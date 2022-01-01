Как стать инвестором за пару кликов? Разъясняем, почему стать инвестором так же просто, как купить продукты Поделиться Твитнуть

ООО ИК «Фридом Финанс»

Если людей, задумывающихся об инвестициях, спросить, что же их останавливает и мешает сделать первый шаг, то очень многие в числе «препятствий» назовут сложности технического характера: незнание процедур и правил доступа к бирже. Как разрешить эти сомнения и почему стать инвестором так же просто, как купить продукты, разъясняем в этой статье.

Курс на развитие электронной коммерции, взятый в середине 90-х, в настоящее время превратился в полномасштабную тенденцию. Простота, удобство и доступность стали драйвером популярности онлайн-сервисов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за прошлый год, число пользователей виртуальных торговых площадок составляет около 70 млн человек, а это значит, что покупки в интернете совершает практически каждый второй. В таком контексте интерес участников фондового рынка к упрощению доступа на биржу иначе как закономерным не назовешь. И решение нашлось.

Акции с доставкой на дом

Первый в России интернет-магазин акций — Freedom24.ru — был запущен одной из крупнейших российских брокерских компаний «Фридом Финанс» и совершил микрореволюцию: благодаря проекту стать инвестором теперь можно за пару кликов. Как он устроен?

Принцип работы сайта прост: вы находите в каталоге интересующие вас акции, кладете их в корзину и оплачиваете покупку банковской картой. После этого вам потребуется заполнить анкету и приложить сканы документов — все оформление, включая открытие брокерского счета, происходит дистанционно и под полным контролем инвесткомпании. За безопасность вашего профиля отвечают голосовой пароль и специальный код клиента. После прохождения регистрации вы получаете доступ к личному кабинету. Вся информация о средствах на счету, покупках и заказах, документах и поручениях будет отображаться здесь.

Среди преимуществ платформы пользователи отмечают интуитивно понятный интерфейс, удобную навигацию, возможность сортировки. Но отдельного внимания заслуживает аналитическая поддержка.

Больше, чем магазин

Упрощение доступа к бирже — событие, значение которого трудно переоценить, но компания «Фридом Финанс» на достигнутом не остановилась: новичку фондового рынка мало получить выход на площадку, ему нужен хороший инструментарий для принятий решений. А потому платформа Freedom24.ru стала развиваться и в этом направлении. На сайте магазина публикуются ежедневные новости фондовых рынков (есть возможность подписки), указывается потенциал роста акций и даже приводится календарь дивидендных выплат — для тех, кто инвестирует в акции с целью получить пассивный доход.

В личном профиле пользователя доступны рекомендации экспертов «Фридом Финанс» относительно каждой акции, представленной в каталоге.

Ответы на самые актуальные вопросы «покупателей» приведены в разделе «Инвестопедия». Как заработать на фондовой бирже новичку, как составить инвестпортфель, как рассчитывается брокерская комиссия и каковы правила торговли на бирже — эта и другая полезная информация доступны совершенно бесплатно.

Бонусы на десерт

И в завершение следует упомянуть о бонусах. Не оставлен без внимания такой атрибут жизни современного человека, как возможность сделать подарок удаленно. Сервис позволяет купить и передать любые акции родственнику — нетривиальный подарок на день рождения или другой праздник.

При этом беспокоиться о юридических моментах не придется: инвестиционная компания и интернет-магазин, созданный на ее базе, имеют все необходимые лицензии и действуют в соответствии с законодательством, включая закон «О рынке ценных бумаг».

Задать интересующие вас вопросы вы можете, обратившись в офис ИК «Фридом Финанс» в Перми, расположенный по адресу: ул. Екатерининская, д. 120

Тел.: +7 (342) 255-46-65

Email: perm@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045—13561—100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

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