Алёна Морозова Эффективное взаимодействие Губернатор, депутаты и правительство встретились накануне осенней сессии Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе представители законодательной и исполнительной власти провели совместный семинар, на котором обсудили планируемые изменения межбюджетных отношений, реализацию государственно-частного партнёрства и определили основные векторы взаимодействия. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, губернатор Дмитрий Махонин согласился с пожеланием о повышении включённости депутатов в решение социально-экономических задач региона, и такие встречи могут стать ещё одной формой взаимодействия двух ветвей власти.

О планах и механизмах работы по направлению ГЧП на встрече рассказала Ольга Назаренко, исполнительный директор ООО «Сберинфра» . Интерес у депутатов вызвал вопрос работы с частными инвесторами в рамках концессионных соглашений.

Напомним, в ближайшее время при поддержке региона планируется комплексная модернизация трамвайной сети краевой столицы. Речь идёт в том числе о субсидиях городу Перми, запланированных в краевом бюджете на реализацию федеральной программы по модернизации электротранспорта. Из общей суммы субсидий 225,2 млн руб. будут направлены на предоставление гранта в рамках концессионного соглашения. Заключить концессионное соглашение и начать работы планируется до конца текущего года.

Как отметил Дмитрий Махонин, сотрудничество с частными инвесторами в рамках концессионных соглашений существенно увеличивает скорость и повышает качество строительства. Тем не менее участие в ГЧП требует дополнительных средств: Федерация предоставляет существенную субсидию, а государственная корпорация развития ВЭБ — финансовые средства по ставке, которая значительно ниже инфляции. За счёт этого регион в рамках концессионного соглашения собирает мощный финансовый источник, который позволит до 2025 года включительно практически обновить электротранспортную сеть. По словам губернатора, это значительно улучшит городскую среду, так как в рамках концессии дополнительно будет проведена модернизация ливневой системы. Напомним, что, помимо обновления электротранспорта в краевой столице, в рамках концессионных соглашений в Прикамье построят сразу девять школ.

Также депутатам были представлены предполагаемые изменения в межбюджетных отношениях. Первый зампред краевого правительства Ольга Антипина рассказала о планах по возврату транспортного налога с муниципального на краевой уровень. По её словам, недоимка до его передачи на уровень муниципалитетов составляла 28%, но за 15 лет этот показатель увеличился до 57%. Зачастую собственники транспортных средств регистрируют машины в территориях, но сами там не проживают, из-за чего у муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. В свою очередь региональные власти готовы взять на себя работу со службой судебных приставов, чтобы добиться существенного сокращения недоимки.

Дополнительно правительство предлагает ряд решений для выравнивания бюджетной обеспеченности территорий. В том числе увеличение дотаций и передача на муниципальный уровень поступлений от налога по УСН и налога на профессиональный доход (налоговый режим для самозанятых). Законопроект предусматривающий такие изменения в скором времени поступит в краевой парламент.

Губернатор края поблагодарил депутатов за конструктивную работу и особо отметил необходимость вовлечения в работу муниципалитетов: «Мы должны контролировать расходование средств муниципальных образований, идём в централизацию закупок. Вы как представители от территорий должны знать все планы развития и помогать с оформлением необходимых документов и поиском инвесторов. Надеюсь на вашу помощь», — сказал глава региона.

Напомним, что в конце июня в рамках встречи первых лиц региона был затронут вопрос о взаимодействии депутатского корпуса с кабинетом министров.

«Идея семинара принадлежит губернатору. Дмитрий Николаевич согласился с нашим пожеланием о повышении включённости депутатов в решение социально-экономических задач, которые стоят перед регионом. Такие семинары — ещё одна форма работы и эффективного взаимодействия двух ветвей власти», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края

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