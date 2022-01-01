Елена Синица Несчастливы по-своему С какими вызовами импортозамещения сталкиваются предприятия Поделиться Твитнуть

После введения нескольких пакетов санкций российские предприятия столкнулись с нехваткой или полным отсутствием различных компонентов, необходимых для производства. Сейчас многие отрасли пытаются подстроиться под новые реалии и ищут альтернативы. Представители промышленной отрасли и эксперты поделились своим опытом импортозамещения и рассказали о его перспективах.

Фото «РИА Новости», Рамиль Ситдиков

Дешевле и ничуть не уступают

Своим опытом на круглом столе «Коммерсантъ-Прикамье» по вопросам импортозамещения поделилась компания Robotech, занимающаяся изготовлением промышленных роботов, 3D-принтеров, а также проектированием и обслуживанием робототехнических комплексов.

Компонентная база Robotech на 90% состоит из российских комплектующих, рассказал директор компании Денис Сатдинов. При этом роботы пермского производства дешевле европейских аналогов на 40%, а по характеристикам не уступают, добавил он.

По словам Сатдинова, в целом новая реальность даёт огромный потенциал для развития внутреннего рынка высокотехнологичного оборудования. Правда, для этого необходим более плотный контакт разработчиков и промпредприятий, а также поддержка со стороны правительства.

Есть подвижки в части импортозамещения в авиации, отметил управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов. В частности, предприятие участвует в федеральной программе по созданию авиадвигателя ПД-8 для замены SaM146. Отечественные авиадвигатели будут применять при оснащении пассажирских самолётов Sukhoi Superjet.

«Здесь используется наша система автоматического управления двигателем. Мы уже сделали три комплекта, они поставлены для проведения испытаний. Ростех и Минпромторг РФ поставили задачу: запустить серийное производство в следующем году», — пояснил Попов.

Где сложнее, а где проще

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — так прокомментировал проблему импортозамещения президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

По его словам, каждое предприятие знает о своих проблемах и многие из них ещё в 2014 году стали искать альтернативные материалы для работы, а кто-то продолжал надеяться, что всё обойдётся.

Кроме того, крупным предприятиям стоит изменить своё отношение к малому бизнесу, считает Олег Жданов.

«Малый бизнес часто приходит с предложениями, но попросту не знает каких-то корпоративных процедур. По многим позициям есть свои производители, но они не могут запустить продукцию серийно из-за всяких «а вы на торги заявитесь, мы там посмотрим, а через полгода, может быть, и денег заплатим», — заявил Жданов.

Резкое прекращение поставок импортной продукции выявило зависимость в цепочках поставок при производстве отечественных продуктов. Например, нет проблем с бумагой, но есть проблемы с красителями для неё, нет проблем с сельхозпродукцией, но есть проблемы с семенами и саженцами, нет проблем с соками, но есть проблемы с упаковкой для них, считает доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин.

Наиболее остро в импортозамещении сейчас нуждаются гражданская авиация, информационные технологии, производство медицинского оборудования, приборостроение. При этом во всех этих отраслях краевые предприятия не только представлены, но и имеют хорошие конкурентные позиции, считает Лапин.

«А это значит, что у Пермского края есть большой потенциал реализации программ импортозамещения», — подчеркнул он.

В целом принцип в этом деле прост: чем более технологически сложный продукт, тем сложнее его импортозамещение. Соответственно, оно определяется не столько отраслью, сколько продуктом, рассуждает Лапин.

«Из стран Западной Европы и Северной Америки Россия ввозила в основном именно технически и технологически сложные продукты. Поэтому принцип поддержки импортозамещения со стороны государства должен быть не отраслевым, а продуктовым, — продолжает он. — Требуется более глубокий анализ рынков, более широкий взгляд на продукт, не только как на товар, а как на совокупность, комплекс ресурсов (от разработки до упаковки и сервиса)».

Александр Лапин обратил внимание на то, что проще может быть с замещением на российские товары продуктов питания, упаковки из бумаги и пластика, отдельных продуктов химической промышленности.

Проблематичнее будет с информационно-телекоммуникационным оборудованием, транспортными средствами, специальной техникой, сложным медицинским оборудованием, фармацевтической продукцией.

С 2014 года мы лучше всего адаптировались к санкциям сферы сельского хозяйства и оборонного производства, добавила руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина.

«Процесс, конечно, идёт, но стоит понимать, что не все западные товары пока удаётся заменить качественными отечественными аналогами. Виной тому — недостаточный уровень развития промышленности», — говорит она.

Например, в цифровой сфере уровень импортозависимости свыше 90%, и если с программным обеспечением ситуация «более-менее», то в случае с компьютерами — сложнее, отмечает Татьяна Букина.

Сейчас в замене на аналоги будут особо нуждаться сферы машино- и самолётостроения, текстильная промышленность, фармацевтическое производство. В них доля импорта составляет от 60 до 90%, заключает Букина.

Сложности перехода

В части цифровизации для начала нам необходимо перейти на отечественные операционные системы и офисные пакеты, и варианты здесь есть, говорит директор департамента цифровой трансформации и стратегических коммуникаций ПНИПУ Александр Труфанов.

«Другой вопрос, что сам процесс перехода трудоёмкий. Представьте, что сегодня вы работаете на Windows, а уже завтра с вас потребуют перейти на Linux. Появляется много дискомфорта: где нужные функции, где нужные кнопки. Нужно снова привыкать», — говорит он.

Таким образом, вопрос больше не в том, на что менять, а в том, как переучить людей, заключает Труфанов. Однако в отраслях с более узкой нишей произвести замену в ближайшее время не получится: «нет ни одной страны, где покрыты самостоятельно все программные продукты».

Нельзя забывать, что ушедшие с российского рынка компании занимались производством на отечественных заводах, говорит Татьяна Букина. По её мнению, краха не произошло, но есть риски с поставкой различных комплектующих. Быстро наладить отечественное производство, определённо, не получится, заключает она.

«Мы привыкли думать, что импортозамещение — это производство отечественного товара взамен импортного, но сам процесс импортозамещения начинается раньше, — отмечает Александр Лапин. — Во многих случаях речь идёт о технологических разработках, необходимых для того, чтобы создать продукт. Стимулирующие усилия государства должны быть направлены на это в первую очередь. Это большая и длительная работа».

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