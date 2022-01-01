И наконец построили Почему в Прикамье растёт объём строительства жилья и как долго этот рост будет продолжаться Поделиться Твитнуть

Ускоренными темпами

За шесть месяцев 2022 года (с января по июнь) в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,02 млн кв. м жилья. Такие данные приводит Пермьстат. Для сравнения: это в два раза больше, чем за шесть месяцев 2021 года.

Прирост есть как по индивидуальной жилой застройке (ИЖС), так и по многоквартирным домам. Всего в эксплуатацию сдано 11 490 квартир и объектов ИЖС. При этом индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено 691,7 тыс. кв. м общей площади, что в три раза превышает показатель за аналогичный период 2021 года.

Константин Долгановский

Напомним, в январе—июне 2021 года в регионе было построено 499,7 тыс. кв. м жилья. При этом в региональном минстрое сообщили, что в прошлом году показатель 1 млн кв. м сданного жилья был достигнут к октябрю.

Оптимизм за счёт ИЖС

Аналитики PAN City Group отмечают, что основные факторы роста жилищного строительства — проектное финансирование и господдержка ипотеки. В сегменте ИЖС свою роль сыграли рост спроса на загородное жильё в условиях пандемии, продление срока дачной амнистии и льготные программы по ипотеке.

В ПЗСП отмечают, что в сегменте многоквартирного жилья рост также связан с хорошим заделом проектов и подготовленных площадок у застройщиков. Это позволило застройщикам по плану возводить свои объекты, считают в компании.

Директор компании Research & Decisions Регина Давлетшина обращает внимание, что показатель ввода индивидуального жилья вселяет оптимизм. Так, за весь 2021 год гражданами своими силами было введено 724 374 кв. м, тогда как за первое полугодие 2022 года — уже 691 655 кв. м, отмечает она.

В то же время, если рассматривать данные по многоквартирному жилью, то, по её мнению, по итогам года есть большая вероятность, что показатели будут незначительно лучше прошлого года.

«В первом полугодии были досданы объекты прошлого, частично пандемийного 2021 года. Кроме того, даже несмотря на то что со сдачей в 2022 году официально заявлено значительно большее количество домов по сравнению с 2021 годом, могу предположить, что в связи с текущей ситуацией сдача части объектов будет перенесена на 2023 год», — поясняет Регина Давлетшина.

Таким образом, объёмы ввода жилья активно формируются за счёт индивидуального домостроения. Это, в свою очередь, активное развитие рынка земли, стройматериалов, услуг строительных бригад. Стоит отметить, что явное оживление на рынке земельных участков наблюдалось ещё в 2018—2019 годах. И сейчас ярко проявляется результат этого развития, заключает Давлетшина.

Такой всплеск строительства ИЖС связан с отголосками пандемии, считает эксперт по недвижимости Дмитрий Ничипоренко. Людям не хотелось оставаться в пределах квартиры, к тому же действовал запрет на передвижение между регионами, поясняет он.

«Спрос уже тогда был большой, а вот предложение было ограниченным. К тому же земля была не особо дорогая, да и цены на стройматериалы ещё не так сильно подскочили», — отмечает Ничипоренко.

Кроме того, в «ковидные» годы в стоимости значительно выросли многоквартирные новостройки — примерно на 20%, добавляет он. Тогда человек мог позволить себе купить индивидуальное жильё взамен квартиры.

Тем не менее сейчас цены на стройматериалы, напротив, заметно выросли, поэтому в следующем году такого бума ИЖС мы можем уже не увидеть, заключил Ничипоренко.

Действительно, весной произошёл значительный рост цен на строительные материалы и, как следствие, поднялись цены и на квартиры, соглашаются в АО «ПЗСП». Впоследствии ситуация стабилизировалась, рост был остановлен.

«Это далеко не первый скачок цен, и практика показывает, что проще его проходят те застройщики, которые обладают собственным производством стройматериалов. Например, ПЗСП самостоятельно производит для своих объектов большую часть стройматериалов, а также окна, двери и другие изделия для строительства», — рассказали в компании.

По оценкам PAN City Group, с начала года рост себестоимости строительства составил 20—25%. При этом сложности с поставками иностранных товаров не являются серьёзной проблемой. «Доля импорта в сегменте массового жилья составляет не более 10—15%. По импортным позициям (например, таким как сантехническое оборудование, системы электроники, кондиционирования и системы автоматизации) ведётся работа с поставщиками на предмет наличия материалов на складах, поиск замен на альтернативных рынках, таких как Китай», — рассказывают в PAN City Group.

Перспективы

Безусловно, рост строительства многоквартирного жилья будет продолжаться в этом году, говорит руководитель департамента маркетинга «ПМД» Артём Савельев. Это связано с тем, что многие проекты запускались ещё в 2020 году, произошло оживление рынка из-за субсидируемых ставок от застройщиков. Таким образом, до 2023 года задел проектов у застройщиков есть, а значит, и объёмы ввода будут хорошими, заключает он.

Однако он обращает внимание на то, что падает покупательная способность граждан.

«Мы слышим, что увеличивается процент безработных, сокращаются зарплаты. Заработок у населения в лучшем случае остаётся прежним, а инфляция была значительная. То есть, по факту, покупательная способность упала», — отмечает Савельев.

Более того, девелоперы частично сворачивают проекты. Для них построить дом не проблема, вопрос только в том, будет ли кто-то покупать это жильё, говорит он. Важно помнить, что первоочередное условие для любого девелопера — покупательная способность.

Сегодня вновь упала ставка по ипотеке, и можно сказать, что ситуация в целом несколько стабилизировалась, говорят в АО «ПЗСП». «В любом случае кризисные явления рано или поздно заканчиваются, люди не перестают стремиться к улучшению жилищных условий. Поэтому мы продолжаем строительство и сдачу в эксплуатацию всех своих объектов. Также рассматриваем новые площадки для строительства в разных районах города», — отмечают в компании.

По мнению Регины Давлетшиной, объёмы строительства, безусловно, будут расти как минимум в перспективе трёх—пяти лет. После этого есть вероятность, что показатели просто остановятся на достигнутом уровне: не будут снижаться, но и не будут активно расти.

В PAN City Group отмечают, что, несмотря на сложные экономические условия, застройщики продолжают строительство уже начатых объектов, поэтому в краткосрочной перспективе не ожидается снижение плановых показателей объёмов ввода жилья. Однако эксперты полагают, что возможны переносы сроков сдачи объектов.

«Снижение покупательной способности населения и спроса на недвижимость влияет на строительство новых объектов. С апреля на рынке наблюдаются переносы сроков начала реализации запланированных проектов на неопределённое время, что повлияет на снижение объёмов ввода жилья в долгосрочной перспективе», — заключают в PAN City Group.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.