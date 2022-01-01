Анатолий Маховиков генеральный директор АО «Специализированный застройщик» КОРТРОС-Пермь» Умом понять и правильно измерить Что ждёт строителей на современном этапе и почему точечная застройка — это не выход Поделиться Твитнуть

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Рынок новостроек от снижения в апреле—мае перешёл к устойчивому возобновлению спроса. Сейчас сохраняются сложности с поставками европейских комплектующих, приходится искать новых поставщиков. Отмечу, что многие материалы и производства в России вполне конкурентоспособны. Коллеги по рынку не дадут соврать — сегодня перед всеми нами стоит задача сохранить качество, не дать ценам «улететь в космос», продолжать возводить интересные для потенциальных жителей объекты. И здесь есть несколько важных моментов, на которых необходимо сконцентрировать внимание.

Первое — комплексное освоение территории. Мы не сторонники точечной застройки, она несёт покупателям определённые неудобства, начиная от нагрузки на дороги и инфраструктуру и заканчивая социальными противоречиями. Комплексное освоение — это разнообразные варианты квартир, социальная инфраструктура и благоустройство. Понятно, что земельный ресурс конечен, а для комплексного освоения необходимо не менее 3 га. При этом если на большой территории, как сейчас в районе ДКЖ, работает несколько застройщиков, то было бы неплохо, чтобы они исходили из одних принципов, создавая в конечном итоге комфортное и качественное пространство, которое уложено в одну концептуальную модель.

Из этого следует второй важный момент, которого необходимо придерживаться в работе, чтобы быть востребованным и надёжным застройщиком, — качество и комфорт для жителей. Объясню: самый продаваемый продукт на рынке — это однокомнатные квартиры. Если во главу угла поставить прибыль, то можно застраивать участки домами с квартирами-пеналами по 20 кв. м. Это абсолютно не наша история. Нам важно, чтобы житель проекта от ГК «КОРТРОС» стремился в свой дом, где ему уютно, комфортно, где созданы условия для того, чтобы в семьях появлялись дети и при этом не надо было тащить коляску на пятый, седьмой этаж и так далее, а было создано специальное помещение для её хранения. Чтобы в шаговой доступности был детский сад. Например, мы уже построили и передали два таких учреждения муниципалитету. Будет детский сад и в новом квартале iLove у ДКЖ. Или закрытый двор без машин — во всех наших как построенных, так и реализуемых объектах это решение находит своё применение, потому что это в первую очередь удобно для жителей, а значит, является конкурентным преимуществом компании.

Наконец, третье — «умное проектирование», которое позволяет, используя современные материалы, снизить себестоимость строительства, при этом сохраняя хорошее качество и доступные цены. Создать среду, в том числе и цифровую, максимально ориентированную на удовлетворение запроса покупателей недвижимости. И в реализуемых, и в перспективных проектах мы будем исходить из того, что комфортное жильё — это грамотно спланированное и организованное пространство, где функциональна и удобна каждая деталь.

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