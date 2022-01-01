Дорожный сезон в разгаре В краевой столице по дорожному нацпроекту отремонтируют сразу два участка улицы Куйбышева Поделиться Твитнуть

В Перми стартовал ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В текущем сезоне в краевой столице обновится 18 объектов общей протяжённостью 21,5 км. На них из регионального бюджета выделено 604,9 млн руб.

Фото: министерство транспорта Пермского края

Один из объектов, где уже стартовали работы, — участок улицы Куйбышева. Она пересекает несколько микрорайонов и два района города и считается одной из самых длинных улиц Перми. Её протяжённость составляет около 7,1 км. Вдоль неё проходят трамвайные пути и располагается большое количество социальных учреждений города: больницы, детские сады, школы, торговые центры и объекты культуры.

В краевом министерстве транспорта, курирующем дорожный нацпроект, рассказали, что в текущем сезоне улицу отремонтируют на отрезке от ул. Чкалова до ул. Лодыгина. Здесь расположены поликлиника №5, строительный факультет Пермского политехнического университета, а также промышленные предприятия. Протяжённость участка составляет 2,18 км.

В настоящее время подрядная организация уже производит фрезерование старого дорожного покрытия. В рамках ремонта также предусмотрена замена бортового камня, ремонт парковок и съездов, обновление пешеходной части.

«Бортовой камень вдоль дороги будет заменён на гранитный. На тротуарах рабочие уложат плитку, обустроят газоны. Завершающим этапом работ станет восстановление дорожных знаков и нанесение разметки на проезжую часть», — отметили в ведомстве.

Ремонт улицы выполняет ООО «Аракс», контракт с подрядной организацией заключён 31 мая. Стоимость всех работ составит 134,6 млн руб. Закончить ремонт подрядчик должен до 16 октября.

По словам министра транспорта Андрея Алякринского, на этот год запланирован старт работ на ещё одном участке улицы — от ул. Революции до ул. Белинского. «Это тоже Свердловский район. Деньги на ремонт заложены на 2023 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но провести торги и начать работы планируется уже в текущем сезоне», — рассказал министр.

Протяжённость данного участка составляет 1,17 км. Выбрать подрядчика на ремонт планируется до конца июля. Тогда же стартуют работы. На этом участке также обновятся дорожная одежда, бортовой камень, тротуары, газоны и дорожные знаки.

В целом улица Куйбышева будет обновлена на протяжении 3,3 км. Также в текущем году в рамках нацпроекта на ул. Куйбышева будет обустроено два новых светофорных объекта, ещё три модернизируют.

Отметим, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина объекты нац­проекта контрактуются сразу на два года. По мнению главы региона, в случае недобросовестности подрядчика выбрать нового можно будет уже на старте дорожного сезона, чтобы успеть реализовать планы по ремонту вовремя. «Своевременный выбор подрядчика позволяет ему заранее подготовиться к дорожному сезону, который в наших климатических условиях строго ограничен по времени», — резюмировал губернатор.

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