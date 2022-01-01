Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Ненаписанное – не существует» Поддержку программы «Пермская библиотека» в 2022 году получили 15 изданий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермская библиотека» — грантовая программа Министерства культуры Пермского края, которая работает с 2009 года и неоднократно доказала, что является действенным инструментом для поддержки и развития культуры чтения и книгоиздания в Пермском крае. Цель конкурса, который дважды в год проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры, — сохранение литературного наследия и развитие писательского творчества в регионе, поиск и поддержка молодых авторов из числа жителей Пермского края.

Благодаря «Пермской библиотеке» с 2009 по 2021 год получили поддержку 153 издания, в том числе все номера литературного журнала «Вещь». В нынешнем году уже прошли оба этапа конкурса, и экспертный совет рекомендовал поддержать 15 издательских проектов.

Среди изданий, победивших в первом этапе конкурса, есть традиционные, постоянно выходящие благодаря минкультовским грантам: это 30- и 31-й выпуски писательского альманаха «Литературная Пермь» (16+), а также 25- и 26-й номера журнала «Вещь» (18+), который в прошлом году стал лауреатом премии Пермского края в сфере литературы и искусства.

Как сообщил «Новому компаньону» редактор «Вещи» Юрий Куроптев, 25-й номер уже свёрстан и готов к публикации, а 26-й ещё обсуждается: как любое периодическое издание, журнал должен быть подготовлен непосредственно перед выпуском.

В ближайшем номере литературного журнала будет опубликована проза пермских писателей, принадлежащих к трём разным поколениям. В романе-путешествии «Тяжкие кони Ополья» Андрея Пермякова фактографический пласт умело преобразован в глубокий нарратив, соединяющий в себе жизнь и литературу, историю и повседневность. Повесть Екатерины Гашевой «Инфузория в туфельках» даёт новое прочтение поколенческого конфликта, поданного в форме авантюрно-фантазийного повествования. Одним из центральных материалов номера являются фрагменты романа-эпопеи Семёна Ваксмана «Папа, это я…», над которой писатель работал последние годы жизни. Роман посвящён судьбам людей и страны в сложное время Великой Отечественной войны.

В поэтических подборках редакторы журнала свели в цельное полотно литературу столиц и провинции, традицию и литературный авангард. С классическими подборками пермских поэтов Вячеслава Хисамутдинова и Георгия Звездина соседствует провокационная поэзия пермяка Владимира Бекмеметьева, уже известного читателю «Вещи» своими творческими экспериментами, а также стихи московской поэтессы Алины Витухновской и большая подборка молодой петербургской поэзии.

В перечне книг, которые благодаря программе «Пермская библиотека» будут опубликованы в 2022 году, доминирует краеведческая и мемуарная литература.

Пермское отделение Союза театральных деятелей подготовило к публикации сборник «О времени и о себе. Век ХХI, год 2021. Летопись поколения ветеранов СТД РФ (ВТО) Прикамья» (12+). Сорок пять старейших театральных деятелей Пермского края поделились воспоминаниями о детстве, которое пришлось на годы войны. Потрясающие очерки-воспоминания создали, например, режиссёр Виктор Ильев и театральный художник Юрий Лапшин. Мемуары собрала и обработала легендарная подвижница пермского театра Софья Григорьевна Ляпустина.

Со второго захода получила поддержку книга «Влюблённая в небо» (12+) — проект редакционно-издательского центра «Здравствуй». На первом этапе конкурса в январе нынешнего года книга была направлена на доработку, и вот теперь авторский коллектив получил от экспертов «добро». По словам члена экспертного совета, журналистки и писательницы Светланы Федотовой, это очень важная книга, потому что она рассказывает о легендарной лётчице Галине Смагиной. «Эта книга должна была быть написана, потому что ненаписанное — не существует», — считает Светлана Федотова.

Авторы книги — энтузиастка-краевед Зоя Козлова, которая записала серию интервью со Смагиной, и журналист Юрий Асланьян, автор очерка о лётчице.

Светлана Федотова, журналистка, писательница, член экспертного совета программы «Пермская библиотека»:

— Среди книг, которые мы рассматриваем на конкурсе, много краеведческой и справочной литературы и не так много художественной прозы. Поэтому мой выбор № 1 среди лауреатов второго этапа конкурса 2022 года — книга Ксении Гашевой «Пермяковы из Перми».

Писательница Ксения Гашева пояснила «Новому компаньону», что «Пермяковы из Перми» (6+) тоже имеют некоторое отношение к краеведению: это книга для детей о любопытных фактах, связанных с Пермским краем; однако это ещё и сюжетная история, а не просто подборка курьёзов. Главные герои книги — семья Пермяковых: папа, мама, сын и дочь, которые переживают серию приключений. Как призналась писательница, книга для неё личная: её дедушка по материнской линии носил фамилию Пермяков.

Одна из особенностей «Пермской библиотеки» — то, что электронные версии всех книг, прошедших конкурс, размещаются на сайте краевого минкульта в специальном разделе, откуда их можно скачать совершенно бесплатно. Часть тиражей изданных по гранту книг в обязательном порядке распределяется в библиотеки Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.