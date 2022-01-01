«Важно с детства заложить основы здорового образа жизни»
Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Власова — о работе организации и популяризации ЗОЖ
Для начала хотелось бы представить наше учреждение. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (ЦОЗМП) занимается координацией и методическим сопровождением мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний. Ещё одна задача центра — увеличение в Пермском крае доли людей, ведущих здоровый образ жизни.
ЦОЗМП ведёт планомерную работу по укреплению здоровья среди всех возрастных категорий граждан Пермского края. При этом особое внимание уделяется подрастающему поколению. Дети и подростки — самая благоприятная целевая аудитория, на которую ещё можно и нужно воздействовать. Важно именно с детства, причём с раннего, с дошкольного возраста, заложить основы здорового образа жизни. Научить, что для здоровья полезно, а что может нанести вред и привести к необратимым последствиям.
В 2021 году распоряжением правительства Пермского края утверждён региональный план мероприятий на период до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Пермского края. Этот план является примером межведомственного взаимодействия, а Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в числе его участников-исполнителей.
В отношении детско-родительской аудитории, а также педагогического сообщества на территории края реализуется ряд проектов. В перспективе ещё несколько.
Среди них можно назвать межведомственный проект «Школа — территория здоровья». Сейчас ведётся работа по созданию регионального проекта «Здоровое будущее», в который войдёт организация месячников здоровья для учащихся школ и многое другое.
Центром поддержан проект «Театральная неотложка» — это уникальный творческий проект, который придумали и воплотили в жизнь директор пермского Дома актёра, заслуженная артистка России Елена Старостина и администратор проекта Борис Гилёв. Профессиональные пермские актёры и режиссёры создают спектакли для детей и представляют их в детских больницах, коррекционных школах-интернатах Перми и Пермского края. Центр от себя и от лица Минздрава Пермского края поддержал проект как одну из инициатив здорового досуга.
Важно подчеркнуть значимость синхронизации усилий всех заинтересованных служб и ведомств и межведомственный подход в сфере охраны здоровья детского населения.
Специалисты центра проводят цикл вебинаров для педагогов, родительского сообщества, самих детей на тему здорового образа жизни и профилактики заболеваний.
Среди подростков и молодёжи отдельное внимание уделяется работе по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, формированию ответственного репродуктивного поведения. Также центр является участником Межведомственного плана по реализации основных направлений молодёжной политики.
В части укрепления здоровья трудоспособного населения большое внимание уделяется разработке и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работающих на предприятиях Пермского края. В настоящее время разработаны и внедряются 172 корпоративные программы. Разрабатывают и внедряют их сами предприятия, а ЦОЗМП оказывает им методическую и информационную поддержку.
Центр принимает участие в крупных региональных мероприятиях — краевом форуме «Здоровье в промышленном городе», который уже становится традиционным, и «Бизнес зовёт», где обсуждаются лучшие практики корпоративных программ.
Специалисты центра выходят на предприятия с информационно-просветительскими программами, записывают вебинары для работающих, проводят мастер-классы.
Отдельно хотелось бы отметить проект ЦОЗМП под названием «Врачебный десант», целевой аудиторией которого как раз являются работающие граждане и промышленные предприятия.
Уже проведены следующие тематические встречи «Врачебный десант. Против рака», «Врачебный десант. Против гипертонии», «Врачебный десант. Против гриппа и ОРВИ», «Врачебный десант. Против вредных привычек», «Врачебный десант. Против стресса». В ходе встреч теоретическая часть в виде бесед дополняется мастер-классом с использованием наглядного материала либо выездным обследованием в центре здоровья, кабинете раннего выявления онкологических заболеваний, вакцинацией или другими практическими мероприятиями.
С целью сохранения здоровья и активного долголетия для старшего поколения получило развитие сотрудничество ЦОЗМП с ТОСами, советами ветеранов, общественными советами. Площадки под названием «Активное долголетие» представлены в ходе работы всех тематических и массовых мероприятий. В штате ЦОЗМП трудится главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Ярославцева, которая на постоянной основе проводит различные просветительские мероприятия для граждан старшего поколения.
Это были наши планы. А сейчас о наших маленьких победах.
ЦОЗМП является основным участником федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Пермском крае, который входит в структуру национального проекта «Демография». Основная цель проекта — увеличение доли граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни. В 2019 году доля граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни, составляла 5,7% и к 2024 году должна была существенно увеличиться. И вот, первые положительные результаты уже есть. Доля граждан, ведущих ЗОЖ, немного увеличилась и по результатам 2021 года составила 8%.
Проект центра «Врачебный десант» награждён дипломом за второе место в номинации «Лучший PR-проект в медицине» на XIV Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба года — 2021» в Москве. Есть и «детский» проект, который учит маленьких пермяков здоровому образу жизни — «Фикус Федя советует детям». Главный герой проекта в игровой форме — сказок, загадок и беседы — рассказывает малышам о здоровом образе жизни, необходимости прививок, профилактике различных сезонных заболеваний.
Увеличено присутствие ЦОЗМП в интернет-ресурсе: центр представлен в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм», на Рутубе и Ютубе, в Тиктоке. Более того, ведутся собственные подкасты на площадке «Яндекс.Музыка» и канал на «Яндекс.Дзен».
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в Пермском крае является ключевой структурой, которая задаёт тон и организует проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни.
Эту цель центр пытается достичь с привлечением партнёров, так как сохранение и укрепление здоровья касается абсолютно всех. Задача центра — установить и наладить взаимодействие, привлечь к участию некоммерческие организации, волонтёрские движения, представителей органов власти, медийных персон, СМИ. Среди постоянных партнёров центра почти все министерства и ведомства, социально ориентированные некоммерческие организации, волонтёры, предприятия, администрации муниципалитетов и просто обычные люди, которые заботятся о своём здоровье.
Отметим, что Пермский край — активный и уже постоянный участник ряда всероссийских акций профилактической направленности, таких как «10 000 шагов к жизни», «Волна здоровья», «Освободим Россию от табачного дыма» и др. Результаты участия Пермского края регулярно публикуются на сайтах федеральных учреждений.
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