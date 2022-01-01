Мария Сыропятова
Вышли на верный путь
Депутаты Пермской городской думы обсудили развитие транспортной отрасли
Депутаты Пермской городской думы провели 28 июня очередное заседание. Одним из наиболее дискуссионных оказался вопрос выделенииясредств на софинансирование концессионного соглашения на развитие трамвайной инфраструктуры. В случае заключения соглашения между концессионером, правительством Пермского края и администрацией Перми, в региональной столице могут быть обновлены 44 трамвая, реконструированы семь тяговых подстанций, депо «Балатово» и 35 км трамвайных путей. При этом городскому бюджету в течение 25 лет нужно будет выплатить 10,8 млрд руб. Ещё столько же — обязательства бюджета Пермского края.
Общие инвестиции в проект концессии составят 16,1 млрд руб., из которых 4,3 млрд — невозвратная федеральная субсидия. Ещё 240 млн руб. поступят из краевого, а 48 млн руб. из городского бюджета. Основная часть инвестиционных расходов — это средства Фонда национального благосостояния и корпорации ВЭБ.РФ. Потенциальный концессионер, от которого получено предложение, — ООО «Мовиста Регионы».
Трамвайная инфраструктура
В ходе обсуждения вопроса депутаты попросили уточнить, прорабатывала ли администрация Перми вопрос получения средств из вышестоящих бюджетов на развитие трамвайной инфраструктуры.
«Из 22 млрд руб. половина субсидируется бюджетом Пермского края», — ответил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. По его словам, без заключения концессионного соглашения все те же работы обошлись бы городскому бюджету в 16 млрд руб. при расчётной инфляции в 4,5%, а не в 10,8 млрд руб. Опыт администрации Перми показывает, что в 2018 году 1 км трамвайных путей городскому бюджету обходился в 80 млн руб., а сейчас уже 200 млн. И даже при падении цен на металл снижение возможно только до 180 млн руб.
«Любые деньги обесценивается, а мы фиксируем стоимость в сегодняшних ценах, — отметил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, поддержав проект. — Сегодня получаем разовое улучшение инфраструктуры и рассчитываться будем в других деньгах».
Депутат Эдуард Мирзамухаметов выразил сомнение, что через 25 лет наличие в трамвайной сети существенной части подвижного состава возрастом в четверть века будет позитивно восприниматься. Кроме того, по мнению депутата, это противоречит принципу обновления состава, который прописан в контрактах у автобусных перевозчиков.
«Трамваи будут закуплены и будут возить пассажиров, — ответил Эдуард Хайруллин. — Через 15 лет после покупки заложен их капитальный ремонт. Нужно будет выплачивать просто 25 лет инвестиционную составляющую».
По мнению Арсена Болквадзе, у проекта концессии много положительных сторон. «Речь о серьёзных инвестициях в муниципальное имущество, — отметил депутат. — Закупается большое количество новых трамваев. И в сжатый срок будет реконструировано большое число трамвайных путей. Они станут бесшовными, обеспечат скорость, безопасность и привлекательность электротранспорта». Арсен Болквадзе предложил поддержать проект с учётом замечаний депутатского корпуса.
Присутствовавший на пленарном заседании Пермской городской думы министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский также призвал поддержать проект. «Данный проект концессии поддержан губернатором и правительством Пермского края. План предусматривал заключение соглашение 25 июля 2022 года, и теперь Пермь уже отстаёт от графика», — отметил он.
Поддержка с оговорками
Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание администрации Перми на большое количество вопросов и предложений, поступивших от депутатов. «Это заставляет более внимательно отнестись к заключению концессионного соглашения, — отметил Дмитрий Малютин. — Это лишь третья попытка заключения такого соглашения по инфраструктуре в Перми».
Депутат Пермской городской думы Наталья Мельник уточнила, что вопрос заключения концессионного соглашения неоднократно обсуждался на инвестиционной комиссии и заседании комитета, вызвав дискуссию.
«Поскольку проект позволит в сжатые сроки решить вопрос модернизации трамвайной инфраструктуры города и привлечь федеральные средства в объёме 4,6 млрд руб., было решено поддержать реализацию данного проекта», — отметила Наталья Мельник.
Опыт транспортной реформы
Также в ходе заседания депутаты обсудили реализацию транспортной реформы в целом.
«Сейчас завершается внедрение новой транспортной модели, — отметил Дмитрий Малютин. — Поэтому многие во время сегодняшнего обсуждения сосредоточились на негативных моментах». При этом он обратил внимание на то, что недавно Пермь получила высокое второе место в рейтинге развития общественного транспорта.
По данным администрации Перми, в текущем году рост выпадающих доходов бюджета из-за неоплаченных поездок составляет 211,9 млн руб. при снижении расходов на оплату работы кондукторов в 230 млн руб. и расходах на контролёров в 10,3 млн руб. При этом, если за пять месяцев 2021 года доля «зайцев» в общественном транспорте Перми составляла 5,7%, то с января по май 2022 года она выросла до 15,9%.
Депутат Пермской городской думы Владимир Молоковских усомнился в расчётах администрации Перми, поскольку за основу расчёта убытков была взята цифра средней поездки в 26 руб., а не максимальный тариф в 33 руб. «Беспокоит то, что мы упорно идём по пути сокращения кондукторов. Речь и о социальной функции — люди лишаются работы. А мы доходов бюджета. Это будет продолжаться, или сядем и посчитаем?» — поинтересовался Владимир Молоковских.
В администрации Перми рассчитывают, что увеличение штрафов за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб. и проверки в транспорте убедят пермяков приобретать проездные билеты.
«Не рассматриваем это как меру пополнения бюджета, — отметил Эдуард Хайруллин. — Это должно дисциплинировать пассажиров. Наш проездной стоит за месяц 1683 руб. Если пассажир получит штраф в 2,5 тыс. руб., то будет выгоднее не платить штрафы регулярно, а приобретать безлимитные проездные». При этом Хайруллин отметил, что работа контролёров в транспорте выстроена так, чтобы с неизбежностью выявлять нарушителей. Как результат, со временем число «зайцев» в общественном транспорте Перми должно снизиться.
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