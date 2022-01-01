Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Владимир Спиваков: в поисках нового звука Авторский фестиваль мэтра классической музыки прошёл в Пермской филармонии в 13-й раз Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Тринадцатый фестиваль не мог быть простым — и действительно, с созданием программы возникли определённые сложности. Программа менялась несколько раз: так, имя солистки-пианистки появилось в ней буквально за несколько дней до открытия к радости уже раскупивших билеты меломанов. То, как Владимир Спиваков и команда Пермской филармонии создавали программу, — это настоящий мастер-класс и по музыкальной эрудиции, и по тактичному отношению к слушателям. Получилась, возможно, самая концептуальная, стройная и продуманная программа за всю историю фестиваля.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+) славится своей насыщенностью, разнообразием концертной музыки, имён солистов, и на сей раз всё было выдержано очень строго. Звучала только русская и французская музыка определённого исторического периода — от заката романтизма до классики ХХ века. Музыкальные жанры были представлены в редкостной полноте: три инструментальных концерта, театральная и балетная музыка, музыка кино, вокальный цикл и симфонические картины композиторов-импрессионистов. Всё такое разное!.. И в то же время всё — в едином ключе.

Программа вечера открытия была подчёркнуто светской, лирической и позитивной. Прозвучали три главные балетные сюиты Чайковского — «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавицы», а разнообразить впечатление о русской балетной музыке помог «Поцелуй феи» Стравинского, созданный к 35-летию со дня смерти Чайковского и вдохновлённый его гением.

Почти вся программа тринадцатого фестиваля держалась на главном герое события — Национальном филармоническом оркестре России (НФОР), а среди солистов были как знаменитые имена, так и абсолютно новые, пока не известные широкой публике.

Виолончелист Александр Рамм — один из самых одарённых и востребованных виолончелистов своего поколения — на второй вечер фестиваля солировал в Концерте № 1 для виолончели с оркестром Сен-Санса, и зрители вовсе не были в претензии, что совсем недавно он уже выступал на местной филармонической сцене. Да хоть бы вообще не уезжал! Такого исполнителя можно слушать бесконечно. Как он общается со своей виолончелью… Тут каждый жест можно рассматривать как эталон и использовать в мастер-классах.

Пермская краевая филармония

Александр Рамм стал известен после того, как завоевал лауреатство на XV юбилейном Международном конкурсе им. Чайковского в 2015 году, но особое внимание и похвалу критиков он привлёк своей записью виолончельных сюит Бенджамина Бриттена, которая была сделана с титановыми штифтами в левом локте после несчастного случая. Восторженные сравнения с Ростроповичем и премия Listeners’ Choice award Фонда виолончели поставили этот альбом в число самых известных записей виолончельного репертуара. Рамм часто появляется на концертах в Пермской филармонии, радуя зрителей яркой артистической индивидуальностью, виртуозностью, глубоким осмыслением музыки, бережным отношением к звукоизвлечению.

Концертмейстер НФОР Тимур Пирвердиев тоже играл как солист, и тоже Сен-Санса — Концерт № 3 для скрипки с оркестром; а ещё один музыкант оркестра — трубач Кирилл Солдатов — не был заявлен в качестве солиста, но стал им: в третий день фестиваля, когда НФОР выступал под управлением штатного дирижёра оркестра Арсентия Ткаченко, играли музыку Эдуарда Артемьева из фильмов Никиты Михалкова; соло трубы там всегда — песня! Программа была посвящена 85-летию композитора. В программе был заявлен «Сибирский цирюльник», а на «бис» исполнили «Свой среди чужих, чужой среди своих», и Кирилл Солдатов спокойно и очень уверенно вышел на авансцену. Это было так правильно, так эффектно, с таким достоинством!

Пермская краевая филармония

В четвёртый вечер фестиваля было множество сюрпризов: в самом его начале сыграли не заявленный в программе «Гимн великому городу» Глиэра — отметили юбилей со дня рождения Петра I, а во втором отделении состоялась пермская премьера произведения Эрнеста Шоссона «Поэма любви и моря»… Что? «Поэма» Шоссона — и пермская премьера? Это же очень популярная вещь! Однако у Шоссона, как выяснилось, два произведения, в названии которых есть слово «Поэма», и та, что прозвучала на фестивале, — настоящий раритет. Это вокальный цикл, знакомство с которым стало для пермяков возможным благодаря выступлению меццо-сопрано Полины Шамаевой — одной из самых ярких певиц молодого поколения, солистки театра «Новая опера», которая со времён победы в телевизионном конкурсе «Большая опера» стала ещё интереснее — и как певица, и как сценическая дива, в невероятном концертном платье.

Пермская краевая филармония

Наконец, в вечер закрытия фестиваля выступила четвёртая солистка — 20-летняя студентка Мариамна Шерлинг с Концертом для фортепиано с оркестром № 20 Моцарта. В прошлом году воспитанница Московской консерватории, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова победила сразу на двух престижных конкурсах — в Лионе (Франция) и имени Карла Марии фон Вебер в Дрездене (Германия).

Знакомство публики с юными дарованиями, будущими звёздами серьёзной музыки — нерушимая традиция фестиваля, и Спиваков её выдержал.

В эти пять вечеров было много запоминающегося. Лирической темой всего фестиваля стал сюжет о «Ромео и Джульетте»: повесть о любви, победившей вражду, воплотилась и в увертюре-фантазии Чайковского, и в балетной сюите Прокофьева, которая растянулась аж на два вечера.

Совершенно сногсшибательно прозвучала «Кармен-сюита», в которой было явно больше Щедрина, чем Бизе, — яростный драйв, мощная перкуссия, огонь! Владимир Спиваков танцевал на дирижёрском подиуме, и его палочка совершала фехтовальные выпады, словно рапира.

Второе отделение концерта закрытия фестиваля было построено на музыке французов рубежа XIX-ХХ веков, и знатоки-меломаны испытали особое удовольствие, отмечая, как принципы, созданные Габриэлем Форе в его «Паване», спустя почти полвека воплотились и преломились в «Болеро» Мориса Равеля, и как эти сочинения готовили плацдарм для современных минималистов…

При исполнении в постоянном темпе, без ускорения (как и требовал композитор), «Болеро» Равеля может быть исполнено за 15-18 минут. За это время музыкант, играющий на малом барабане, должен сделать около 4 тыс. ударов. Барабанная партия, выдержанная в строгом ostinato, считается одной из сложнейших в мировой музыке. Коллектив Спивакова придерживается «золотой середины»: его исполнение «Болеро» звучит 16 минут 56 секунд. Партию на малых барабанах блестяще исполнил Юрий Гридасов.

Пермская краевая филармония

После концерта известные критики, музыканты и дирижёры, которые смотрели выступление онлайн, звонили Владимиру Спивакову с поздравлениями.

Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры Пермского края

и Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры России:

— За 13 лет существования проекта уже состоялись 74 концерта, большая часть которых были абсолютно эксклюзивными. За пять дней фестиваль нынешнего года посетили 5500 пермяков. Ещё столько же слушателей присоединились к проекту благодаря 35 виртуальным концертным залам в Пермском крае и сайту филармонии, за прямыми трансляциями которого внимательно следили жители не только России, но и других стран.

Концерты июня 2022 года стали прообразом грядущего через два года XV фестиваля Спивакова, который непременно состоится в реконструированном Большом зале филармонии — совершенно новом акустическом пространстве, которое, несомненно, преобразит концертную Пермь.

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