Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Разговор с легендой В Доме художника открылась мемориальная выставка Константина Собакина Поделиться Твитнуть

Бывают художники великие, знаменитые, именитые, культовые; но редко у кого из них есть своя легенда. У акварелиста из Суксуна Константина Собакина такая легенда есть.

Вот она.

Фото: Елена Постнова

Когда-то, в 1970—1980-е годы, Собакин был преуспевающим пермским художником. Квартира в городе, персональная мастерская, должность председателя Пермского отделения Союза художников СССР, дорогие государственные заказы. Как-то получил он заказ особо престижный и высокооплачиваемый — создать металлический скульптурный герб для фасада строящегося Дома Советов на эспланаде. Будучи человеком дотошным и ответственным, он решил осмотреть место, где предполагалось разместить произведение, залез на верхний этаж строящегося здания, нарушив все правила техники безопасности, напоролся на оголённый провод и получил удар током.

Очнувшись, художник остро почувствовал бренность бытия, а заодно осознал всю суетность своего благополучного существования. Бросив квартиру и мастерскую, оставив должность, Собакин уехал в родной Суксун, где своими руками построил дом на берегу пруда и много лет предавался свободному творчеству.

Такова легенда. В ней всё — правда, но не вся правда. Действительно, герб на здании Законодательного собрания — работа Константина Собакина; художник действительно получил удар током, когда осматривал место его размещения. И про отъезд из Перми в Суксун — тоже правда, настолько невероятная, что обывательское сознание ничем не может объяснить небанальный поступок художника, кроме как экстремальным стечением обстоятельств. На самом же деле всё проще: Собакин оставил престижную должность и все блага, которыми его осыпала советская власть, потому что не смог смириться с травлей своего коллеги и друга Александра Репина, резко выступил в защиту «декадента» — и уехал в Суксун. В знак протеста.

После этого, казалось бы, все должны были о Собакине забыть, и художник должен был тихо прозябать в глухой провинции вдали от публики и критики. А вышло наоборот! Именно в Суксуне Собакин стал по-настоящему культовой фигурой. Народная тропа протянулась к нему ещё при жизни — редчайшая история! Его необычный дом на пруду стал местом паломничества любителей искусства и просто любопытных туристов — они приезжали в Суксун автобусами, до 3000 человек в год! Наверное, непросто было выдерживать эти нашествия престарелому художнику и его супруге, но они терпеливо всех принимали, и раз за разом Собакин рассказывал экскурсантам о своей жизни, показывал произведения, и никогда не сбивался на экскурсоводческую скороговорку, всегда говорил с душой.

Фото: Елена Постнова

Константин Мильевич создавал свой деревенский дом, как произведение искусства. Само здание — из белого силикатного кирпича, но отделано деревянной резьбой, в нём рукотворная мебель из пней и коряг, причудливая печка собственной конструкции; рядом с домом — беседка и пирс, с которого Собакин нырял в пруд с апреля по октябрь каждый день… Может, в этих закаляющих купаниях кроется разгадка поразительного здоровья и долголетия художника, который прожил 93 года?

И, конечно, в доме собрано множество произведений искусства — акварели, живопись, мозаики, скульптура. Работ Собакина много в различных коллекциях, частных и музейных, но то, что собрано у него дома, — особое богатство.

Именно эта домашняя коллекция, скрытая по большей части от посторонних глаз, экспонируется сегодня в Доме художника, где спустя год после кончины Константина Мильевича открылась его большая мемориальная выставка (0+). Здесь чего только нет! Всевозможные графические техники — линогравюра, монотипия; пастель и масло, чеканка, мозаика, металлическая и деревянная скульптура… Собакин был очень одарённым и, что называется, «рукастым», ему давались все материалы, все техники. И не только живописные! Он писал стихи и отлично пел. Ещё в годы его службы в армии его заметил Исаак Дунаевский, который прочил ему вокальную карьеру, однако юный художник предпочёл другое творчество.

Фото: Елена Постнова

Главное наследие Собакина — акварельные пейзажи. В этой технике и этом жанре он был по-настоящему велик. Нежные, зыбкие, полупрозрачные собакинские акварели, написанные по мокрому листу в один сеанс, покоряют сразу и наповал, недаром за ними так гонялись и продолжают гоняться знатоки-коллекционеры; однако художник и «сухой», графичной акварелью, поражающей выписанностью тонких деталей, владел мастерски — экспозиция в Доме художника это доказывает. Пейзажные акварели Собакина сложно поддаются искусствоведческому анализу, просятся эпитеты вроде «проникновенный», «таинственный», «щемящий» или «сумрачный». Художник достиг невероятной экспрессивности в передаче глубины пространства, особенностей освещения, игры света и теней, эффекта полупрозрачности…

Его пейзажи не просто красивы — они очень эмоциональны. В зрелые советские годы Собакин много путешествовал по республикам Советского Союза в составе так называемых «творческих бригад», и в его работах по мотивам этих поездок передана не только красота и экзотичность Закавказья или Средней Азии, но и искреннее очарование, которое испытал автор акварелей при знакомстве с этими краями. Взять хотя бы среднеазиатские зарисовки, выполненные в очень необычной изумрудной гамме — эти реалистичные пейзажи в то же время совершенно сказочны и могли бы стать иллюстрациями к «Тысяче и одной ночи».

И всё же главной «моделью» художника было родное Прикамье. Подобно Клоду Моне, Собакин рисовал один и тот же пейзаж — просто вид из окна — в разное время года и суток, при разном освещении, создавая серии акварелей, посвящённые самому ходу времени, изменчивости природы, наполненные не только любованием натурой, но и философией её осмысления.

Есть в экспозиции в Доме художника несколько предметов, о которых стоит сказать особо. Это, например, коллекция электрочайников, выполненных из металла и украшенных чеканкой в восточном стиле. Собакин сотрудничал с заводом «Суксунский самовар», для которого разработал знаменитейший самовар «Спутник», а дома пользовался другими прототипами, которые так и не пошли в серию, но при этом все исправно работали и продолжают работать.

Фото: Елена Постнова

Среди важнейших экспонатов — портреты друзей Собакина, выполненные в технике мозаики из разноцветной гальки со дна Суксунского пруда. Здесь все те, с кем художник разделил гонения 1980-х годов, — Александр Репин, Мацумаро Хан, искусствоведы Ольга Власова и Александр Доминяк. Здесь же — автопортрет Константина Мильевича.

Очень поучительная серия. Где сегодня те партийные боссы, которые объявляли работы Репина и Мацумаро «антисоветскими»? Кто помнит их имена? А Собакина, Репина и Мацумаро помнят сегодня и будут помнить завтра и послезавтра.

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