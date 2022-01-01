Елена Синица Расширение платной парковки, индексация окладов, дачная амнистия Какие законодательные изменения вступают в силу в июле Поделиться Твитнуть

В июле вновь вступает в силу ряд значимых законодательных изменений. В их числе расширение зоны платной парковки, индексация окладов госслужащих и дачная амнистия.

Расширение платных парковок





С 1 июля в Перми расширят зону платной парковки.





Так, в неё будут включены следующие участки следующих улиц:





— Достоевского от ул. Островского до ул. Клименко;





— Революции от ул. Островского до б. Гагарина;





— Луначарского от ул. Клименко до ул. Островского;





— Орская от ул. Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;





— Пушкина от ул. Клименко до ул. Островского;





— Тихой от ул. Островского до ул. Рабоче-Крестьянской;





— Клименко от ул. Пушкина до ул. Екатерининской.





Стоимость парковочного места составит 20 руб. в час. Размер штрафа за невнесение платы за пользование платными парковками составляет 1 тыс. руб.





Индексация стипендий и окладов госслужащих





Ранее депутаты Законодательного собрания поддержали поправки в краевой бюджет. Так, согласно поправкам, с 1 июля произойдёт индексация на 4,2% мер социальной поддержки и стипендий. Кроме этого, на 6% проиндексируют оклады госслужащих, а также фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов.

Помимо этого, предлагается предусмотреть средства на повышение зарплаты работников бюджетной сферы («указников»).





Дачная амнистия 2.0





С 1 июля вступает в силу «Дачная амнистия 2.0».





Поясняется, что законопроект позволяет оформлять права на жилые дома и земельные участки под ними бесплатно. При этом воспользоваться этим можно и без правоустанавливающих документов на дом и участок.





У «Дачной амнистии 2.0» имеется ряд условий. Во-первых, жилой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ). Он также должен быть в границах населённого пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.





Кроме этого, дом должен быть постоянным местом проживания заявителя, а участок под домом — не предоставленным в собственность.





Для того чтобы воспользоваться этим законом, необходимо подать заявление в МФЦ о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения этим домом.





Вклады и инвестиционные продукты





В июле также начнут действовать и некоторые финансовые изменения, рассказывают в пермском отделении Уральского ГУ Банка России.





Так, теперь банки будут обязаны сообщать клиентам об особенностях и рисках инвестиционных продуктов. Например, при их продаже, банк должен сообщить клиенту, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов.





«Чаще всего с недобросовестными продажами, а именно с мисселингом — подменой одного финансового продукта другим — можно столкнуться в офисах банков, — говорит управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Человека могут ввести в заблуждение, уверяя, что инвестиционное страхование жизни или другой сложный продукт так же надежен, как и вклад, но при этом выгоднее».





Кроме этого, банки должны будут представлять информацию о вкладах в более наглядной форме — в таблице. Таким образом должны быть представлены основные условия вклада в начале договора и на сайте кредитной организации.





Сохранение прожиточного минимума должникам





Помимо этого, теперь есть возможность написать заявление о сохранении прожиточного минимума от списания напрямую в кредитную организацию.





Таким образом, доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.





Сокращение срока оформления паспорта





Кроме этого, с 1 июля сократится срок оформления паспорта. Он не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ, говорится на сайте Госдумы.





Упрощение регистрации по месту жительства





Вместе с тем граждане смогут встать на учёт по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любом органе в пределах города.





Аттестация для гидов и экскурсоводов





В июле также вступит в силу закон, согласно которому экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. При этом вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.





За нарушение требований к гидам будет грозить административная ответственность.





Компенсация ОСАГО





Теперь инвалиды или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50 % стоимости ОСАГО через «Госуслуги».





Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

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