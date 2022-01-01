Валерий Мазанов Жить, рожать, расти! Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2010 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2010 год

Из архива редакции

2010 год в истории Прикамья, пожалуй, можно назвать одним из самых спокойных. Он выпал из печальной череды лет, приносивших трагедию за трагедией. Назначения и отставки, аресты и посадки, политические и околокультурные споры — по нынешним временам понимаешь, что это сплошная рутина. Не обошлось, как водится, без скандалов — но это дело уже привычное и сегодня может вызвать только улыбку.

Губернаторы-блогеры

Губернатор Олег Чиркунов возглавил общероссийский рейтинг чиновников-блогеров. Об этом в январе сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сайт GosBlogi.ru.

Губернатор Прикамья и впрямь очень активно работал в интернете. Вёл свой «Живой журнал», заставил чиновников вести свои страницы в WordPress. Именно при Чиркунове интернет стал реальным средством «обратной связи» с гражданами: на виртуальных площадках можно было не только обсудить, но и решить вполне реальные проблемы.

Любопытно, что вторую строчку в упомянутом рейтинге занял тоже пермяк — кировский губернатор Никита Белых. Его пост про подаренный на Новый год алкоголь, который он хочет продать на аукционе, как говорится, «взорвал интернет».

Вышел фильм «Хребет России»

Четырёхсерийный телевизионный фильм «Хребет России» посвящён истории и географии Урала. Автор идеи — Алексей Иванов, ведущие — Леонид Парфёнов, Алексей Иванов и Юлия Зайцева. Основные съёмки проходили в 2008 году. Фильм снимался в 112 городах и посёлках Урала и Сибири. Премьерный показ состоялся в марте 2010 года на Первом канале.

Одновременно телепроект «Хребет России» был выпущен на DVD.

И ещё раз о кино

В Перми побывала съёмочная группа режиссёра Тимура Бекмамбетова (фильмы «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Чёрная стрела»). Здесь снимались сцены новогодних гуляний и панорамы готовящегося к празднику города для кинопроекта с рабочим названием «Новый год шагает по стране».

Страсти по McDonald’s

Долгие годы пермяки «заманивали» в Пермь компании IKEA и McDonald’s. Впервые интерес к Перми всемирно известная «бургерная» проявила ещё в 2002 году, но до дела так и не дошло. Дело в том, что для вхождения на рынок компания требовала для себя значительных преференций, из-за чего переговорные процессы затягивались. Но вот в 2010 году была озвучена информация о том, что первый ресторан быстрого питания этой компании в Перми, возможно, откроется в ЦУМе. Также рассматривалась площадка в Индустриальном районе, недалеко от ТРК «Столица».

Интересные факты За работой пермских думцев скоро можно будет наблюдать онлайн. Впервые 25 февраля пленарное заседание думы транслировалось по внутренней сети гордумы в тестовом режиме для проверки работы системы. С марта думские «пленарки» будут транслироваться в online-режиме через сайт www.duma.perm.ru. Владимир Маланин добровольно покинул пост ректора Пермского госуниверситета. Федеральное агентство по образованию удовлетворило просьбу ректора вуза об увольнении по собственному желанию. Распоряжением Рособразования с 15 января начата процедура выборов ректора на альтернативной основе. За 2010 год рост цен на хлебобулочные изделия в Пермском крае и Перми составил 14%. Причина удорожания — неурожай сезона 2010 года. В правительстве РФ принято решение «откупорить кубышку» государственного интервенционного фонда, что, по мнению экспертов, замедлит рост цен на пшеницу и, как следствие, на муку. Однако это едва ли вернёт ценовую планку на прежний уровень. Пермяки массово берут ипотечные кредиты. По информации Центрального банка РФ, за январь-декабрь 2010 года жители Пермского края взяли 7808 ипотечных жилищных кредитов на сумму порядка 7,85 млрд руб. Это на 61,7% больше, чем за 2009 год (примерно 4,85 млрд руб.). В рейтинге субъектов РФ Пермский край по объёмам ипотечного жилищного кредитования занимает 13-е место. В 2010 году в Пермском крае был установлен рекорд рождаемости двух десятилетий. По предварительным подсчётам Пермьстата, за 11 месяцев 2010 года в регионе появилось на свет порядка 34,5 тыс. детей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Рост рождаемости в минувшем году отмечен сразу в 47 субъектах Федерации. Наиболее значительный рост — в 12 регионах, в том числе и в Пермском крае. Министерство культуры Пермского края увлеклось международными связями. Вице-премьер Пермского края Борис Мильграм заявил, что «Пермь — первый европейский город» (он даже не стал добавлять «с востока») и «Европа должна с этим считаться». Идеолог кампании за признание Перми «европейской культурной столицей» пообещал, что вскоре в названии краевого министерства культуры добавятся слова «и международных культурных связей». Группа предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермь» 29 декабря досрочно выполнила годовой план, добыв 12,5 млн тонн нефти. Ожидается, что к полуночи 31 декабря нефтяники добудут 12,613 млн тонн. В итоге прошлогодний уровень добычи нефти будет превышен на 4%. В добыче газа впервые нефтяники Прикамья преодолеют планку в 1 млрд кубометров. Ожидаемый объём добычи газа в 2010 году — 1,018 млрд кубометров. Это на 2% больше, чем в прошлом году. В ОАО «Уралкалий» подведены итоги производственной деятельности за июнь и первое полугодие 2010 года. В июне компания произвела 395 тыс. тонн хлористого калия, что превышает уровень производства в июне 2009 года в 2,2 раза. Всего в первом полугодии 2010 года «Уралкалий» произвёл 2 млн 418 тыс. тонн хлористого калия, что в 2,1 раза больше объёма, выпущенного в первом полугодии 2009 года.

Впоследствии именно там и открылись две точки McDonald’s в Перми. Просуществовали они, как известно, чуть больше десятилетия. А IKEA так в Пермь и не зашла. Оно, может, и к лучшему — сейчас меньше разочарований.

Подъём Решетникова

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Максима Решетникова на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. Об этом сообщается 6 декабря на сайте газеты «Коммерсантъ-Пермь». Ранее Решетников трудился в Минрегионразвития России, где возглавлял департамент мониторинга и оценки эффективности деятельности органов госвласти субъектов РФ, а в 2009 году он некоторое время возглавлял администрацию губернатора Пермского края.

Позже Максим Решетников вернётся в Пермь уже в ранге губернатора. Но пробудет на исторической родине недолго и уедет обратно в Москву, возглавив федеральное Минэкономразвития.

Идём в гору

Экономика Пермского края продемонстрировала в 2010 году положительную динамику. Темп роста промышленного производства по сравнению с 2009 годом увеличился на 28,3% (за 2009 год по сравнению с 2008 годом — снижение на 11%).

Прибыль крупных и средних предприятий и организаций большинства основных видов экономической деятельности выросла в 1,3 раза (за 2009 год — снижение в 1,4 раза). Доходная часть бюджета выросла на 1,9%, ресурсная база банковской системы региона — на 10,9%. Число безработных в Пермском крае снизилось на 30,8% (за 2009 год — рост на 69,5%).

Словом, экономика региона «отошла» от кризиса 2008—2009 годов и вновь пошла в рост.

В Сбербанке — смена руководства

Владимир Верхоланцев освобождает должность председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России. В этой системе он проработал 20 лет, начиная с 1990 года, когда стал главой Пермского отделения государственных трудовых сберегательных касс СССР. После образования в 2001 году Западно-Уральского банка Сбербанка России Верхоланцев был назначен его руководителем. Поговаривали, что уходу Верхоланцева в немалой мере способствовал скандал с ограблением инкассаторской машины Александром Шурманом. Деньги нашлись, но осадочек остался.

Новым руководителем крупнейшего участника регионального финансового рынка стал Кирилл Брель.

Алексей Иванов в ярости

В открытом письме на имя и. о. министра культуры Пермского края Бориса Мильграма писатель Алексей Иванов заявил, что деньги, выделенные на издание книг в рамках проекта «Пермь как текст», были украдены исполнителями. «Деньги на книги растрачены. Книги не изданы. Виновные не наказаны. А вы по-барски рокочете, что всё в порядке», — возмущается писатель.

«Борис Леонидович, мне не надо от вас ответных писем с отеческими пожеланиями. Издайте книги. Заплатите людям. Накажите мошенников. Всего три пункта. Чего тут непонятного?» — задаётся риторическим вопросом Алексей Иванов.

Впоследствии скандал затих. Всё кончилось в целом хорошо. Вот только Иванов из Перми уехал.

Что обсуждалось больше всего?

Если вынести за скобки постоянные склоки в культурной среде, то на протяжении всего года больше всего обсуждались две темы. Обе они так или иначе были связаны с инициативами президента Дмитрия Медведева.

Первая — это процесс замены прямо избираемых мэров выдвиженцами из числа депутатов, которые, в свою очередь, избираются всё больше не в округах, а по партийным спискам. Прямые выборы мэров к этому моменту были отменены в Нижнем Новгороде, Челябинске, Ульяновске и Пензе, обсуждается вопрос об отмене «всенародных» выборов в Екатеринбурге, Перми, Волгограде. По оценкам политологов, институт прямо избираемых глав ликвидирован в более чем трети всех муниципальных образований. Наблюдатели наивно указывают на «опыт демократических стран», напоминая о выборах мэра Лондона.

Очень скоро власти заявят, что такие страны нам не указ и вообще — они «недружественные». Прямые выборы мэра были, в конце концов, отменены.

Вторая тема связана с посланием Дмитрия Медведева в части сокращения в стране числа часовых поясов. Пермские предприниматели выступают за синхронность работы с московскими клерками, от которых сильно зависит весь их бизнес. С другой стороны, «НК» задаётся вопросами: хорошо ли будет, если зимой темнота будет наступать сразу после обеда — в полтретьего? Не станем ли мы от этого засыпать ещё на рабочем месте? И кому нужен ранний (в 3—4 часа) рассвет при летнем закате в 21—22 часа?

Разговоры о переводе стрелок часов на два часа назад возникали регулярно. Но дальше разговоров дело не заходило. Оно и слава богу.

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