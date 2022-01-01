Елена Синица Перерасчёт пенсий, поправки в закон «Об оружии» и новые правила для рекламы Какие изменения вступят в силу в августе Поделиться Твитнуть

В августе вновь вступит в силу ряд изменений. В их числе ежегодный перерасчёт пенсий, поправки в закон «Об оружии», новые правила для рекламы детского питания.

Упрощение процедуры оформления самозанятости





С 1 августа вступит в силу законодательное изменение, касающееся упрощения процедуры оформления в качестве самозанятого. Теперь встать на учёт в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет онлайн через «Госуслуги».





Отмечается, что эта возможность будет также доступна для граждан стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.





Доступ к налоговой информации





Также с начала месяца изменятся требования в части доступа к налоговой информации. Федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, при условии, что он дал на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны.





Согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Согласие будет передаваться в ФНС в электронной форме.

Ежегодный перерасчёт пенсий





Кроме этого, 1 августа произойдёт ежегодный беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Отмечается, что размер увеличения пенсий индивидуален, зависит от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.





Помимо этого, в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет. Перерасчёт накопительных пенсий произойдёт автоматически.





Изменение расписания автобусных и трамвайных маршрутов в Перми





Как сообщает департамент транспорта администрации Перми, с 1 августа в Перми будет скорректировано расписание движения трамвайных маршрутов № 2 и 11 и автобусных маршрутов № 5, 22 и 73.





С понедельника маршрут № 73 по будням будет отправляться от остановки «Микрорайон Заозерье» в 05:47, а от остановки «Улица Васнецова» в сторону м/р Заозерье — в 20:23.

Для синхронизации с электропоездами, следующими через станцию «Кабельная», изменится расписание движения на маршруте № 22.





На автобусном маршруте № 5 с 15:02 на 15:05 по будням изменится время отправления от остановки «НПО «Биомед»» в сторону конечной остановки «Голый мыс».





На трамвайном маршруте № 11 для выравнивания интервалов движения в вечерние часы изменится время отправлений от конечной остановки «Школа № 107». Также трамвай маршрута № 2 в будни станет отправляться от конечной «Станция Осенцы» в 20:28. Ранее это отправление совершалось в 20:24.





Также сообщается, что для автобусных маршрутов № 12, 64, 65 и 80 сократится время в пути на тех участках, где автобусы могут двигаться быстрее, чем заложено расписанием.





Повышение стоимости проезда в Березниках





Согласно постановлению администрации Березников, стоимость проезда в городском транспорте с 1 августа 2022 года вырастет до 30 руб. Причём такой тариф будет действовать и в автобусах, и в троллейбусах. Документ опубликован на сайте мэрии.





С августа вырастет и цена провоза багажа. Перевозка одного места ручной клади также будет стоить 30 руб.





Городские власти рост цен объясняют повышением стоимости ГСМ и запчастей.





Напомним, цена проезда в общественном транспорте Березников не менялась с 2018 года и составляла в автобусах 25 руб., в троллейбусах — 20 руб.





Особый противопожарный режим в Прикамье





В Пермском крае с 1 августа по 10 сентября установят особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.





Причина — сухая и ветреная погода, добавили в ведомстве.





На этот период в парках, на сельскохозяйственных угодьях запрещено разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ.





Поправки в закон «Об оружии»





Кроме этого, 25 августа вступят в силу поправки в закон «Об оружии». Поправки предполагают уточнение условий, которым необходимо соответствовать для получения права приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом.





Теперь лицензию на приобретение такого оружия могут также получить граждане с охотничьим билетом, уже владеющие на основании разрешения таким оружием.





При этом предусматривается количественное ограничение гражданского оружия отдельных категорий, которое гражданам разрешается иметь в собственности. Максимальное количество охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и (или) охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом теперь увеличено до 10. Обязательное условие — наличие у гражданина права на приобретение такого оружия.





Помимо этого, поправками запрещается коллекционировать оружие, если нет права на его приобретение.





Новые правила для рекламы детского питания





С 27 августа также начнут действовать новые правила для рекламы детского питания. Реклама заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей. Кроме этого, в рекламе должны быть сведения о возрастных ограничениях для этих продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

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