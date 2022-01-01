Валерий Мазанов Выжить без иллюзий Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2009 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2009 год

Из архива редакции

Любой кризис, как цунами, накатывает издалека. Во второй половине 2008 года «тряхнуло» где-то далеко, на американском ипотечном рынке, и вот в 2009 году волна дошла до Прикамья. «Нет больше никаких иллюзий, мы идём в жесточайший кризис. Начинайте оптимизировать расходы, наша задача — выжить», — заявил губернатор Олег Чиркунов.

Знакомо, не правда ли?

Слово «выжить» в конце года приобрело и вовсе прямой, зловещий смысл, когда произошла трагедия в «Хромой лошади».

Впрочем, жизнь идёт в любой ситуации. Её ростки пробивались повсюду, а где-то она и вовсе цвела пышным цветом.

«Высвобождение» и «поддержка»

Сообщения власть предержащих об антикризисных мерах можно просто копировать применительно к любым экономическим потрясениям. В любой непонятной ситуации надо проявлять обеспокоенность по поводу «высвобождений» (да-да, этот чиновничий новояз не сегодня изобретён) и проявлять «заботу» о малом бизнесе.

Вот и кризис 2008—2009 годов ознаменовался всё той же риторикой. Глава правительства Прикамья Валерий Сухих назвал одной из проблем 2009 года «высвобождение с предприятий рабочих» и заверил, что «в этом смысле предусмотрена целая серия мероприятий агентством по занятости, чтобы помогать безработным получать необходимое образование и новую квалификацию для того, чтобы быть востребованным на рынке труда». Также, по его словам, в условиях кризиса власть сумеет создать условия для развития и поддержки малого бизнеса. «Мы сможем организовать работу так, чтобы у них была упрощённая процедура получения кредитных ресурсов, а также сможем помочь в удешевлении этих ресурсов, выплачивая определённые финансы на погашение процентов по кредиту», — заявил премьер-министр краевого правительства.

Но, как ни странно, наибольшие проблемы в правительстве пророчат не малому бизнесу, а гигантам: нефтедобыче и калийным удобрениям. «Уралкалий» и «Сильвинит» будут вынуждены снизить объёмы добычи удобрений. Что касается нефтедобычи, то лучше рассчитывать на пессимистические прогнозы — $45 за баррель. Так считают в правительстве Прикамья.

Сегодня мы понимаем, что даже сама по себе цена на нефть — не панацея. Было бы кому её, родимую, продавать.

Обход Полазны

Наверное, самым важным дорожным объектом, на котором было сосредоточено внимание властей и водителей, был обход Полазны. Он позволил вывести из посёлка нефтяников гигантский поток транзитного транспорта: трасса Пермь — Березники традиционно самая загруженная. К тому же сократил время поездки до севера края.

По плану движение должно было открыться 1 ноября 2009 года, а в 2010 году трассу планировалось запустить на полную мощность. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так, сдача объекта задерживалась, и краевое начальство регулярно выезжало на стройку с озабоченными лицами и заявлениями.

Но хорошо то, что хорошо кончается. Кончились и эти проблемы.

Ограбление века

36-летний инкассатор Александр Шурман совершил дерзкое ограбление. Во время перевозки наличных Сбербанка на инкассаторской машине он пригрозил коллегам оружием, угнал автомобиль в лес, вытащил 250 млн руб. (около $8 млн по тому курсу) и спрятал их. Шурман продумал своё преступление качественно. Ему везло: коллеги без сопротивления покинули машину, времени на то, чтобы спрятать деньги и спрятаться самому, у него было полно.

«Прокололся» по глупости: позвонил жене, чтобы сказать, что всё прошло хорошо. Несмотря на то, что после этого выбросил симку, по звонку его запеленговали и поймали спустя пять дней, в течение которых он прятался в лесу. Шерше ля фам! Как потом говорил сам Александр Шурман, и на преступление-то он пошёл ради жены. Впрочем, дожидаться из тюрьмы она его не стала и развелась, пока Шурман отбывал свои восемь лет в колонии.

Интересные факты Бюджет Перми на 2009 год будет пересмотрен. Решение вызвано тем, что представленный в гордуму проект бюджета был рассчитан исходя из экономических показателей апреля-мая этого года. Специалисты Контрольно-счётной палаты Перми не исключают снижения доходов казны более чем на 4 млрд руб. До конца 2009 года в Пермском крае будет создано 13 молодёжных парламентов. До 12 декабря во всех муниципалитетах Поволжья должны быть избраны 48 молодёжных парламентов, но не все муниципалитеты укладываются в установленный срок, и формирование нового института в части из них будет перенесено на следующий год. Пермский край претендует на создание у себя нанотехнологического центра. Госкорпорация «Роснано» объявила конкурс, в ходе которого будут выбраны наиболее эффективные инфраструктурные проекты, ориентированные на оказание маркетинговой и управленческой поддержки коммерциализации нанотехнологий. Всего в России планируется создать 10–15 таких центров, и у Пермского края есть реальные шансы войти в этот пул. Определены три населённых пункта, которые в 2010 году будут наделены статусом «Центр культуры Пермского края». Программа «Пермский край — территория культуры», в рамках которой определяются «Центры культуры Пермского края», действует уже три года. На соискание статуса краевого «Центра культуры — 2010» претендовали 16 территорий. Победителями были признаны город Соликамск, посёлок Октябрьский и село Кын. Экономические потрясения 2009 года Пермь в целом выдержала. По предварительным итогам социально-экономического развития Перми за 2009 год, по большинству показателей произошло снижение. При этом откровенных провалов удалось избежать, а в некоторых направлениях развития к концу года даже зафиксирован рост. На авиабилеты для «Театра-Театра» до конца 2009 года будет потрачено 580 тыс. руб. ГКУК «Театр-Театр» проведёт открытый аукцион в электронной форме для организации авиаперелётов из Перми в Москву, а также в Париж и Вильнюс. Максимальная цена контракта составляет 580 тыс. руб.

Да, Александр Шурман совершил серьёзное преступление. Но любопытно, что симпатии пермяков были на его стороне. Как показал опрос агентства СВОИ, большинство респондентов нипочём не выдали бы Шурмана полиции, если бы его увидели. «Беги, Шурман, беги!» — фраза, ставшая мемом надолго как живое воплощение народной мудрости: «Сколько у государства ни воруй — своего не вернёшь».

Впоследствии Александр Шурман стал прообразом героя романа Алексея Иванова «Ненастье», а ограбление инкассаторской машины — ярким поворотом сюжетной линии этой книги.

Пермь — столица дизайна

Неутомимый губернатор Олег Чиркунов всё не оставлял попыток «окультурить» и «европеизировать» Пермский край. На одном из крутых поворотов чиркуновских реформ возникла идея создать в Перми Центр развития дизайна. Предложение возглавить центр поступило скандально известному дизайнеру Артемию Лебедеву.

Цена вопроса по нынешним временам была копеечной: финансирование вновь открываемого автономного учреждения составляло всего 7 млн руб. Но редко какая сумма вызывала столь жаркие дебаты парламентариев и общественности. «Пермь — промышленный город, какой ещё дизайн!» — таков был рефрен всех возмущений.

Так или иначе, в ноябре депутаты заксобрания всё же внесли эти средства в бюджет. Но кроме красной буквы П, которую Лебедев продемонстрировал в своём «Живом журнале» ещё летом, да внешнего вида остановок, от которых сегодня мало что осталось, Пермский центр развития дизайна больше ничем не запомнился.

Пожар в «Хромой лошади»

Пожалуй, не было в новейшей истории Прикамья ни одного года, который обошёлся бы без трагедии. Но пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» затмил их все: погибли 156 человек, из них 111 скончались практически сразу, ещё 45 — позже в больницах. Многие из выживших остались инвалидами. По жертвам «Хромой лошади» был объявлен общенациональный траур.

Сегодня причины трагедии разобраны до малейших нюансов. Основные из них традиционны для России: коррупция, халатность, надежда на «авось». Загорелись сухие ветви декораций на потолке от запущенного фейерверка, моментально вспыхнула мешковина. Но главным «убийцей» стал не огонь, а пенопласт, которым было обито помещение в целях звукоизоляции. Хотя до этого много лет учёные предупреждали: при горении пенопласт выделяет ядовитые испарения, вызывающие мгновенный паралич дыхательной системы. Но кто бы когда слушал у нас учёных…

В результате трагедии 44 ребёнка потеряли одного из родителей, а 14 остались круглыми сиротами.

Музей переехал

Открытие экспозиции Пермского краеведческого музея «Пространство пермской истории с древнейших времён до начала XX века» состоялось после полуторалетнего перерыва на новом месте — в Доме Мешкова. Пермяки настолько соскучились по ней, что в первый же день выставку посетили более 1 тыс. человек.

Переезд части экспозиции музея — фрагмент долгой эпопеи передачи его здания и здания Пермской художественной галереи православной церкви. И эта эпопея ещё не закончена.

Монеты «Пермский край»

«Уберите Ленина с денег!» — возмущался в своё время поэт Андрей Вознесенский в «Патетической поэме». Пермский край, к счастью, не Ленин, и появление герба Прикамья на 10-рублёвых монетах было воспринято всеми на ура.

На нумизматических сайтах, к слову, такую монету сегодня можно купить за 4,5 тыс.—7,3 тыс. руб. Вот такой дорогой он, наш Пермский край.

Что обсуждалось больше всего?

Политическая общественность обсуждала новую систему выборов в представительные органы власти в муниципалитетах. По инициативе крайизбиркома заксобрание приняло норму, по которой муниципальные образования тоже могли выбирать свои земские собрания и городские думы по системе «50 на 50», то есть избирая половину депутатов по партийным спискам.

В то время из столицы зачем-то запустили очередную «игру в имитацию», учредив моду на создание общественных палат и молодёжных парламентов. В январе 2009 года был принят закон «Об Общественной палате Пермского края», а в апреле прошли выборы в Молодёжный парламент. Его первый созыв проработал пять лет, затем срок полномочий был сокращён до двух лет. «Много шума — и ничего», — так в целом характеризовали «серьёзные люди» новые институции. Впрочем, Молодёжный парламент стал неплохим трамплином для многих ребят, желавших сделать карьеру.

В это же время культурную общественность беспокоил пермский культурный проект Олега Чиркунова. Точнее, не сам проект, а тот факт, что для его реализации губернатор привлёк «варягов» во главе с Маратом Гельманом. Кого-то волновали большие гонорары «понаехавших», кого-то концептуально не устраивала их деятельность. Но лучше всех выразил отношение интересующихся темой пермяков писатель Алексей Иванов. «Мы получили столичный секонд-хенд. Власть сейчас выступает не в роли организатора рынка, а в роли участника — покупателя. И этого участника по определению всегда дурят продавцы, у них работа такая», — заявил он на своём личном сайте.

Константин Долгановский

Впрочем, от того гигантского, так возбудившего многих людей «культурного проекта» осталась лишь «табуретка» возле Перми II. А Гельман нынче и вовсе назван Минюстом РФ «иностранным агентом».

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