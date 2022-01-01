Мария Сыропятова Россия без границ Пермяки активно отреагировали на открытие прямых авиаперелётов в регионы Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Nordwind с конца июля — начала августа запускает восемь новых направлений по маршрутам из Перми в другие российские города. Речь о Барнауле, Астрахани, Волгограде, Калининграде, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Челябинске и Омске. Все перелёты будут субсидироваться из краевого и федерального бюджетов.

Алёна Морозова

В авиакомпании Nordwind рассчитывают на хорошую заполняемость рейсов. В частности, рост пассажиропотока возможен за счёт организованного туризма. Пермские турфирмы уже начали продавать пакетные туры в российские города.

«Туристическим может стать любой маршрут. Вопрос в том, в чём авиакомпания и сотрудничающие с ней туроператоры найдут какую-то изюминку», — отмечает коммерческий директор авиакомпании Nordwind Антон Маттис. В качестве положительного примера он привёл недавний опыт, когда по новому маршруту Казань — Томск за две недели удалось достичь показателей в 90% загрузки рейсов.

Представители туротрасли Пермского края отмечают, что в августе у Nordwind есть все шансы «раскатать» новые маршруты за счёт повышенного туристического трафика. По мнению экспертов, турпоток в российские регионы на фоне снижения доступности международных направлений будет только расти.

Директор турфирмы «Золотой компас», специализирующейся на отдыхе внутри России, Алексей Зотиков отмечает, что спрос этим летом вырос минимум в два раза. «Сейчас в Перми уже с большим трудом можно найти свободные автобусы. Алтай у нас закончился ещё в июле, уже практически нет шансов уехать в Абхазию, Сочи и Анапу. Спросом пользуются и экскурсионные туры, и пешие походы, и просто санаторный отдых. А открытие новых авиаперелётов может только увеличить количество продаваемых туров», — отмечает эксперт.

Популярные направления

В Nordwind отмечают, что уже с первых трёх-четырёх дней старта продаж авиабилетов наблюдают повышенный интерес аудитории к Калининграду.

«Всплеск интереса в бронировании авиаперелётов наблюдается по направлению в Калининград, — рассказал Антон Маттис, отметив, что ранее Nordwind уже работал на этом направлении из Перми. — Это историческое направление для Пермского края. Поэтому мы хорошо понимаем аудиторию, а партнёрство с Pegas Touristic обеспечивает большую принимающую базу в Калининграде».

Руководитель регионального офиса Pegas Touristik в Перми Юлия Серовикова подтвердила высокий спрос на направление из Перми в Калининград. «За первую неделю продаж пакетные туры из Перми в Калининград на первые два прямых рейса были проданы», — сообщила она.

Также Антон Маттис обратил внимание на повышенный интерес к рейсам во Владикавказ, хотя и отметил, что здесь скорее речь идёт о «начале большого пути по развитию пассажиропотока».

По мнению директора турфирмы «Солана» и президента Пермской туристической гильдии Данила Поздеева, прямые рейсы из Перми во Владикавказ — весьма интересное направление для туристов. «В этом году самое динамично развивающееся направление отдыха — Дагестан. От Владикавказа до Дагестана, по уральским меркам, совсем немного — около 200 км. Это практически как доехать из Перми до Березников. Причины понятны: два-три года назад туристы потихоньку начали активно ездить в Дагестан на фоне пандемии. За это время распробовали, рассказали другим, а в этом году наступил бум. Кроме того, сейчас достаточно сложно и дорого выехать за границу, поэтому туристы ищут более дешёвые и удобные виды отдыха». По мнению Поздеева, ещё одно активно развивающееся направление — это Алтай. Туда пермяки теперь могут добраться через Барнаул, в который открылись прямые рейсы из Перми.

Ещё нуждаются в раскрутке

Эксперты говорят, что перспективы остальных направлений для турпотока пока менее понятны.

«Направления на Нижний Новгород и Челябинск скорее будут востребованы для делового туризма, — отмечает Данил Поздеев. — Хотя Нижний Новгород вполне подойдёт для организации туров выходного дня. Красивый город, с интересными достопримечательностями, пусть и не такой экзотичный». По мнению Поздеева, Омск, Астрахань и Волгоград с точки зрения туристического потенциала пока понятны в меньшей степени.

«Волгоград — это прежде всего посещение одного из «семи чудес России» — Мамаева Кургана, а также озера Эльтон, которое считается крупнейшим солёным озером Европы, — отмечает Юлия Серовикова. — Астрахань известна прежде всего рыбалкой и сезоном цветения лотосов. В августе мы планируем провести семинар для турагентств Пермского края совместно с коллегами из Волгограда и Астрахани. Это будет стимулировать рост туристического потока».

Что будет зимой?

«На новые направления летом спрос больше предложения, — обращает внимание Алексей Зотиков. — Как ситуация будет развиваться после окончания летнего сезона отпусков, пока не совсем понятно». При этом он отмечает, что в целом в существующей ситуации внутренний туризм устойчиво растёт.

Позитивно оценивает перспективы новых направлений директор туроператора Nordural Юрий Половников (компания специализируется на сплавах, экскурсионных и пеших турах).

«Сейчас идёт мощный рост спроса на активный отдых,— отмечает Юрий Половников. — Мы работаем на износ: рост потока относительно весьма неплохого прошлого года — 50%». По его словам, активный туризм будет актуален и зимой. За полгода как раз можно будет подготовиться к зимнему походу, например, по Алтаю.

По мнению Данила Поздеева, направление на Владикавказ также будет пользоваться спросом. «Совсем рядом расположено Приэльбрусье — популярное место для катания на горных лыжах, — отмечает Данил Поздеев. — Через Барнаул можно быстро попасть на курорты в Белокуриху, Шерегеш и Горный Алтай, это уже достаточно раскрученные места для организованного туризма».

А как же Пермь?

В авиакомпании Nordwind считают, что Пермский край может быть направлением для отдыха для туристов из других регионов.

«Рассматриваем Пермский край как точку привлечения туристов, — отметил Антон Маттис. — Но мы, как авиакомпания, обеспечиваем доставку туристов, а для того, чтобы турпоток увеличивался, нужны усилия и других игроков рынка. Слышал, что руководство Пермского края предпринимает серьёзные усилия для того, чтобы продвинуть въездной пассажиропоток и привлечь туристов в регион. Готовы к этому процессу подключиться».

По словам Маттиса, опыт организации пассажиропотока между Казанью и Томском показал, что первоначально на нём доминировали туристы из Томска. И только спустя время, благодаря усилиям блогеров из Томска, удалось наладить устойчивый поток и из Татарстана в Томск.

«Сейчас наблюдается естественный рост турпотока в разные города России, в том числе и в Пермь, — отмечает Данил Поздеев. — Появление новых прямых авиаперелётов в Пермь из других городов, конечно, хорошо. Чем дешевле, быстрее и удобнее доставка туриста до места, тем лучше. В целом от этого зависит 90% успеха в туриндустрии».

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