Елена Синица «Пермь в авангарде федеральной повестки» Главы Перми и Уфы подписали соглашение о сотрудничестве между городами Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермь 14 июля приехала делегация из столицы Республики Башкортостан — города Уфы. В рамках визита административные команды Перми и Уфы обменялись опытом, поделились своими лучшими практиками, а также обсудили развитие городов. По итогам встречи глава Перми Алексей Дёмкин и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписали соглашение о сотрудничестве между мегаполисами.

Много общего

В условиях новой экономической реальности кому-то приходится искать новые детали, кому-то перестраивать логистические цепочки, а кому-то и вовсе искать новых партнёров. Особую роль сейчас играет внутренняя консолидация российского общества. В частности, необходимо более тесное взаимодействие между регионами страны, для того чтобы максимально раскрыть потенциал каждого из них.

Чтобы наладить это взаимодействие, 14—15 июля Пермь посетила делегация из Республики Башкортостан — административная команда Уфы во главе с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым. Также в состав делегации вошли руководители структурных подразделений города Уфы и главы районов столицы Республики Башкортостан.

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, Уфа и Пермь имеют много общего. Например, оба города-миллионника являются промышленными центрами России. Кроме этого, и Перми, и Уфе указом президента РФ было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». В целом же города имеют интересную историю и насыщенную культурную жизнь.

Примечательно, что сейчас оба города активно готовятся к своим юбилеям: Пермь к 300-летию в 2023 году, а Уфа — к 450-летию в 2024-м.

«Основная цель визита делегации Уфы в Пермь — посмотреть, как город готовится к 300-летию, — говорит Алексей Дёмкин. — Для любого города юбилей — значимая дата. Это импульс к преобразованиям, которые не закончатся, когда будет отпразднован юбилей. Это касается благоустройства, ремонта социальных учреждений, обновления транспорта и общественных пространств».

В рамках встречи делегации обменялись управленческим опытом и обсудили дальнейшее развитие мегаполисов. В частности, Алексей Дёмкин рассказал делегации из Башкортостана о проектах, которые реализуются в городе. В частности, он поделился планами по модернизации трамвайного комплекса, продемонстрировал гостям уже реализованные проекты. В их числе — благоустройство центральной набережной реки Камы, а также 68-го квартала эспланады.

По мнению мэра Перми Алексея Дёмкина, Пермь — знаковый в масштабах страны миллионник, передовой опыт которого может пригодиться всей России. Одна из целей Перми на ближайшие 10 лет — попасть в тройку лучших городов-миллионников страны для жизни, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Достижению этой цели в том числе может поспособствовать и активное межмуниципальное сотрудничество.

Уфе есть что почерпнуть у Перми, считает Ратмир Мавлиев. Он обратил внимание на высокий уровень озеленённости города, а также серьёзно обновлённый общественный транспорт и инфраструктуру для него.

Кроме этого, в рамках визита административные делегации возложили цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. Участники отдали дань подвигу участников Великой Отечественной войны и почтили их память.

С частью городских объектов благоустройства, а также рядом знаковых строек к юбилею Перми делегация из Уфы ознакомилась на практике. В частности, коллеги осмотрели бульвар Советской Армии, Театр юного зрителя, посетили офис некоммерческой организации «Фонд Пермь-300». Помимо этого, администрации городов увидели Соборную площадь, побывали в реконструируемом Дворце молодёжи, 66-м квартале городской эспланады, оценили ход ремонта фасадов жилых домов на улице Петропавловской.

Пермь — креативный город, со своими особенностями, обратил внимание Ратмир Мавлиев.

«Первые, очень смелые решения мы часто подглядывали. В частности, по реализации платных парковок и даже опор освещения. Наблюдали и то, как проводится модернизация сети общественного транспорта. Во многих проектах Пермь в авангарде федеральной повестки», — отметил Мавлиев.

0чень многое администрация Уфы «возьмёт на карандаш», добавил он. В частности, главе Уфы показались интересными подходы к озеленению города, наведению порядка в сфере НТО и рекламы.

Взаимовыручка и поддержка

Главным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между городами. Таким образом, Пермь и Уфа смогут активнее делиться своим опытом и лучшими практиками. При этом сфер для сотрудничества множество: рекреационный и событийный туризм, улучшение социальной инфраструктуры, повышение качества городской среды.

У обоих городов имеются передовые практики, которыми они способны обогатить друг друга и сделать лучше, считает Алексей Дёмкин.

«Для обоих городов это в первую очередь поиск ещё нереализованных практик. Основная задача городских властей — сделать комфортнее, безопаснее, удобнее жизнь горожан. Чтобы наши дети и внуки жили и развивались в наших городах. Для этого мы изучаем друг у друга, что можно ещё попробовать сделать», — пояснил глава Перми.

Заключённое соглашение — это отличная возможность для развития городов, подчеркнул Алексей Дёмкин.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Пермью и Уфой — это ещё один шаг к установлению долгосрочного партнёрства и, в конечном итоге, импульс к экономическому и социальному развитию обоих городов, обратил внимание Алексей Дёмкин. Официальный характер сотрудничества позволит организовывать деловые визиты делегаций, культурный обмен, мероприятия по укреплению межнационального согласия, резюмировал глава города.

«Мы очень много смотрели в сторону Запада, искали партнёров там, заключали соглашения с городами-побратимами. Но сегодня однозначно стало ясно, что на самом деле по итогу партнёрами остались только мы друг у друга. Не стоит повторять ошибки. Россия будет сильной тогда, когда будут сильными регионы. А это возможно при условии, что команды городов будут общаться, перенимать опыт, делиться своим. Думаю, это соглашение будет полезно обоим городам», — сказал Ратмир Мавлиев.

По итогу встречи глава Уфы также пригласил административную команду Перми с ответным визитом в свой город. Кроме этого, пермской администрации было предложено посетить Уфу в её юбилей в 2024 году.

Отметим, что это не первое заключённое соглашение о сотрудничестве между Пермью и другими городами страны. Ранее Алексей Дёмкин подписал соглашения о сотрудничестве с главами Екатеринбурга и Тюмени. Важно, что в рамках этих соглашений уже состоялось несколько официальных визитов специалистов городских администраций для обмена информацией в различных сферах городской жизни.

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