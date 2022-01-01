Алёна Морозова Цифровизация, новая техника и искусственный интеллект Три вопроса министру агропромышленного комплекса Прикамья Павлу Носкову Поделиться Твитнуть

1. Как в Пермском крае продвигается цифровизация сельского хозяйства?

Павел Носков

Фото: пресс-служба краевого минагро

— У нас цифровизация не ради цифровизации. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед нами задачу сделать меры поддержки аграриев быстрыми, прозрачными и наименее затратными для них. Цифровизация помогает нам в этом процессе.

В этом году мы облегчили процесс подачи заявок на предоставление мер поддержки. Пока у нас, как и во всех регионах, такие заявки принимаются только на бумаге. И просто для того, чтобы сдать документы, аграрии вынуждены ехать в Пермь. А если есть ошибки, то их нужно исправлять и везти документы снова. Сейчас функции подачи заявок перенесены в подведомственное краевому минагро учреждение «Центр развития агробизнеса». У нас появилась возможность поставить гостевой компьютер, и ошибки в заявке сельхозпроизводители теперь могут поправить на месте. Количество сотрудников, принимающих заявки, выросло с двух до восьми.

Однако у нас есть и более амбициозная задача. До конца года мы планируем ввести онлайн-формат подачи заявок. Это позволит представителям отрасли со своего компьютера подавать документы, подписывать их электронной подписью. Сейчас новую систему тестируем на приём документов по двум направлениям поддержки.

Мы понимаем, что категория бизнеса у нас консервативная и не все будут готовы к переходу в онлайн-формат. Поэтому будет предусмотрен период, когда документы будут приниматься и онлайн, и в бумажном виде. В конечном счёте мы стремимся к тому, чтобы максимально облегчить процесс и для фермеров, и для крупных сельхозпроизводителей.

2. Происходит ли внедрение нового технологического оборудования в сельскохозяйственном производстве?

— Ещё одна задача, которая стоит перед министерством агропромышленного комплекса края, — ускорение технического перевооружения сельского хозяйства. В прошлом году мы увеличили ставку субсидирования лизинга отечественной техники до 30%, а для иностранной до 20%. Сейчас уже очевидно, что количество сделок растёт. За первые пять месяцев 2022 года аграриям Пермского края было отгружено сельхозтехники в лизинг по программам только у АО «Росагролизинг» на 162 млн руб., а с января по май 2021 года общая сумма таких сделок составляла только 53 млн руб. Иными словами, отгрузка техники для аграриев по программам лизинга выросла в разы.

Благодаря увеличению процента возмещения затрат количество отказов по заявкам на лизинг от сельхозпроизводителей практически стремится к нулю. Риски для сельхозпроизводителей и лизингодателей минимальны.

3. Пермский край был отобран в качестве пилотного региона для проекта по применению искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Что это за проект и что он даст региону?

— Пермский край вошёл в число регионов, отобранных федеральным минсельхозом для применения механизмов искусственного интеллекта для планирования урожайности. Его результаты позволят лучше планировать развитие сельского хозяйства, более динамично и оперативно анализировать ситуацию на рынке.

Среди сильных сторон Пермского края при отборе были отмечены и высокий уровень развития IT-отрасли, и наша активность в оцифровке полей. Есть информационная система ЕФИС ЗСН (efis.mcx.ru), в которой любой пользователь может посмотреть поля, их основные параметры, а также пустующие земли. Это своего рода аналог кадастровых карт, актуальный именно для сельского хозяйства.

Уже сейчас потенциальный инвестор может посмотреть и найти пустующие земли, пригодные для сельского хозяйства. Например, только в одном из районов у нас около 20 тыс. га. На них можно построить одну или две молочных фермы.

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