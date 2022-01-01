Мария Сыропятова Вышли на верный путь Депутаты Пермской городской думы обсудили развитие транспортной отрасли Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермской городской думы

Депутаты Пермской городской думы провели 28 июня очередное заседание. Одним из наиболее дискуссионных оказался вопрос выделенииясредств на софинансирование концессионного соглашения на развитие трамвайной инфраструктуры. В случае заключения соглашения между концессионером, правительством Пермского края и администрацией Перми, в региональной столице могут быть обновлены 44 трамвая, реконструированы семь тяговых подстанций, депо «Балатово» и 35 км трамвайных путей. При этом городскому бюджету в течение 25 лет нужно будет выплатить 10,8 млрд руб. Ещё столько же — обязательства бюджета Пермского края.

Общие инвестиции в проект концессии составят 16,1 млрд руб., из которых 4,3 млрд — невозвратная федеральная субсидия. Ещё 240 млн руб. поступят из краевого, а 48 млн руб. из городского бюджета. Основная часть инвестиционных расходов — это средства Фонда национального благосостояния и корпорации ВЭБ.РФ. Потенциальный концессионер, от которого получено предложение, — ООО «Мовиста Регионы».

Трамвайная инфраструктура

В ходе обсуждения вопроса депутаты попросили уточнить, прорабатывала ли администрация Перми вопрос получения средств из вышестоящих бюджетов на развитие трамвайной инфраструктуры.

«Из 22 млрд руб. половина субсидируется бюджетом Пермского края», — ответил первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин. По его словам, без заключения концессионного соглашения все те же работы обошлись бы городскому бюджету в 16 млрд руб. при расчётной инфляции в 4,5%, а не в 10,8 млрд руб. Опыт администрации Перми показывает, что в 2018 году 1 км трамвайных путей городскому бюджету обходился в 80 млн руб., а сейчас уже 200 млн. И даже при падении цен на металл снижение возможно только до 180 млн руб.

«Любые деньги обесценивается, а мы фиксируем стоимость в сегодняшних ценах, — отметил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, поддержав проект. — Сегодня получаем разовое улучшение инфраструктуры и рассчитываться будем в других деньгах».

Депутат Эдуард Мирзамухаметов выразил сомнение, что через 25 лет наличие в трамвайной сети существенной части подвижного состава возрастом в четверть века будет позитивно восприниматься. Кроме того, по мнению депутата, это противоречит принципу обновления состава, который прописан в контрактах у автобусных перевозчиков.

«Трамваи будут закуплены и будут возить пассажиров, — ответил Эдуард Хайруллин. — Через 15 лет после покупки заложен их капитальный ремонт. Нужно будет выплачивать просто 25 лет инвестиционную составляющую».

По мнению Арсена Болквадзе, у проекта концессии много положительных сторон. «Речь о серьёзных инвестициях в муниципальное имущество, — отметил депутат. — Закупается большое количество новых трамваев. И в сжатый срок будет реконструировано большое число трамвайных путей. Они станут бесшовными, обеспечат скорость, безопасность и привлекательность электротранспорта». Арсен Болквадзе предложил поддержать проект с учётом замечаний депутатского корпуса.

Присутствовавший на пленарном заседании Пермской городской думы министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский также призвал поддержать проект. «Данный проект концессии поддержан губернатором и правительством Пермского края. План предусматривал заключение соглашение 25 июля 2022 года, и теперь Пермь уже отстаёт от графика», — отметил он.

Поддержка с оговорками

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание администрации Перми на большое количество вопросов и предложений, поступивших от депутатов. «Это заставляет более внимательно отнестись к заключению концессионного соглашения, — отметил Дмитрий Малютин. — Это лишь третья попытка заключения такого соглашения по инфраструктуре в Перми».

Депутат Пермской городской думы Наталья Мельник уточнила, что вопрос заключения концессионного соглашения неоднократно обсуждался на инвестиционной комиссии и заседании комитета, вызвав дискуссию.

«Поскольку проект позволит в сжатые сроки решить вопрос модернизации трамвайной инфраструктуры города и привлечь федеральные средства в объёме 4,6 млрд руб., было решено поддержать реализацию данного проекта», — отметила Наталья Мельник.

Опыт транспортной реформы

Также в ходе заседания депутаты обсудили реализацию транспортной реформы в целом.

«Сейчас завершается внедрение новой транспортной модели, — отметил Дмитрий Малютин. — Поэтому многие во время сегодняшнего обсуждения сосредоточились на негативных моментах». При этом он обратил внимание на то, что недавно Пермь получила высокое второе место в рейтинге развития общественного транспорта.

По данным администрации Перми, в текущем году рост выпадающих доходов бюджета из-за неоплаченных поездок составляет 211,9 млн руб. при снижении расходов на оплату работы кондукторов в 230 млн руб. и расходах на контролёров в 10,3 млн руб. При этом, если за пять месяцев 2021 года доля «зайцев» в общественном транспорте Перми составляла 5,7%, то с января по май 2022 года она выросла до 15,9%.

Депутат Пермской городской думы Владимир Молоковских усомнился в расчётах администрации Перми, поскольку за основу расчёта убытков была взята цифра средней поездки в 26 руб., а не максимальный тариф в 33 руб. «Беспокоит то, что мы упорно идём по пути сокращения кондукторов. Речь и о социальной функции — люди лишаются работы. А мы доходов бюджета. Это будет продолжаться, или сядем и посчитаем?» — поинтересовался Владимир Молоковских.

В администрации Перми рассчитывают, что увеличение штрафов за безбилетный проезд до 2,5 тыс. руб. и проверки в транспорте убедят пермяков приобретать проездные билеты.

«Не рассматриваем это как меру пополнения бюджета, — отметил Эдуард Хайруллин. — Это должно дисциплинировать пассажиров. Наш проездной стоит за месяц 1683 руб. Если пассажир получит штраф в 2,5 тыс. руб., то будет выгоднее не платить штрафы регулярно, а приобретать безлимитные проездные». При этом Хайруллин отметил, что работа контролёров в транспорте выстроена так, чтобы с неизбежностью выявлять нарушителей. Как результат, со временем число «зайцев» в общественном транспорте Перми должно снизиться.

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