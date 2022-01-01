Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Его глаза на звёзды не похожи... Музей современного искусства PERMM открыл выставку к своему 13-летию Поделиться Твитнуть

Музей PERMM отметил 13-летие. Все эти годы он находится в полукочевом, каком-то временном, непостоянном статусе. Сейчас он располагается в арендованном помещении, правда, арендный договор заключён аж на три года, так что в самое ближайшее время статус беженца ему не грозит, но и постоянную экспозицию создавать пока негде.

PERMM

Кирилл Логинов

Да и нужна ли она, постоянная экспозиция? У музея, конечно, есть коллекция произведений искусства, которой многие аналогичные институции могли бы позавидовать, но сама природа современного искусства противится всему постоянному и незыблемому. Каждый раз, когда музей создаёт выставки из собственных фондов, он демонстрирует новый кураторский взгляд на знакомые предметы, новый угол зрения и новые подходы. Каждый раз это практически новый музей. Может быть, постоянная смена оптики для современного искусства лучше, чем стабильная экспозиция, где каждый предмет годами занимает отведённое ему место?

Подобные мысли неизбежно возникают при посещении выставки «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+). Большая — на все три этажа — экспозиция представляет очень личный взгляд директора музея Наили Аллахвердиевой, которая выступает в данном случае в качестве куратора, на его коллекцию. Главный хранитель PERMM Наталья Суркова признаётся, что она собрала бы из тех же предметов совсем другую экспозицию, с другими подходами и акцентами.

Строчка из 130-го сонета Шекспира, в несколько изменённом виде вынесенная в заголовок этого материала, назойливо вертится в голове. Виной тому — название выставки, но не только: как и героиня шекспировского сонета, современное искусство опровергает стереотипные представления о красоте и создаёт собственные стандарты прекрасного.

На каждом из трёх этажей музея в отдельной, геометрически правильной стеклянной витрине находится ключевой, сюжетообразующий экспонат; это всегда концептуалистская работа из Московского архива нового искусства (МАНИ), и все три работы неброски и загадочны, как это обычно и бывает с работами концептуалистов. На первом этаже, где девизом экспозиции стало слово «Форма», это инсталляция Павла Пепперштейна «Не поздно…». Пепперштейн, исследователь феномена советских детских журналов и автор термина «колобковость», показывает фольклорного Колобка как символ ускользания от смыслов. Важна только форма, а содержание вторично и зависит от взгляда наблюдателя.

Тем не менее экспозиция первого этажа вполне содержательна, понятна и в известной мере актуальна. Здесь собраны очень «земные», очень городские экспонаты. Если идейный центр — пепперштейновский Колобок, то геометрический и эмоциональный — объект Александра Бродского «Город»: гигантский, выше человеческого роста, мусорный бак, по краям которого расселись вороны хвостами к зрителю. А где же город? Зрители, знакомые с другой работой Бродского из коллекции PERMM — «20 мусорных баков», знают, что город — внутри. Объект ироничный, тревожный, но не трагический — очень в духе Бродского. С ним «рифмуются» швабры и тележки из супермаркета с фотодилогии Александра Слюсарева «Лето», гигантский консервный нож Владимира Козина, ещё более гигантский ломоть чёрного хлеба («Портал» Анатолия Осмоловского), серия «портретов» пластиковых пакетов работы пермского художника Вадима Михайлова и другие бытовые предметы, которые становятся произведениями искусства, если отвлечься от их стереотипного восприятия и видеть в них в первую очередь форму.

Кирилл Логинов

Девиз второго этажа выставки — «Энергия», а ключевым экспонатом стал объект Ильи Кабакова «Передача энергии». В стеклянной витрине — старый, зачитанный журнал «Огонёк», внутри которого находится альбом фотокопий рисунков Кабакова из серии «Шутник Горохов» — их можно рассмотреть на электронной «листалке», расположенной рядом.

Здесь, как и на первом этаже, кроме идейного центра есть и визуальный — объект Петра Белого «Тишина», безмолвный взрыв, собранный из обломков старых досок. Этот прекрасный образец «бедного» искусства, основанного на вторичном использовании старых предметов, как и расположенная рядом красивейшая инсталляция Петра Стабровского «Дорога» — колокольчики из гранёных стаканов и чайных ложечек, — выставлялся неоднократно. Оба экспоната знакомы постоянным посетителям PERMM как родные, и встреча с ними — ещё один аспект бытования музея без постоянной экспозиции: временные выставки дарят посетителям неожиданные приятные встречи, гарантируя обмен позитивными энергиями.

Тема третьего этажа — «Идентичность», а ключевой предмет дал название экспозиции в целом. «Его глаза никогда не выражали ненависти» — работа арт-группы «Инспекция медицинской герменевтики», крошечная инсталляция, напоминающая собранный из случайных предметов портрет, где глаза — стеклянные шарики. Лаконичная экспозиция третьего этажа посвящена лицам и личностям: «Глаза» и «Губы» Натальи Корчёмкиной, «Доска почёта» Сергея Именного… Основное пространство занято «Россией для всех» Дмитрия Гутова и Виктора Бондаренко — публицистическим высказыванием, памятным по последней «Пилораме» в музее «Пермь-36».

Вот так сюжет выставки идёт от земной реальности через обмен энергиями к человеку. Хотя здесь, как уже было сказано, целое не более важно, чем каждый отдельный экспонат. Это выставка шедевров и концептуальных авторских высказываний в не меньшей степени, чем кураторских подходов и глобальных концепций.

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