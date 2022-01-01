Елена Синица На арене не те же Как перестраивается автомобильный рынок Поделиться Твитнуть

По сравнению с прошлым годом продажи автомобилей в Пермском крае сократились на 66,7—80,6%. В числе проблем — уход большого количества брендов с российского рынка, сложности с логистикой, дефицит ликвидных авто. «Новый компаньон» поговорил с представителями отрасли о том, как меняется автомобильный рынок и что его ждёт в дальнейшем.

Константин Долгановский

Тренд на снижение

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе—июне 2022 года в Пермском крае было зарегистрировано около 6 тыс. новых легковых автомобилей, это на 60,8% меньше, чем было поставлено на учёт в первом полугодии 2021 года (15,3 тыс.).

Так, продажи самых популярных автомобилей марки Lada сократились с 5,9 тыс. до 1,9 тыс. (—66,7%). Упали объёмы регистрации новых машин брендов Lexus (на 80,6%), Suzuki (на 75,9%), Skoda (на 73%) и Volkswagen (на 67,7%).

Рост поставленных на учёт автомобилей показали Genesis (реализовано семь машин против одной), Jeep (10 против шести) и Infiniti (12 против 10), Tesla (продано 23 машины против трёх в 2021 году), Changan (25 против 14), Exeed (51 против 11).

Проблемы

На российском авторынке сейчас два основных вызова, считает гендиректор компании VERRA Анна Бояршинова.

«Первый — мы должны ответить на вопрос: что будет с поставкой новых автомобилей? На данный момент нет точного ответа, кто из производителей остаётся и продолжит работу, кто придёт развивать рынок и как будет построено производство на уже существующих заводах. Второй вызов — это гарантийная поддержка автомобилей и обеспечение запасными частями. Мало компаний, которые готовы взять на себя эти затраты и обеспечить необходимый сервис», — говорит Бояршинова.

Сейчас производители занимают выжидательную позицию, делится управляющий директор автомобильного холдинга «Экскурс» Роман Кибасов.

Проблемы известны — высокие цены, дефицит ликвидных авто, запчастей и комплектующих у основных игроков на рынке. У китайских производителей в том числе, отмечает он.

Проблемы с поставкой автозапчастей действительно имеются, соглашается с ним Анна Бояршинова.

Стоимость оригинальных деталей увеличилась, в связи с этим в компании проработали различные варианты альтернативных запасных частей и расходных материалов. В частности, сервисные центры предлагают несколько видов обслуживания, и клиент самостоятельно выбирает, какие запасные части ему установить — альтернативные или оригинальные, рассказывает она.

При этом у клиента есть выбор: установить восстановленные запасные части, либо ждать поставку новых. В то же время установка б/у запасных частей позволяет быстрее закончить восстановительный ремонт, говорит Бояршинова.

Спрос, предложение и цены

То, что сейчас есть у дилеров, куплено в марте по очень высоким ценам и снижать их никто не планирует, отмечает Роман Кибасов. По его словам, рынок на это отреагировал естественно — спадом почти на 80%.

«Рынок уже провалился, куда ещё больше падать-то? Он уже на своём минимуме. Быстро он не восстановится, об «отскоке» можно говорить, может быть, в 2024—2025 году», — согласился член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин.

По его словам, вполне возможно, что часть брендов ещё вернётся на рынок в России, но в ближайшее время ожидать кардинальных изменений не стоит.

В связи с дефицитом либо отсутствием поступления новых автомобилей из-за нарушения логистических цепочек, многие клиенты делают свой выбор в пользу машин с пробегом, говорит Анна Бояршинова. Она отмечает, что автомобиль с пробегом доводится до состояния нового. Так, автомобили проходят детальную диагностику, тщательную химчистку, озонирование салона, устраняются мелкие недочёты кузова и технические неисправности.

Однако в дилерской сети ещё есть новые автомобили, которые доступны к приобретению. В частности, склады обеспечены Toyota и Lexus, дополнила она.

Цены же сейчас не привязаны к прайсам производителя у многих брендов. По китайским представителям рост произошёл ещё в начале апреля. Сейчас происходят различные изменения: начали появляться акционные и кредитные предложения, рассрочки, то есть продукты, помогающие клиентам всё же приобрести автомобиль, сказала Бояршинова.

Через третьи страны

Параллельный импорт — это одна из мер, чтобы ввозить автомобили и удовлетворять имеющийся спрос, считает Анна Бояршинова. Сейчас автомобили в основном ввозят через Китай, Казахстан, ОАЭ, Турцию и Армению. На сегодняшний день существует одна проблема: невозможность привозить автомобили из других стран, купленные на юридические лица.

«Это ограничение, которое, я надеюсь, будет решено в ближайшее время», — говорит она.

Что будет дальше, понять несложно: уйдут практически все, считает автор и ведущий еженедельной автомобильной программы Petrolhead на радио «Эхо Москвы» в Перми Андрей Чертков. По его словам, исключением станут разве что китайские производители. Даже «Автоваз» под большим вопросом, так как непонятно, смогут ли они на 100% локализовать производство своих автомобилей, добавляет он. Будучи интегрированы в глобальную технологическую систему альянса Renault — Nissan они получали очень большой объём комплектующих из-за рубежа, говорит Чертков.

«Современный мир настолько глобальный и проницаемый, что тотально установить блокаду для товаров и услуг практически невозможно. Но тут нужно оговориться, что в России в принципе будет всё, даже Range Rover, который самый первый ушёл, закрыв двери и отключив телефоны. При этом вопрос будет в цене, которая может быть в три раза выше, сроках поставки, схемах и удобстве эксплуатации», — пояснил он.

Например, поставки будут возможны через третьи страны, но без каких-либо гарантийных обязательств.

«Такой способ не рассчитан на массовую аудиторию, это как Mercedes у Высоцкого в Советском Союзе. Он был, хотя официально их в Советском Союзе быть не могло. Цены на таком теневом рынке будут запредельными, а это пропорционально уменьшит объём рынка», — заключает Чертков.

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