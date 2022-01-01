Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 24 по 26 июня Поделиться Твитнуть

24 июня в 20:00 в арт-пространстве «Дом» начинающие и опытные пермские комики выступят с концертом «Большой открытый микрофон» (18+).

С 25 июня по 2 июля в Кунгуре пройдёт XX фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+). В честь 20-летия фестиваля планируется участие 20 пилотов.

На открытии фестиваля, 25 июня в 20:00, ожидается массовый старт аэростатов со стадиона «Труд». В этот же день в 10:00 стартует чемпионат Пермского края по автомобильному спорту, в 11:00 — автогонки радиоуправляемых «болидов» «Формула мечты», в 12:00 на площадке вдоль Музея истории купечества откроется передвижная выставка «Небесная ярмарка. История фестиваля», а в 14:00 — выставка экспонатов из фондов Кунгурского музея-заповедника.

26 июня в 04:30 и 20:00 при условии лётной погоды стартуют полёты на воздушных шарах, в 15:00 в городском парке начнётся конкурс-фестиваль детского самодеятельного творчества «Небо на ладони» и в деревне Мыльники — фестиваль сверхлёгкой авиации «Пепелац». С 19:00 до 21:00 будут работать интерактивные площадки для всей семьи. Подробная афиша фестиваля в группе «ВКонтакте».

25 и 26 июня с 12:00 в Digital port (Решетниковский спуск, 1) пройдёт open-air-фестиваль RED FEST (0+): две музыкальные сцены, на которых выступят 30 коллективов, дизайн-маркет, фермерский рынок еды, мастер-классы и лекции, детская зона, бадминтон, фрисби, пинг-понг и многое другое. 25 июня в 21:00 дневная часть «Электронной сцены» фестиваля плавно перейдёт в «Ночную вечеринку». Выступят группы KIKOK, Casto, Aman Po-Kaifu, а также совместный сет Cutrin b2b Maks Solo. Подробная афиша фестиваля в группе «ВКонтакте».

25 июня в 15:00 на площади перед Пермским театром оперы и балета стартует спектакль-променад Location (12+). Маршрутов в спектакле два — на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Неспешно перемещаясь в городском пространстве, зрители откроют знакомые места с новой стороны и, возможно, впервые услышат их живые истории.

25 июня в 18:00 в частной филармонии «Триумф» камерный оркестр Simple music ensemble исполнит «Великие концерты Антонио Вивальди» (16+). На своих концертах участники проекта воссоздают музыкальную атмосферу ушедших эпох и привносят в неё пульс жизни современного мира.

25 июня в 19:30 в арт-пространстве «Дом» состоится джазовый концерт Анастасии Баяндиной «Я смелая в своей уязвимости» (16+). Прозвучат джазовые стандарты, песни из репертуара Alicia Keys, Jorja Smith, а также стихи Веры Полозковой, Василия Аккермана и авторские тексты Анастасии. За клавишами — Денис Сон.

25 июня в 22:30 на сайте OperaVision стартует трансляция оперы Вебера «Вольный стрелок» (16+). В этой новой и нетрадиционной постановке Голландской национальной оперы режиссёр Кирилл Серебренников ищет параллели между «Вольным стрелком» Карла Марии фон Вебера и оперным миром, в котором столь же заметными являются честолюбие, страх неудачи и суеверие. В опере солируют немецкий тенор Бенджамин Брунс и южноафриканское сопрано Йоханни ван Острум, а за управление Королевским оркестром Консертгебау отвечает Патрик Хан. Трансляция доступна в течение трёх месяцев.

26 июня в 19:00 в Органном концертном зале выступит фортепианный дуэт ST-DUO (6+). В составе дуэта — лауреаты международных конкурсов Софья Сахнова и Антонина Лузько, одни из самых неординарных пианисток сегодняшнего времени. В переложении для фортепианного дуэта прозвучат популярные сочинения, созданные композиторами прошлых столетий, и современная музыка: произведения Шора, Глазунова, Бородина и Чайковского.

26 июня в 19:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им.П. И. Чайковского состоится премьера оперы Винценчо Беллини «Норма» (12+). Постановщик спектакля — лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Максим Петров. Художник-постановщик — Альона Пикалова, художники по костюмам — Ирэна Белоусова, по свету — Константин Бинкин. Куратор проекта — старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV—XVII веков Аркадий Ипполитов.

26 июня в 20:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на прямую трансляцию трагикомедии в постановке Миндаугаса Карбаускиса «Школа жён» (16+) со сцены театра им. Маяковского. Этим спектаклем «Золотая Маска в кино» присоединяется к чествованию Мольера, 400 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Сюжет мольеровской комедии («Маяковка» играет её в новом переводе Дмитрия Быкова) навеян личными обстоятельствами из жизни драматурга — и от того звучит и смешно, и трагично.

До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). В субботу, 25 июня, в 11:00 в кассовой зоне парка «Счастье есть» стартует экскурсия «Уютный, зеленый, детский: Закамск», в это же время в Детском музейном центре начнётся музыкально-игровое занятие «Прогулка за ручку». Подробная афиша фестиваля в группе «ВКонтакте».

До 30 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает выставка книг, нот и аудиозаписей к 60-летию Виктора Цоя «Не бойся, это только «Кино» (12+). На выставке собраны альбомы группы «Кино» на грампластинках и СD-дисках, которые тут же можно послушать, книги о жизни и творчестве Виктора Цоя, можно взять ноты песен и сыграть прямо в библиотеке на гитаре или фортепиано музыку Цоя.

До 10 июля в Центральном выставочном зале проходит выставка работ учащихся Детской художественной школы им. Широкова (0+). Представлены более 200 работ, выполненных акварелью, гуашью, графитным карандашом и другими материалами.

До 31 июля в музее современного искусства PERMM к 13-летию музея посетителей ждёт расширенная экскурсионная программа: пройдут экскурсии по выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (12+), городские прогулки по объектам международной паблик-арт программы и детские экскурсии в игровом формате.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте» можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 31 августа на набережной реки Кама продолжается мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.

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