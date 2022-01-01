Мария Сыропятова Турбулентность цен Как менялись цены на популярные непродовольственные товары этой весной Поделиться Твитнуть

Цены на многие товары в последние месяцы динамично меняются. По данным Пермьстата, скачки стоимости наблюдались на бытовую технику и электронику, одежду и обувь, уходовую и декоративную косметику и другие товары. Причины кроются в зависимости от курсов валют, логистике и падении потребительского спроса. Но в будущем причин для существенного роста цен эксперты не видят.

В марте-апреле из-за ажиотажного спроса многие товары бытовой техники были раскуплены. Сильнее всего подорожали стиральные машины. Сейчас вместе со спросом снизились и цены

Алёна Морозова

Бытовая техника и электроника

Ажиотажный спрос на бытовую технику и электронику, который наблюдался в марте-апреле, спал. По данным Пермьстата, в марте относительно февраля уровень цен на товары в этом сегменте вырос до 65%. Уже в апреле цены начали корректироваться, а в мае падение составило до 22%.

Участники рынка говорят, что цены в отдельных категориях упали ещё ниже, чем показывает статистика Пермьстата.

В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что в целом наблюдают устойчивую тенденцию к снижению цен. «До 50% сейчас покупатели могут сэкономить на покупке товаров для дома и приготовления пищи, товаров для красоты и здоровья, а также аксессуаров и игр. На 15—30% цены снизились на компьютерную и кухонную технику, пылесосы, телевизоры, товары для укладки волос, гаджеты, а также встраиваемую и другую крупногабаритную технику. На широкий ряд моделей в наиболее востребованных товарных категориях с конца апреля снова действуют программы рассрочки без первого взноса и переплат или специальные кредитные программы», — прокомментировали ситуацию в «М.Видео». В компании также отметили, что с апреля 2022 года вернулись к крупным распродажам, когда стоимость широкого ассортимента техники снижается до уровня февраля или даже ниже.

При этом, по словам директора управляющей компании «Столица» Константина Копытова, арендаторы, которые занимаются продажей техники, говорят о сложностях с логистикой и снижении спроса. «Спрос на электронику и бытовую технику упал. Все, кто хотел что-то купить в период ажиотажного спроса, уже это сделали. Сейчас люди не готовы приобретать товары по таким ценам. Нужен период, за который потребитель привыкнет к новому ценообразованию», — отмечает Копытов.

Одежда и обувь

В сегменте «Одежда и обувь», по данным Пермьстата, меньший рост цен, чем на технику и электронику: в марте по отношению к февралю он составил 11,7%. В мае относительно марта в одних категориях произошло снижение цен, а в других, наоборот, рост. Таким образом, разброс динамики цен составил от +16,3 до —2,5%. По мнению экспертов, ждать существенного снижения цен на одежду и обувь не стоит.

По наблюдениям стилиста Дарьи Самсоновой, стоимость одежды и обуви в массмаркете сейчас упала, но вряд ли вернётся к уровню начала 2022 года. «В эконом-сегменте стоимость одежды и обуви в конце февраля выросла в полтора раза и больше, — отмечает Дарья Самсонова. — Сейчас цены постепенно откатываются, часть брендов уже можно купить только процентов на 20% дороже, чем это было в начале 2022 года. Но есть бренды, у кого ценник до сих пор не опустился. Это, может быть, и искусственная история, и проблемы с логистикой. С ней действительно есть проблемы, и ждать, что цены вернутся окончательно к прежнему уровню, не стоит».

По мнению директора управляющей компании «Труменс-групп» Елены Денисовой, на одежду и обувь премиум-сегмента произошёл существенный рост цен, и в будущем его коррекции ждать не стоит.

«Стоимость доставки товара стала для ретейлеров существенно дороже, у кого-то на 50%, а у кого-то на 100%, — отмечает Елена Денисова. — Наши арендаторы в ТЦ «Галерея» ищут альтернативные пути поставок. Многие прорабатывают возможность доставки товаров через дружественные страны. Грузы долго стоят на границе. Есть риски и недопоставки товара, и невозможности оплаты. Есть случаи, когда зарубежные компании не принимают платежи даже через те российские банки, которые не находятся под санкциями».

Косметика

По данным Пермьстата, цены на косметические продукты в последние месяцы меняли по-разному. Например, рост стоимости краски для волос в марте составил 9,72%, в апреле 9,15%, в мае цена немного упала — на 2,7%. Шампунь в цене вырос в марте на 28,5%, в апреле на 5,3%, а в мае ещё подрос на 0,7%. Туалетная вода в марте выросла в цене на 20,1%, в апреле прибавила 1%, а в мае упала на 3%.

Директор магазина парфюмерии и косметики «Золотая Роза» Вера Долганова отмечает, что рост цен на люксовые товары крупных международных брендов был несколько выше, но сейчас ситуация выравнивается.

«Если в марте был резкий скачок на 30%, то 1 июня новые прайс-листы вернулись к дофевральскому состоянию, — отмечает Вера Долганова. —Если сравнивать с прошлым годом, то цены стали немного выше. Но это плановое ежегодное повышение в феврале, вызванное инфляцией как внутри еврозоны, так и в России. Рост цен по прайс-листам от 1 февраля 2022 года составлял от 5 до 7%. Но это повышение не связано с изменением общеполитической ситуации».

Прогнозы и перспективы

Турбулентность цен этой весной эксперты объясняют колебаниями валютных курсов, инфляционными ожиданиями и ростом логистических издержек.

По словам руководителя департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяны Букиной, в настоящее время в экономике наблюдается высокая турбулентность, вызванная влиянием внешнеполитических факторов.

Говоря об инфляции, необходимо отметить, что в апреле и мае наблюдался низкий рост цен и это определялось действием нескольких разовых дезинфляционных факторов, прежде всего сильным укреплением рубля, а также снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий.

По мнению Татьяны Букиной, в перспективе на рост цен всё большее влияние будет оказывать инфляция издержек, связанная с необходимостью изменения производственных и логистических цепочек, вызванные влиянием внешнеполитических факторов. «Санкции и контрсанкции заставляют предпринимателей перестраивать бизнес-процессы, — отмечает Татьяна Букина. — А это ведёт к существенным издержкам».

Вера Долганова считает, что сейчас уже существенного роста цен на парфюмерию и косметику люксового сегмента ждать не стоит: «Думаю, если сравнивать с ценами конца 2021 года, то выше 15—20% стоимость подниматься не будет. Был рывок вверх в марте, а сейчас экономика в целом стабилизировалась. Сейчас идёт проработка маршрутов доставки, и не думаю, что парфюмерия и косметика люкс-сегмента уйдут на параллельный рынок. Не думаю, что бренды могут это допустить, рынок российский колоссален по своим масштабам». При этом, по мнению Веры Долгановой, рынок в целом высококонкурентный, поэтому уход нескольких брендов не приведёт к каким-то потерям для российского потребителя.

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