Валерий Мазанов Свобода и несвобода Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2008 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №5 от 12 февраля 2008 г.

Из архива редакции

Год, словно современное российское общество, был расколот на две части: до и после кризиса. Казалось бы, где обвал ипотечного рынка США, а где остальной мир. Но вот поди ж ты: до сентября все росли, а после сентября — «ужимались» и приспосабливались. Именно тогда стало понятно, насколько тесно связаны друг с другом абсолютно все участники мировых экономических процессов. Казалось бы, этот урок будет усвоен навечно. Но наша память, затуманенная геополитическими идеями, оказалась очень короткой.

Обезвоженный Краснокамск

Город-спутник Перми много лет получал воду из фильтровальной станции Краснокамского ЦБК. К качеству этой воды претензии были давно, она была непригодна для питья. Но в январе 2008 года случилась и вовсе критическая ситуация. Аварийное отключение электроэнергии на Биологических очистных сооружениях в Перми по цепочке привело к отключению водозабора, чтобы в дома не попадала вовсе грязная вода. Город просто остался без воды.

В спешном порядке правительство края рассматривает ряд вариантов создания альтернативного источника водоснабжения. Строительство водопровода с Кировской фильтровальной станции, строительство новой фильтровальной станции в Краснокамске, водовод с артезианских источников Нытвы.

Пока шли разговоры и обсуждения, в феврале 2010 года случилась новая авария, и вновь более 50 тыс. жителей Краснокамска оставались без воды три дня. Проблема была решена только в 2020 году благодаря вводу в строй водовода с Чусовского водозабора.

Новые игроки в Верхнекамье

Торги на право разработки новых участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей выиграли, помимо «Сильвинита», ОАО ХК «ЕвроХим» (Москва) и ОАО АХК «Акрон» (Великий Новгород). В ходе торгов победителям уступили «Уралкалий» и «Уралхим», считавшиеся сильными претендентами. «Мы не рискнули взять реванш на аукционе из-за больших рисков», — пояснил владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Интересные факты Двигатель ПС-90А1 прошёл сертификацию. Пермский двигатель предназначен для транспортных самолётов Ил-96-400Т и пассажирских Ил-96-400М. «ЭКС» хочет поразвлечься. Вслед за гипермаркетом компания Олега Чиркунова намерена построить в Перми аквапарк. Дмитрий Рыболовлев купил особняк у Дональда Трампа. Российский миллиардер хочет заработать на американской недвижимости. Правозащитники отправятся за решётку. Власти поддержали идею общественного контроля за деятельностью тюремных учреждений. Заводам — окраина. Власти Перми побуждают промышленников к перемещению из центра города. Пермская мэрия подумывает об устройстве городской эспланады. «Надо сделать так, чтобы там было реально интересно погулять», — заявил заместитель главы администрации Перми Анатолий Маховиков. В Камской долине появится «Город учёных». Концепцию строительства университетского городка разработает голландский архитектор Эрик ван Эгераат. Привередливый «бигмак». McDonald’s никак не может зайти в Пермь: американцы требуют для себя льготных условий.

Битва и впрямь была серьёзной. Стартовая цена на торгах выросла в десятки раз, суммарный платёж по итогам аукциона превысил 56 млрд руб. «Смогут ли победившие компании перечислить заявленные ими суммы в бюджет?» — задавался вопросом «НК». Смогли. Сегодня-то мы понимаем, что это были сущие копейки.

Мост в складчину

В пермской мэрии заявили, что рассчитывают на 75-процентное софинансирование края при строительстве нового моста через Каму и связанной с ним реконструкции ул. Крисанова. В городском бюджете уже заложено 206 млн руб. на проектирование второго моста, и в ближайшее время администрация намерена объявить конкурс на обоснование его строительства.

В самом этом сообщении, подобных которому на протяжении многих лет были десятки, нет ничего удивительного. Обращают на себя внимание два момента. Первый: если пару лет назад рассматривался проект моста с расположением в Мотовилихе, то в 2008 году прозвучало другое местоположение — с выходом на ул. Крисанова. Второй: на «проектирование», «эскиз-проекты», «обоснования» и «исследования» за почти 15-летнюю эпопею с новым мостом было потрачено столько, что, если бы эти деньги были направлены на строительство, у нас было бы уже два новых моста.

Музейная концепция

История со строительством нового здания для Пермской художественной галереи, в принципе, из той же серии, что и третий мост. В Перми подвели итоги международного конкурса на разработку нового здания для галереи. Председателем жюри был Петер Цумтор. Победителями стали проекты Бориса Бернаскони (Москва) и Валерио Олджиати (Швейцария). Забавно, что третье место получил проект мировой звезды архитектуры Захи Хадид.

Впрочем, к моменту подведения итогов конкурса краевые власти уже остыли по отношению к идее строительства галереи, начав рассматривать другие варианты. Проект PermMuseum списали в архив. «Забуксовал» и проект пристройки к зданию Театра оперы и балета. В том же году на международной выставке в сфере торговой недвижимости «Молл» Пермь представила четыре проекта, в том числе — подземный торговый комплекс в районе эспланады. Этот проект тоже пополнил копилку нереализованных планов.

Еврогенплан

Точечная застройка в совокупности с постоянной грязью в городе достала всех. Заговорили о том, что городская инфраструктура уже не выдерживает плотной застройки центральных районов. Губернатор Олег Чиркунов честно признаётся: махинации с землёй — главный источник дохода чиновников. О необходимости межевания земельных участков в Перми, установления границ, собственников и ответственности говорят и Земельный кодекс, и сами первые лица пермской мэрии. Выделяются деньги, называются сроки, но — дело идёт туго. И уже всем понятно, что процесс тормозят сами чиновники, которые не хотят терять источник «дополнительного дохода».

В поисках решений проблем городского развития делегация Пермского края во главе с Олегом Чиркуновым отправляется в бразильскую Куритибу, где изучает опыт архитектора и градоначальника Жайме Лернера. Впоследствии Лернер тоже посещает Пермь, где даёт ряд ценных советов.

Наконец, губернатор решает разрубить этот гордиев узел одним махом. В 2008 году заявлено, что мастер-план и генплан Перми будут составлены с помощью голландских специалистов — бюро КСАР. Началась масштабная работа, с первых же дней которой голландцы указали на огромный рекреационный потенциал пермских логов и оврагов.

Но у будущего генплана, в свою очередь, впереди будет много приключений, в том числе уголовных.

Страсти по зоопарку

«Пермский зоосад сегодня является нашим позором», — заявил глава Перми Игорь Шубин, и с ним трудно было не согласиться. Перенос пермского зоопарка, расположенного на территории бывшего Архиерейского кладбища, стал актуален ещё несколько лет назад, когда пошёл процесс передачи церкви некогда принадлежавших ей объектов и территорий.

Перспективными местами для переноса зоосада называются Ива-2, Черняевский лесопарк и ул. Якутская. Как это часто случается, всё пошло иначе.

День траура

В Перми разбился самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы. Только чудом машина не попала на жилые дома, упав на железнодорожные пути недалеко от улицы, так уж получилось, Самолётной. Погибло 88 человек. Побывавший на месте катастрофы Никита Белых написал в своём «Живом журнале»: «Не дай бог никому видеть то, что видел я. Обгоревшие фрагменты рук и ног, разбросанные в радиусе 200—300 м, запах горелого мяса и серые лица знакомых… Навстречу мне шёл бледный Олег Чиркунов, который тихо сказал: «Пойдём отсюда». Он уже с утра провёл несколько часов на месте катастрофы».

15 сентября в Прикамье было объявлено днём траура. Сегодня на месте падения самолёта установлен мемориал.

Что обсуждалось больше всего?

Пермский край производит впечатление бурно развивающегося региона, потенциальные зарубежные инвесторы приезжают сюда чуть ли не каждую неделю. Звучат планы о совместных проектах в промышленности, девелопменте, гостиничном бизнесе.

В топе повестки — вопросы недвижимости и городского развития, начиная от межевания и точечной застройки и заканчивая грандиозными планами по созданию принципиально новых подходов к городскому планированию. В то же время строятся знаковые объекты вроде ЖК «Виктория». Застройщики заговорили о планах по сносу хрущёвок, компания «Пермгражданстрой» намерена возвести на месте кондитерской фабрики «Пермская» бизнес-парк, в перспективе уже вырисовывается реконструкция территории бывшей табачной фабрики «Астра». Пачками представляются проекты квартальной застройки.

Растёт популярность загородной недвижимости, особенно домов в радиусе 50 км от Перми. Рекламируются таунхаусы, а также зарубежная недвижимость — например, на Кипре. Словно чувствуя дыхание приближающегося мирового кризиса, люди активно вкладывают средства в недвижимость, но тревожные тенденции уже есть. И уже осенью 2008 года множество планов придётся пересматривать. Всем без исключения.

Тем временем издаваемая ИД «Компаньон» газета «Пятница» стала лидером среди печатных СМИ региона. У издания самая большая накопленная аудитория. Эти позиции газета сохранит на долгие годы.

На пике популярности — работа музея «Пермь-36» на месте бывшей колонии для политзаключённых и проходящий здесь гражданский форум «Пилорама». Здесь проходят концерты авторской песни, выступают правозащитники, актёры. Развитию музея и форума способствует губернатор Олег Чиркунов, регулярный гость «Пилорамы».

Казалось, что фраза президента Дмитрия Медведева «Свобода — лучше, чем несвобода» будет, по его же выражению, «отлита в граните». Но очень скоро музей «Пермь-36» будет фактически разгромлен, форум закрыт.

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