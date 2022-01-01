«Важно с детства заложить основы здорового образа жизни» Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Власова — о работе организации и популяризации ЗОЖ Поделиться Твитнуть

Для начала хотелось бы представить наше учреждение. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (ЦОЗМП) занимается координацией и методическим сопровождением мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний. Ещё одна задача центра — увеличение в Пермском крае доли людей, ведущих здоровый образ жизни.

Юлия Власова

Влад Нелюбин

ЦОЗМП ведёт планомерную работу по укреплению здоровья среди всех возрастных категорий граждан Пермского края. При этом особое внимание уделяется подрастающему поколению. Дети и подростки — самая благоприятная целевая аудитория, на которую ещё можно и нужно воздействовать. Важно именно с детства, причём с раннего, с дошкольного возраста, заложить основы здорового образа жизни. Научить, что для здоровья полезно, а что может нанести вред и привести к необратимым последствиям.

В 2021 году распоряжением правительства Пермского края утверждён региональный план мероприятий на период до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории Пермского края. Этот план является примером межведомственного взаимодействия, а Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в числе его участников-исполнителей.

В отношении детско-родительской аудитории, а также педагогического сообщества на территории края реализуется ряд проектов. В перспективе ещё несколько.

Среди них можно назвать межведомственный проект «Школа — территория здоровья». Сейчас ведётся работа по созданию регионального проекта «Здоровое будущее», в который войдёт организация месячников здоровья для учащихся школ и многое другое.

Центром поддержан проект «Театральная неотложка» — это уникальный творческий проект, который придумали и воплотили в жизнь директор пермского Дома актёра, заслуженная артистка России Елена Старостина и администратор проекта Борис Гилёв. Профессиональные пермские актёры и режиссёры создают спектакли для детей и представляют их в детских больницах, коррекционных школах-интернатах Перми и Пермского края. Центр от себя и от лица Минздрава Пермского края поддержал проект как одну из инициатив здорового досуга.

Важно подчеркнуть значимость синхронизации усилий всех заинтересованных служб и ведомств и межведомственный подход в сфере охраны здоровья детского населения.

Специалисты центра проводят цикл вебинаров для педагогов, родительского сообщества, самих детей на тему здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Среди подростков и молодёжи отдельное внимание уделяется работе по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, формированию ответственного репродуктивного поведения. Также центр является участником Межведомственного плана по реализации основных направлений молодёжной политики.

В части укрепления здоровья трудоспособного населения большое внимание уделяется разработке и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работающих на предприятиях Пермского края. В настоящее время разработаны и внедряются 172 корпоративные программы. Разрабатывают и внедряют их сами предприятия, а ЦОЗМП оказывает им методическую и информационную поддержку.

Центр принимает участие в крупных регио­нальных мероприятиях — краевом форуме «Здоровье в промышленном городе», который уже становится традиционным, и «Бизнес зовёт», где обсуждаются лучшие практики корпоративных программ.

Специалисты центра выходят на предприятия с информационно-просветительскими программами, записывают вебинары для работающих, проводят мастер-классы.

Отдельно хотелось бы отметить проект ЦОЗМП под названием «Врачебный десант», целевой аудиторией которого как раз являются работающие граждане и промышленные предприятия.

Уже проведены следующие тематические встречи «Врачебный десант. Против рака», «Врачебный десант. Против гипертонии», «Врачебный десант. Против гриппа и ОРВИ», «Врачебный десант. Против вредных привычек», «Врачебный десант. Против стресса». В ходе встреч теоретическая часть в виде бесед дополняется мастер-классом с использованием наглядного материала либо выездным обследованием в центре здоровья, кабинете раннего выявления онкологических заболеваний, вакцинацией или другими практическими мероприятиями.

С целью сохранения здоровья и активного долголетия для старшего поколения получило развитие сотрудничество ЦОЗМП с ТОСами, советами ветеранов, общественными советами. Площадки под названием «Активное долголетие» представлены в ходе работы всех тематических и массовых мероприятий. В штате ЦОЗМП трудится главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Ярославцева, которая на постоянной основе проводит различные просветительские мероприятия для граждан старшего поколения.

Это были наши планы. А сейчас о наших маленьких победах.

ЦОЗМП является основным участником федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Пермском крае, который входит в структуру национального проекта «Демография». Основная цель проекта — увеличение доли граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни. В 2019 году доля граждан Пермского края, ведущих здоровый образ жизни, составляла 5,7% и к 2024 году должна была существенно увеличиться. И вот, первые положительные результаты уже есть. Доля граждан, ведущих ЗОЖ, немного увеличилась и по результатам 2021 года составила 8%.

Проект центра «Врачебный десант» награждён дипломом за второе место в номинации «Лучший PR-проект в медицине» на XIV Ежегодном международном конкурсе «Пресс-служба года — 2021» в Москве. Есть и «детский» проект, который учит маленьких пермяков здоровому образу жизни — «Фикус Федя советует детям». Главный герой проекта в игровой форме — сказок, загадок и беседы — рассказывает малышам о здоровом образе жизни, необходимости прививок, профилактике различных сезонных заболеваний.

Увеличено присутствие ЦОЗМП в интернет-ресурсе: центр представлен в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм», на Рутубе и Ютубе, в Тиктоке. Более того, ведутся собственные подкасты на площадке «Яндекс.Музыка» и канал на «Яндекс.Дзен».

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики в Пермском крае является ключевой структурой, которая задаёт тон и организует проведение информационной кампании по профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни.

Эту цель центр пытается достичь с привлечением партнёров, так как сохранение и укрепление здоровья касается абсолютно всех. Задача центра — установить и наладить взаимодействие, привлечь к участию некоммерческие организации, волонтёрские движения, представителей органов власти, медийных персон, СМИ. Среди постоянных партнёров центра почти все министерства и ведомства, социально ориентированные некоммерческие организации, волонтёры, предприятия, администрации муниципалитетов и просто обычные люди, которые заботятся о своём здоровье.

Отметим, что Пермский край — активный и уже постоянный участник ряда всероссийских акций профилактической направленности, таких как «10 000 шагов к жизни», «Волна здоровья», «Освободим Россию от табачного дыма» и др. Результаты участия Пермского края регулярно публикуются на сайтах федеральных учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.