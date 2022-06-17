Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 17 по 19 июня Поделиться Твитнуть

17 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Ballet Russe» (12+) к 140-летию Игоря Стравинского. В экспозиции представлены книжные, нотные и аудиоиздания, рассказывающие о балетах Стравинского, автобиография композитора «Хроники моей жизни», иллюстрированные издания с эскизами костюмов и декораций к постановкам, фотографии Стравинского с ведущими деятелями искусства XX века и многое другое.

17 июня в 16:00 в Центре городской культуры и 17 июня в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» пройдёт предпремьерный показ фильма «Межсезонье» (18+), а также творческая встреча с режиссёром картины Александром Хантом и исполнителем главной роли Игорем Ивановым. В основу фильма легла реальная трагическая история, произошедшая в 2016 году в Псковской области. Тогда 15-летние подростки Денис и Екатерина добыли оружие, а затем открыли огонь по полицейской машине, при этом включив прямую трансляцию в Интернете.

17, 18 и 19 июня в Перми пройдёт фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья» (0+), посвящённый 300-летию города. Выступят духовой оркестр кадетской роты им. Татищева, образцовый детский коллектив «Центр духовой музыки», кадетский духовой оркестр села Лобаново, детский эстрадный духовой оркестр «Джазовый квартал», детский духовой оркестр «Бис Band» из города Павлово, Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки, «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга», Пермский губернский оркестр, «Хорус-квартет», Военный оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

17 июня в 18:00 на площади перед зданием Законодательного Собрания Пермского края состоится открытие фестиваля: сводный оркестр участников фестиваля под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу.

18 июня с 12:00 до 20:00 на площади перед зданием Законодательного Собрания Пермского края и в амфитеатре на городской набережной пройдут выступления оркестров — участников фестиваля. В 12:00 на набережной Камы в летнем амфитеатре начнётся выступление детско-юношеских коллективов, а в 17:00 — профессиональных военных и духовых оркестров.

19 июня в 17:00 в манеже Спортивного комплекса им. Сухарева состоится «Шоу марширующих оркестров».

17 июня в 20:00 в арт-пространстве «Дом» зрителей ждёт «Народная музыка Ирландии» (16+): танцевальная музыка различных жанров (рилы, джиги, хорнпайпы, польки и пр.), мелодии арфистов старинной Ирландии, а также ирландские песни и музыка родственных народов — шотландцев и бретонцев. Исполнители: Всеволод Гуляев (флейта, penny whistle), Сергей Ефимов (гитара, вокал), Василий Куличкин (фортепиано).

18 и 19 июня с 11:00 до 18:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт «ЭкоПикник» (0+) — «медленный» фестиваль наблюдения за природой и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. В программе: ботанические и орнитологические экскурсии, интерактивные площадки, бёрдвотчинг (наблюдение за птицами), кинопоказы, экомаркет и пикник.

18 июня в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ документального фильма «Мой Рембрандт» (12+). Фильм раскрывает живописные секреты голландского мастера, которые делают его по-настоящему великим, и рассказывает о том, что привлекает зрителей и коллекционеров в его произведениях.

18 и 19 июня в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова пройдут игры Первой лиги КВН (12+).

18 июня в 22:00 на сайте OperaVision стартует трансляция оперы The Convert (16+) Вима Хендерикса. Западная старинная музыка, модернизм и музыка из фильмов сливаются с еврейскими и арабскими традициями, создавая современную оперу, в которой эпическая история рассказывается через звук. Дирижёр — Коэн Кессельс.

19 июня в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль Шекспировского театра «Глобус» (в сотрудничестве с Ливерпульскими театрами Everyman и Playhouse) «Генрих V» (16+) с Джейми Паркером в роли Генриха V.

До 20 июня в Перми проходит Международный Дягилевский фестиваль, в программе которого симфонические и камерные концерты, перформансы и поэтические читки, ночные концерты, классическая и альтернативная музыка, многочисленные мастер-классы. Часть событий основной программы Дягилевского фестиваля доступна для зрителей в прямом эфире.

17 июня в 18:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт камерного оркестра Rosarium (6+). В программе — произведения Георга Филиппа Телемана и Иоганна Себастьяна Баха. Дирижёр — Марина Катаржнова. Солисты: Феликс Антипов (виола да гамба), Ульяна Живицкая (флейта-траверсо).

17 июня в 21:00 в частной филармонии «Триумф» состоится премьера трансмедиального перформанса Алексея Таруца TOUAMOTU AKU AKU HIWA OA OANU RARAKU TOTO MATUA TOUAMOTA (12+). Ритмическая рваная фраза, ставшая названием перформанса, в переводе с маорийского означает «Я устал от вашей старой крови».

18 июня в 01:30 в Пермской художественной галерее состоится концерт-энигма The Sunset (18+) в исполнении камерного оркестра Rosarium. Этот концерт был добавлен в афишу по просьбам зрителей, которые хотели бы услышать старинную музыку в ночной художественной галерее, но не успели купить билет.

18 июня в 03:30 в Пермской художественной галерее после концерта The Sunset состоится концерт The Sunrise (18+). Программа та же самая, но какие именно сочинения прозвучат, станет известно лишь после концерта.

18 июня в 18:00 на Заводе Шпагина (цех №5) зрители увидят музыкальный спектакль «Территория Гамлет» (18+) Кати Бочавар, основанный на опыте Аллы Демидовой, сыгравшей Гамлета в греческом театре. Онлайн-премьера спектакля состоялась ещё в конце 2020 года, а сейчас в Перми спектакль будет впервые представлен «вживую».

18 и 19 июня в 21:00 на Заводе Шпагина (Литера А) состоится премьера оперы De temporum fine comoedia (18+). Это масштабное произведение немецкого композитора Карла Орфа для множества солистов, хора и оркестрового состава с участием полутора десятков ударных инструментов. Музыкальный руководитель и дирижёр Теодор Курентзис. Исполняют хор и оркестр musicAeterna, Надежда Павлова (сопрано).

18 июня в 23:00 и 19 июня в 00:30 в частной филармонии «Триумф» зрители увидят созданный Гошей Рубчинским на стихи Никиты Бобкова камерный перформанс «Аполлон синий Бог» (18+). Это эксперимент по соединению стилистики кабаре начала XX века и клубного театра 1970-х с многоканальным звучанием 2000-х.

19 июня в 18:00 на Заводе Шпагина (цех №5) зрители услышат «Посвящение Янису Ксенакису» (12+). Композитор и перкуссионист-мультиинструменталист Пётр Главатских посвящает программу греческому музыканту, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Две части опуса Rebonds — A и B — откроют и закроют программу. Между ними прозвучат современные сочинения — от российской премьеры опуса Леры Ауэрбах до собственного произведения Петра Главатских, написанного для семантрона.

20 июня в 20:00 в частной филармонии «Триумф» Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и Центр электроакустической музыки Московской консерватории (ceammc) представят «Безвыходные акустические ситуации» (18+). В программе — произведения ведущих композиторов современности: Александера Шуберта (Германия), Пьера Жодловского (Франция) и Дмитрия Курляндского (Россия). Также будет исполнено сочинение Яниса Ксенакиса Psappha для ударных.

20 июня в 22:00 на Заводе Шпагина (цех №5) пройдёт концерт альтернативной музыки Diaghilev Festival Party (18+). Участники — Phurba (Москва), Ploho (Новосибирск), Super Collection Orchestra (Санкт-Петербург).

До 20 июня в частной филармонии «Триумф» работает фестивальный клуб Дягилевского фестиваля. В программе клуба занятия йогой, мастер-классы по вокалу, встречи с постановщиками и артистами, дневная дискотека, лекции об искусстве и многое другое.

До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). Подробная афиша фестиваля в группе «ВКонтакте».

До 14 июля в художественной галерее «Пермский период» работают две новые выставки — персональная выставка Андрея Софьина «Сновидения» (0+ от 4 лет) и выставка работ мастерской Шемелиных «Там, где оживают камни» (0+ от 4 лет).

До 31 августа на набережной Камы продолжается мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.

До 31 июня в музее современного искусства PERMM к 13-летию музея посетителей ждёт расширенная экскурсионная программа: пройдут 82 экскурсии по новой выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (12+), 7 городских прогулок по объектам международной паблик-арт программы и 28 детских экскурсий в игровом формате. Например, 19 июня в 13:00 городская прогулка стартует у библиотеки им.Горького и пройдёт по 13 объектам, созданным в рамках масштабной паблик-арт программы музея художниками и жителями Перми. С историей пермского уличного искусства гостей в этоит день познакомит гид музея PERMM Татьяна Менжега.

До 18 мая 2025 года на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись концерта Бертрана Шамайю и Национального оркестра Франции (16+). В программе: увертюра Гектора Берлиоза «Роменский карнавал» и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сен-Санса с пианистом Бертраном Шамаю в качестве солиста. Вечер завершится Симфонией ре минор Сезара Франка.

Ежедневно на сайте «Ваш досуг» можно увидеть запись концерта открытия 250-летия симфонического оркестра La Monnaie (16+). Открывает юбилей концерт под управлением Алена Алтиноглу: прозвучит сюита № 2 «Арлезианка» Бизе и сюита из оперы «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси в аранжировке музыкального руководителя оркестра.

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