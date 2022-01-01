Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министерство культуры поддержало библиотеки, музеи и НКО Подведены итоги второго этапа конкурса Министерства культуры Пермского края «Возрождение исторической памяти» Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Центр по реализации культурных проектов обнародовал результаты грантового конкурса Министерства культуры Пермского края «Возрождение исторической памяти». Конкурс проходит ежегодно в два этапа: первый этап этого года прошёл в феврале, а на днях эксперты во главе с доктором исторических наук Андреем Белавиным выбрали лучшие проекты из второго пула заявок 2022 года.

«Возрождение исторической памяти» — это инструмент поддержки проектов, направленных на популяризацию истории и культуры Пермского края, на формирование местного патриотизма и сохранение идентичности региона. Он проходит в Перми с 2009 года.

В первом этапе нынешнего года экспертный совет поддержал десять проектов из 38 претендентов. Конкурс был очень жёсткий, выбор — непредвзятый: так, пришлось среди прочих отказать таким именитым соискателям, как киностудия «Новый курс», Пермский государственный институт культуры и Центральный выставочный зал Перми. Среди победителей — Карагайская и Осинская библиотеки, Суксунский и Чусовской музеи, Чайковский центр развития культуры, Государственный архив Пермского края, Лысьвенский культурно-деловой центр, ООО «ЛИГА», Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югор» и Пермская государственная художественная галерея.

Как рассказала президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева, средства гранта будут направлены на создание выставки, посвящённой династии Каменских — пермских предпринимателей, пароходчиков и меценатов. Проект «Каменские» (6 +) актуализирует их наследие в современной жизни Пермского края, представит их вклад в социально значимые проекты: образование, поддержку малоимущих, художников, церковное строительство, а также покажет Каменских как государственных деятелей и коллекционеров.

Выставка, которая пройдёт с марта по май 2023 года, важна в связи с 300-летием Перми и 100-летием галереи как проект, направленный на возрождение исторической памяти и исследование роли личности в истории и культуре края.

Впервые в Перми будет показан уникальный памятник русской культуры конца XIX века — иконостас, выполненный Николаем Рерихом по заказу Каменских для Успенского монастыря.

Проект Государственного архива Пермского края (ГАПК) «Маршруты этнографических экспедиций по Пермской земле» начнёт реализовываться уже нынешним летом. Об этом рассказала директор ГАПКа Юлия Кашаева. Архив соберёт документы об этнографических исследованиях заброшенных деревень Прикамья, в первую очередь — материалы экспедиций профессора Георгия Чагина, и выложит их в специальном разделе на своём сайте. Кроме того, цифровые хранилища архива пополнятся серией видеоинтервью с участниками экспедиций. На основе этих материалов будет подготовлена исследовательская игра для школьников, которая пройдёт этой осенью.

На втором этапе конкурса «Возрождение исторической памяти», завершившемся буквально на днях, конкуренция была не меньше, чем в начале года: из 27 заявок эксперты рекомендовали поддержать всего пять.

Библиотека села Троельга Кунгурского района получит поддержку для реализации проекта «Всему начало здесь, в краю родном», направленного на привлечение внимания к истории села и конкретных семей троельжан. В Троельжанской библиотеке собралось много краеведческих материалов, которые нужно оформить для будущего поколения в красивые альбомы: «Почётные жители Троельжанских населённых пунктов», «Участники локальных конфликтов», «Книга памяти Великой Отечественной войны», «Летопись 2014-2017 годов», «Летопись 2018 — 2021 годов»; «Спорт, спорт, спорт». Разместить эти материалы планируется в библиотеке на выставочном стеллаже. Для реализации проекта будут привлечены члены Совета ветеранов Троельжанского сельского поселения под руководством Раисы Вачегиной.

Центр национальной культуры «Ассямагорт» села Архангельское Юсьвинского района сможет благодаря средствам гранта продолжить проект «Уличная галерея наличников», уже ставший популярным у туристов Пермского края. Уличная галерея начала создаваться в 2021 году в рамках проекта «Пермский край — территория культуры», и сейчас установлено семь наличников. В рамках второго этапа, поддержанного грантом краевого минкульта, сельские мастера-плотники создадут новую серию наличников по старинным образцам и технологиям, и этими наличниками будут украшены улицы села. Внутри каждого наличника, как в раме, появится историческое фото; каждый наличник, как и те, что были установлены в 2021 году, будет дополнен QR-кодом с информацией о мастере, хозяине дома, с которого будет скопирован наличник, и о символике его узоров.

В реализацию проекта будут вовлечены волонтёры — подростки и молодёжь. Они займутся сбором информации, изучением старинных наличников, сохранившихся в деревнях Юсьвинского района, фотографированием образцов. Начальный этап создания уличной галереи коми-пермяцких наличников уже показал, что интерес к сохранению и воссозданию традиций предков среди подрастающего поколения не утрачен.

Культурный Некоммерческий Фонд «Пермский период» получит средства на реализацию мультижанрового проекта «Вернуться в прошлое: фотопортал», посвящённого истории пермской фотографии. Проект включает в себя пять выставочных локаций, а мастер-классы, конкурс для школьников «История одного снимка», творческие вечера, музыкальные тематические салоны, фотосалон-фототеатр. Инициаторы проекта надеются, что интерактивность, разнообразие форм и приёмов взаимодействия с посетителями позволит привлечь широкую аудиторию — как людей старшего возраста, так и студентов, школьников. Участниками проекта готовы стать фотохудожники, коллекционеры, краеведы, историки Перми.

«Парк истории реки Чусовой» получит средства на составление и публикацию брошюры об истории создания этнопарка, уже ставшего легендарным, и о его экспонатах.

Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» (Время создавать)» на средства гранта создаст передвижную выставку реконструированных костюмов средневековых жителей Прикамья. Планируется организовать выставки в краеведческих музеях Чердыни, Чусового, Ильинского, а также в Перми — в баре «Археология». Кроме того, будет создана серия видеороликов об историческом костюме Пермского края, издан тираж тематических открыток и снят просветительский фильм о костюме, жилище и быте жителей Верхнего Прикамья IX-X веков для размещения его в сети, показа в музеях, учебных заведениях и культурно-досуговых учреждениях Пермского края.

Любопытно, что на создание костюмов в 2021 году «АРТкад» получил средства тоже по конкурсу «Возрождение исторической памяти».

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