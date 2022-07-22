Алёна Морозова Инвестиции в агро На Прикамском «Агрофесте» рассказали о перспективах развития агропромышленного комплекса Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

В Пермском крае 22 июля состоялся форум «Прикамский Агрофест-2022». Это традиционное ежегодное мероприятие, которое проводится в целях взаимодействия органов власти, бизнеса, учебных заведений и молодёжи для решения задач повышения качества агрообразования в Пермском крае, активизации научно-исследовательской и инновационной деятельности в рамках агрообразовательного кластера, формирования резерва профессиональных и управленческих кадров агропромышленной отрасли.

Во время форума состоялась выставка современной сельскохозяйственной техники и презентация лучшего племенного поголовья молочного и мясного крупного рогатого скота.

Кроме того, в рамках «Агрофеста» была организована насыщенная деловая программа. Особое внимание было уделено обсуждению программ господдержки сельхозпроизводителей в регионе. Многие из них реализуются благодаря нацпроектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным.

В Пермском крае в 2022 году реализуется 70 инвестпроектов, связанных с развитием сельского хозяйства, с общим объёмом финансирования в 2,2 млрд руб. Для сравнения — в прошлом году было реализовано 29 проектов с общим объёмом инвестиций 1,7 млрд руб.

«Аграрные предприятия обеспечивают работой большое число жителей на селе, поэтому регион заинтересован в их успешном развитии. Наши сельхозпроизводители повышают свой уровень, реализуют новые инвестиционные проекты и закупают современное оборудование, формируя запрос на кадры разного уровня: от специалистов среднего звена до высококвалифицированных», — прокомментировал ситуацию в АПК губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Чибисова, размер инвестиций в сельское хозяйство региона напрямую зависит от активности самих аграриев. «Готовы принимать любые инициативы, связанные с переработкой сельхозпродукции, — отметил Алексей Чибисов. — Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись новые проекты в переработке мяса, глубокой переработке грубых сочных кормов». Также Алексей Чибисов обратил внимание на перспективы переработки отходов АПК и превращение их в дополнительный товар, а значит и доход для сельхозпроизводителей.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков отметил, что объём субсидий по текущим формам поддержки зависит от эффективности предприятий, а переход с двух на один этап выдачи субсидий позволяет быстрее и эффективнее предоставлять средства господдержки.

«В этом году 100% субсидий уже выплатили сельхозпроизводителям, — рассказал Павел Носков. — Соответственно, все субсидии следующего года будем предоставлять уже в первом квартале. В этом году был изменён порядок субсидирования техники. В три раза было увеличено субсидирование ставки по лизингу. И сейчас мы наблюдаем существенный рост портфеля по основным компаниям, которые работают в нашем регионе». Павел Носков уточнил, что для ускорения приобретения техники в хозяйствах в 2022 году компенсация на приобретение российского оборудования в лизинг увеличена до 30% от стоимости. Для иностранного оборудования аналогичная ставка была увеличена до 20%.

В результате, по данным краевого минагро, за первые пять месяцев 2022 года только компания АО «Росагролизинг» отгрузила аграриям в Пермского края сельхозтехнику на 162 млн руб. А с января по май 2021 года общая сумма таких сделок составляла только 53 млн руб.

В этом году в регионе сохраняются объёмы поддержки сельхозпроизводителей: на эти цели предусмотрено свыше 3 млрд руб. Кроме того, краевые власти предпринимают все усилия для сокращения издержек при подаче заявок и отчётов для получения господдержки.

«В пилотном режиме тестируем систему, которая позволит нам перейти от предоставления субсидий на бумаге в онлайн-режим. Планируем начать апробацию для определённых видов субсидирования, когда подача заявок и последующая сдача отчётов будет подтверждаться цифровой подписью», — рассказал Павел Носков.

По его словам, таким образом процедуры, связанные с господдержкой АПК, станут более прозрачными и быстрыми как для сельхозпроизводителей, так и для министерства.





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