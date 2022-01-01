«Действующие меры поддержки эффективны» В Пермском крае увеличились темпы создания нового бизнеса Поделиться Твитнуть

Каждый час в Пермском крае появляется два новых предприятия. Такую динамику фиксировала Налоговая служба в первом полугодии 2022 года. За шесть месяцев в регионе зарегистрировано более 8,5 тыс. новых организаций и индивидуальных предпринимателей, то есть на 1,1 тыс. больше, чем за тот же период 2021 года.

Начинающие предприниматели в Пермском крае получили в этом году ещё один бонус. С 1 января 2022 года по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в регионе действует программа налоговых льгот для нового бизнеса. Льготы распространяются на всех, без ограничений по виду деятельности или количеству сотрудников. Главное — соответствовать двум условиям: зарегистрировать бизнес в Пермском крае и в качестве налогового режима выбрать упрощённую систему налогообложения (УСН). Итоговая ставка будет зависеть от выбранного вида УСН. По УСН «Доходы» ставка в первый год составит 1% вместо стандартных 6%. Во второй год — 2%, а в третий — 4%. По УСН «Доходы минус расходы» ставка налога меньше обычной в три раза и в первый год составит 5%, во второй и третий — 7 и 10% соответственно. Пониженные ставки действуют три календарных года с момента регистрации бизнеса.

Эдуард Соснин, министр экономического развития Пермского края:

— Ещё со времени пандемии в Пермском крае был разработан целый комплекс мер для поддержки бизнеса, начиная с субсидирования и заканчивая налоговыми льготами. Рост числа предприятий показывает: действующие меры эффективны, и Пермский край выдерживает конкуренцию с другими регионами за внимание предпринимателей. Сейчас условия для создания бизнеса в регионе максимально благоприятные, можно пользоваться поддержкой и просто заниматься любимым делом.

И тем не менее, несмотря на большой комплекс мер поддержки, сами предприниматели говорят о недостаточной информированности. Екатерина Галузина начала продавать зоотовары на маркетплейсах и зарегистрировала ИП в 2022 году. А о пониженной ставке узнала случайно. «На одном из вебинаров нам рассказывали, как правильно считать налог. Я не поняла, почему вместо налоговой ставки 6% идёт расчёт на 1%. Начала искать информацию и таким образом узнала о льготах. Конечно, очень обрадовалась, что буду платить меньше», — делится своей историей предпринимательница.

Теперь у начинающих предпринимателей и тех, кто только думает о создании бизнеса, появился ещё один инструмент — сайт rostperm.ru. Здесь можно найти полную информацию о налоговых льготах и с помощью калькулятора рассчитать экономию на налогах за три года. Там же можно подробнее ознакомиться с условиями налоговых льгот и узнать о других мерах поддержки бизнеса в регионе.

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