимаются. Есть возможность оплатить переводом, но возникает другая сложность — отсутствие связи как таковой. Если сотовая связь в большинстве мест доступна, то с мобильным интернетом имеются проблемы.

Если говорить об одежде, которую стоит с собой взять, то в вашем арсенале должна быть и тёплая одежда. Погода здесь всё-таки непредсказуема, особенно в горах.

Кроме этого, в Осетии есть негласные правила. Например, женщинам здесь не принято курить в открытую. Конечно, штрафов никаких не предусмотрено, но местные жители старшего поколения вполне могут сделать строгое замечание. Тем не менее, в целом, жители Осетии очень дружелюбные и гостеприимные, тёплый приём вам будет обеспечен. Гиды, да и простые местные жители всегда покажут самые интересные места, расскажут удивительные легенды и, конечно же, организуют вкусное застолье.









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