Как стать инвестором за пару кликов?
Разъясняем, почему стать инвестором так же просто, как купить продукты
Если людей, задумывающихся об инвестициях, спросить, что же их останавливает и мешает сделать первый шаг, то очень многие в числе «препятствий» назовут сложности технического характера: незнание процедур и правил доступа к бирже. Как разрешить эти сомнения и почему стать инвестором так же просто, как купить продукты, разъясняем в этой статье.
Курс на развитие электронной коммерции, взятый в середине 90-х, в настоящее время превратился в полномасштабную тенденцию. Простота, удобство и доступность стали драйвером популярности онлайн-сервисов. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за прошлый год, число пользователей виртуальных торговых площадок составляет около 70 млн человек, а это значит, что покупки в интернете совершает практически каждый второй. В таком контексте интерес участников фондового рынка к упрощению доступа на биржу иначе как закономерным не назовешь. И решение нашлось.
Акции с доставкой на дом
Первый в России интернет-магазин акций — Freedom24.ru — был запущен одной из крупнейших российских брокерских компаний «Фридом Финанс» и совершил микрореволюцию: благодаря проекту стать инвестором теперь можно за пару кликов. Как он устроен?
Принцип работы сайта прост: вы находите в каталоге интересующие вас акции, кладете их в корзину и оплачиваете покупку банковской картой. После этого вам потребуется заполнить анкету и приложить сканы документов — все оформление, включая открытие брокерского счета, происходит дистанционно и под полным контролем инвесткомпании. За безопасность вашего профиля отвечают голосовой пароль и специальный код клиента. После прохождения регистрации вы получаете доступ к личному кабинету. Вся информация о средствах на счету, покупках и заказах, документах и поручениях будет отображаться здесь.
Среди преимуществ платформы пользователи отмечают интуитивно понятный интерфейс, удобную навигацию, возможность сортировки. Но отдельного внимания заслуживает аналитическая поддержка.
Больше, чем магазин
Упрощение доступа к бирже — событие, значение которого трудно переоценить, но компания «Фридом Финанс» на достигнутом не остановилась: новичку фондового рынка мало получить выход на площадку, ему нужен хороший инструментарий для принятий решений. А потому платформа Freedom24.ru стала развиваться и в этом направлении. На сайте магазина публикуются ежедневные новости фондовых рынков (есть возможность подписки), указывается потенциал роста акций и даже приводится календарь дивидендных выплат — для тех, кто инвестирует в акции с целью получить пассивный доход.
В личном профиле пользователя доступны рекомендации экспертов «Фридом Финанс» относительно каждой акции, представленной в каталоге.
Ответы на самые актуальные вопросы «покупателей» приведены в разделе «Инвестопедия». Как заработать на фондовой бирже новичку, как составить инвестпортфель, как рассчитывается брокерская комиссия и каковы правила торговли на бирже — эта и другая полезная информация доступны совершенно бесплатно.
Бонусы на десерт
И в завершение следует упомянуть о бонусах. Не оставлен без внимания такой атрибут жизни современного человека, как возможность сделать подарок удаленно. Сервис позволяет купить и передать любые акции родственнику — нетривиальный подарок на день рождения или другой праздник.
При этом беспокоиться о юридических моментах не придется: инвестиционная компания и интернет-магазин, созданный на ее базе, имеют все необходимые лицензии и действуют в соответствии с законодательством, включая закон «О рынке ценных бумаг».
Задать интересующие вас вопросы вы можете, обратившись в офис ИК «Фридом Финанс» в Перми, расположенный по адресу: ул. Екатерининская, д. 120
Тел.: +7 (342) 255-46-65
Email: perm@ffin.ru
ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045—13561—100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
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