Мария Сыропятова Свято место пусто не бывает Вместо ушедших в Перми открываются новые магазины российских и иностранных брендов Поделиться Твитнуть

Скоро в ТРЦ "Спешиlove» ожидается открытие первых в Перми магазинов производителей джинсовой одежды Mavi, а также текстиля и аксессуаров для дома Arya Home. В мае в ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды для взрослых и детей Koton. Все три бренда родом из Турции и ранее в Перми представлены не были. Также в мае в ТРЦ «Планета» открыл свои двери первый в Перми магазин европейского бренда Perspective. За последние пару месяцев в ТРК «Семья» заработал новый магазин отечественного бренда деловой одежды Virele, а в «IMALL Эспланада» — салон старейшей в Перми ювелирной сети «Аметист». Кроме того, в мае возобновили работу выкупленные китайским концерном торговые точки польских брендов Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay.

В ТРК «Семья», «Галерея» и «СпешиLove» также подтвердили «Новому компаньону», что ведут переговоры об открытии новых магазинов как с отечественными, так и зарубежными брендами.

Масштаб имеет значение

Эксперты говорят, что торговые сети по продаже одежды и обуви продолжают интересоваться продвижением в российских регионах.

По мнению стилиста Дарьи Самсоновой, можно прогнозировать приход ещё большего числа магазинов с новыми для Перми брендами.

«Сейчас многие пока опасаются активно заходить на рынок, — отмечает Дарья Самсонова. — Бизнес тоже пока адаптируется в ситуации, как и потребитель. Думаю, немного больше стабильности, и ещё больше брендов будут вкладываться в развитие».

«Российские сети магазинов одежды и обуви продолжают масштабировать бизнес, — отмечает директор УК «Труменс-групп» Елена Денисова. — Когда в российских регионах есть своя развитая сеть, то и сбыт становится более выгодным. Сейчас, после приостановки работы или ухода международных брендов из России, у многих российских продавцов одежды есть возможность зайти на хорошие площадки. Естественно, что те, кто это понимает, сейчас ориентирован на инвестиции».

По мнению Елены Денисовой, в основном речь идёт о продаже франшиз. Это позволяет упросить и удешевить для бренда выход в регион.

Директор ООО «Управление недвижимости «ЭКС» Елена Жданова согласна с тем, что причина выхода на рынок новых брендов в уникальных возможностях по расширению бизнеса.

«Переговоры ведутся, — отмечает Елена Жданова, — но до подписания договоров пока не можем комментировать, с кем конкретно они идут. Вариантов несколько, но финального решения пока нет. Надеемся, что и у нас в ТРК «Семья» в ближайшем будущем появятся новые бренды».

Потребности

По мнению стилиста Дарьи Самсоновой, многим российским брендам пока нужно работать над известностью у потребителя.

«Mavi, Koton, а также те бренды, которые в Перми много лет есть, конечно, с неизбежностью какие-то потребности удовлетворят, — отмечает Дарья Самсонова. — У ушедших брендов есть свои лекала, размерные ряды, своя ассортиментная матрица. Но потребитель со временем привыкнет. Главное, чтобы уровень качества удовлетворял запросы. Поэтому многое будет зависеть от качества товара, который будет завозиться».

По мнению Дарьи Самсоновой, сейчас быстрее развиваются те бренды, которые в Перми были представлены до начала пандемии.

«Турецкие или отечественные бренды могут занять нишу прежде всего в аренде торговых площадей, — отмечает Елена Денисова. — Но пока ни российские, ни иностранные бренды не способны полноценно заменить компании международного уровня, поскольку они играли роль якорных арендаторов, привлекавших трафик, на которые приходили другие арендаторы. Плюс многих международных брендов в том, что потребитель знает, за какие деньги и какое качество будет получено. С другой стороны, со временем люди попробуют, привыкнут и скорее купят то, что доступно».

«Ушли флагманы, но далеко не все, — говорит Дарья Самсонова, — Прежде всего потеряют те, кто одевался в сегменте масс-маркета, ориентированного на модные тенденции. Есть те, кто зависим от лого конкретного бренда, кого не устроит похожая вещь, но не под тем же брендом. Они теряют больше всех. Но есть сайты, посредники и доставка. Поэтому, со временем, и фанаты ушедших брендов найдут способ приобрести нужную вещь».

Вопрос в цене

«Если говорить о масс-маркете, то ценник на единицу товара будет, скорее, выше у российского производителя, — отмечает Елена Денисова. — Если производство рассчитано на 1 млн блузок, то накладные расходы на каждую будут существенно ниже, чем при пошиве 1 тыс. штук. Чем меньше масштаб производства, тем оно дороже. В России себестоимость пошива в среднем выше для дизайнера или сети магазинов, по сравнению с другими странами. Причина — в недостаточно развитой производственной базе».

По мнению Елены Денисовой, в премиум-сегменте ситуация иная: многое может зависеть от качества используемых материалов, а не только бренда.

Елена Жданова считает, что российские производители не уступают иностранным по соотношению цена/качество.

«В России есть много достойных производителей и брендов с хорошим качеством и доступной ценой, — отмечает Елена Жданова. — В последние годы как раз зарубежные бренды несколько теряли по показателю цена/качество».

По мнению Дарьи Самсоновой, стоимость продукции российских брендов примерно сопоставима с одеждой и обувью иностранного производства.

«Если брать равновесные по качеству вещи, то стоимость будет примерно та же, — отмечает Дарья Самсонова. — Признаюсь, что для себя чаще выбираю более качественные вещи, без оглядки на бренд. Многие крупные широко известные международные бренды «поднялись» на волне копирования моделей модных домов. Зачастую более низкая цена обеспечивалась более низким качеством материалов».

По мнению Дарьи Самсоновой, потеря части игроков рынка приведет к тому, что место будет занято брендами второго или третьего эшелонов.





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