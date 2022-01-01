Фестиваль PANICOMIX состоялся Главное гик-событие собрало рекордное количество участников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минувшие выходные 9 и 10 июля в ПНДТ «Губерния» состоялось главное гик-событие Перми — фестиваль PANICOMIX. В нём приняли участие около 400 человек из краевого центра и других городов страны.

Посетители смогли поиграть в новые компьютерные и популярные настольные игры, стать окунуться в Метавселенную, поучаствовать в розыгрышах призов и викторинах, сфотографироваться с косплеерами, посетить тематические стенды, купить любимую атрибутику.

Специальными гостями стади актёр фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Александр Сетейкин; актриса театра и кино, сериала «Территория» на ТНТ Ксения Отинова; художник и иллюстратор Алексей Горбут; главный редактор Bubble Comics Роман Котков.

В программе фестиваля также было яркое вокальное, танцевальное и косплей-шоу на сцене; масштабная аллея авторов и гик-ярмарка; турниры по файтингам и пр.

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