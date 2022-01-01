Мария Сыропятова На автобусных маршрутах из отдалённых районов Перми планируют увеличить число контролёров Количество «зайцев» в общественном транспорте города за год выросло на 10% Поделиться Твитнуть

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По данным администрации Перми, доля пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте, за первые пять месяцев 2022 года составила 15,9%. Таким образом, доля «безбилетников» выросла на 10%. Эти данные на комитете по экономическому развитию Пермской городской думы привёл начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

«Выпадающие доходы из-за увеличения числа безбилетников составили 211,9 млн руб. при расчётном размере экономии на фонде оплаты кондукторов в 230 млн руб., — отметил Анатолий Перми. — Эти две цифры сопоставимы. При дальнейшем сокращении числа «безбилетников» можно говорить о том, что бескондукторная система себя экономически оправдывает». При этом количество бескондукторных маршрутов выросло с начала года к 1 июня с 13 до 38.

О неработающих валидаторах

«Не всегда пассажир не хочет платить за проезд. Бывает, что не срабатывает валидатор, получается, надо водителя в час пик в полном автобусе отвлекать?» — поинтересовался депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе.

По данным департамента транспорта, после проведённых проверок 99% валидаторов работают исправно.

«Проблема может быть не со стороны валидаторов, а банков-эмитентов, — отметил Анатолий Путин. — У банка может работать 100 тыс. карт, и одна тысяча из общего числа не позволит провести оплату через валидатор, потому что при выпуске был заложен запрет на определённый тип операции. Это мы со своей стороны поправить не можем. Ещё один вариант — срок действия карты мог выйти». С этими проблемами Анатолий Путин рекомендовал обращаться в банки.

Арсен Болквадзе также попросил уточнить, считается ли безбилетником пассажир, если валидатор был в нерабочем состоянии.

«Если у пассажира есть проездной документ, он не может его использовать в транспорте, потому что валидатор не работает, то пассажир безбилетным не считается. Его проезд предоплачен, и его не штрафуют. Это не вина пассажира, если у перевозчика что-то не работает. Если пассажир запланировал разовую оплату, то отсутствие работоспособного валидатора не освобождает его от обязанности оплатить проезд, он должен это сделать через оплату транспортной картой, через QR-код или напрямую водителю», — прокомментировал ситуацию Анатолий Путин. Также он обратил внимание, что в ближайшее время размер штрафов за безбилетный проезд могут увеличить до 2,5 тыс. руб.

«А на каких маршрутах больше всего «зайцев», и где самая высокая дисциплина?» — попросил уточнить Арсен Болквадзе.

«Меньше всего безбилетных пассажиров в трамваях, — отметил Анатолий Путин. — Кондукторов там нет, всё-таки эти маршруты сосредоточены больше в центральной части города. Кроме того, в трамваях относительно свободнее, чем в маршрутах, которые идут из Кировского и Орджоникидзевского районов. Именно на этих маршрутах самая большая доля пассажиров без билетов». По словам Анатолия Путина, на маршрутах из отдалённых районов Перми необходимо увеличивать и число контролёров, и количество автобусов для разгрузки салонов.

О лазейках для «зайцев»

По данным департамента транспорта, с января по май 2022 года количество проверок билетов у пассажиров в общественном транспорте Перми выросло с 5 до 12 тыс. в месяц. За тот же период число составленных протоколов увеличилось с 69 до 1477 единиц. Также растёт число постановлений административных комиссий о штрафах: с 154 в январе до 622 в мае.

Депутат Пермской городской думы Эдуард Мирзамухаметов усомнился в неотвратимости наказания для «безбилетников» и обратил внимание на лазейку для них.

«Зайцы» выходят из положения через оплату по QR-коду», — рассказал Эдуард Мирзамухаметов, отметив, что контролёры могут отключать при входе в проверяемый автобус только валидаторы.

«О проблеме знаем, разработчик программного обеспечения проводит работу, — ответил Анатолий Путин, — чтобы у контролёра была возможность отключить оплату по QR-коду по конкретному автобусу. Доля пользователей, которые оплачивают поездки через QR-код, сейчас не такая большая — всего 1,5%».





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