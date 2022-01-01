«Комфорт по-прежнему остаётся в пределах квартиры» Почётный архитектор России Виктор Воженников — об изменениях генплана Перми и формировании качественной городской среды Поделиться Твитнуть

— Виктор Анатольевич, сейчас обсуждаются изменения в Генеральный план Перми. В чём, на ваш взгляд, преимущества предлагаемого проекта, а в чём недостатки для жителей Перми и застройщиков?

Виктор Воженников

— Разработчики нового генплана (формально речь идёт о внесении изменений в старый генплан Перми) идут по старому пути. Они опираются на голландский мастер-план, на основе которого в 2010 году был сформирован Генеральный план Перми. По итогам его реализации видно, что выбранные подходы не сработали. Не совпадают они с нашей ментальностью.

В частности, окраинные районы Перми и теперь предлагается застраивать малоэтажной застройкой. Застройщики в связи с большим дефицитом свободных площадок были вынуждены строить в Пермском районе. В результате теперь туда нужно тянуть инженерные сети, строить дороги и социальные объекты. А затем многие годы их обслуживать и ремонтировать. Эти затраты негативно влияют на экономику города и на бюджет Перми.

Необходимо изменить отношение к высотности и плотности застройки. Особенно это касается центрального планировочного района. Это вовсе не означает, что высотные жилые комплексы нужно возводить в историческом центре. Исторический центр пермского губернского города необходимо сохранять. Но он у нас достаточно локально расположен, в кварталах в пределах ул. Пушкина, Комсомольского проспекта, ул. Монастырской и района Разгуляя. Центральный планировочный район, на который распространялись ограничения высотности, гораздо более обширный.

Наиболее приемлемыми для высотного строительства являются участки в районе Гачи и Центрального рынка, на территории между рекой Камой и ул. Петропавловской, участках вокруг эспланады. В принципе, высотную застройку в центральном планировочном районе можно разрешить практически везде за пределами исторического центра Перми.

Уже сейчас пора задуматься о реновации хрущёвок в центре города. Например, между Театром-Театром и железнодорожным вокзалом Пермь II. Но всего этого нет в новой версии генплана. Устаревшие подходы приведут к тому, что высотная застройка продолжит уходить, например, во Фролы или Кондратово и другие свободные от обременений территории Пермского района. В чистом поле по-прежнему планируют возводить крупные жилые комплексы. Застройщики на это, конечно, пойдут, поскольку там очень дешёвая и ничем не обременённая земля. Но застройщики придут, застроят, продадут и уйдут. И люди, купившие там квартиры, зачастую не будут обеспечены социальной инфраструктурой, работой и будут вынуждены выезжать в город, увеличивая транспортную нагрузку. А городской бюджет увеличит затраты на строительство, обслуживание и ремонт дорожной сети, инженерных коммуникаций.

— Разработчиками генплана заявлено, что город станет более компактным. При этом предлагается заблокировать для развития зелёные зоны и строить на месте снесённого ветхого и аварийного жилья. Но на деле оказывается, что застройщики претендуют и на озеленённые участки вроде Сада соловьёв или территории школ. Не получится ли так, что на деле застраиваться будут участки без обременения?

— Разработчики нового генплана делают правильные заявления о том, что нужно сохранить город в существующих границах через повышение плотности застройки за счёт сноса ветхого и аварийного жилья. А на деле сохранение ограничений высотности в центральном планировочном районе приведёт к тому же, что происходило последние 10 лет. Во-первых, многоквартирная застройка активно расширяется по Пермскому району. Во-вторых, застройщики, конечно, находят участки для строительства и в центральном планировочном районе. Это, как правило, точечная застройка высотными жилыми домами. Но это не выход из ситуации, поскольку на старую инфраструктуру падает дополнительная нагрузка без её обновления.

И застройщикам, и жителям Перми нужна реновация кварталов, комплексный подход к повторному освоению городских территорий. Для этого нужны условия, прописанные в изменённом генплане.

Кроме того, в Пермском районе нужно ужесточить требования к размещению многоэтажной жилой застройки. Это уже зона ответственности главного архитектора Пермского края. В противном случае Генеральный план Перми станет пустым и бессмысленным документом.

— Что нужно делать с Центральным рынком? На обсуждение было вынесено несколько проектов реновации. Подходит ли эта площадка для строительства жилья или лучше сделать на этом месте что-то другое?

— Территории Центрального рынка, площади перед ним, района Гачи с территорией краевой инфекционной больницы требуют единого градостроительного решения. Прежде всего, здесь расположено пересечение двух крупнейших транспортных магистралей. Первая от аэропорта Большое Савино по шоссе Космонавтов ведёт к Березникам и Соликамску. Вторая — улица Попова, связывающая транспортные потоки с федеральной трассой Москва — Владивосток через Коммунальный мост и центр Перми. Этот транспортный узел требует минимум двухуровневой развязки и формирования вокруг многофункциональных высотных кластеров.

Под многофункциональным кластером подразумевается высотный комплекс зданий, в которых житель Перми мог бы закрывать практически все свои повседневные потребности. Помимо жилья там должны быть детские сады, школы, офисы, места для занятий спортом, магазины и точки с разнообразными услугами. Многофункциональность значительно сокращает транспортную нагрузку. В таких центрах, конечно, в достаточном количестве должны быть места для личного автотранспорта на подземных парковках. Минимум одно машино-место на квартиру. Предпочтительнее территорию внутри комплекса сделать закрытой от автомобилей, но создать возможности для заезда технологического транспорта. Так двор станет более безопасным для детей и взрослых. Естественно, что внутри территории комплекса должны быть предусмотрены детские площадки, места для общения, прогулочные зоны. Безусловно, всё это ведёт к удорожанию строительства. Но другого пути у нас нет, только так можно существенно улучшить качество городской среды.

Что касается территории инфекционной больницы, то этот участок будет сложно осваивать под медицинский кластер. Тем более на этом месте нельзя строить жильё. Проблема этого участка в интенсивности транспортных потоков и сложности заезда на территорию. Возможно, эту территорию целесообразно использовать под технологические или инженерные объекты.

— Как вы оцениваете выбор места под третий мост через Каму в створе улицы Окулова? Впишется ли это решение в транспортную инфраструктуру Перми?

— Поддерживаю решение властей о размещении третьего моста через Каму в створе ул. Окулова с выходом на площадь Гайдара. Это решение лучше варианта строительства в створе ул. Крисанова: выход на площадь Гайдара обеспечит более короткую связь с транспортно-пересадочным узлом «Пермь II», районом ДКЖ с концертно-спортивной ареной, «Пермь-сити» и аэропортом.

Это решение снимает излишнее транспортное напряжение с административно-делового центра Перми и направляет транспортную активность на значительные в коммерческом отношении точки притяжения.

— К 300-летию в Перми благоустраивают и реконструируют центральные улицы. Как оцениваете эти изменения?

— Вопросы вызывает обеспечение стилистической сохранности Комсомольского проспекта. При достаточно корректной работе по восстановлению фасадов нарушена стилистика благоустройства и практически утрачен стиль сталинского ампира. На Комсомольской площади разместили клумбы в стиле модерн. Визуальное восприятие Спасо-Преображенского кафедрального собора и здания УВД уничтожают чёрные металлические фермы и столбы. Как приятно было увидеть чистое небо после ликвидации контактной троллейбусной сети… Указатели можно было установить на более лёгких консолях. Если едешь на машине от Октябрьской площади к Каме, складывается ощущение, что едешь по тоннелю. По сути, убиваем главную градостроительную идею, заложенную нашими предками — архитекторами.

— Оправдано ли сокращение числа парковок в центре Перми, в том числе на Комсомольском проспекте? И в чём преимущества и недостатки этого решения?

— Достаточно спорным выглядит решение о сокращении числа парковочных карманов за счёт увеличения ширины пешеходной части. Логика в целом правильная, город должен быть удобен для пешеходов. Но активного пешеходного трафика на Компросе не наблюдается, поэтому непонятно, под кого расширялись тротуары. Аргумент о возможности оставить машину на одной из улиц, расположенных поперёк Комсомольского проспекта, тоже достаточно слабый. Клиенты коммерческих объектов на этих улицах получили возможность припарковать автомобиль. Бизнес здесь получит стимул к развитию. А на самом Компросе предприниматели пострадали. Далеко не все посетители решатся идти пешком до нужного магазина на Комсомольском проспекте с поперечной улицы, скорее, им проще будет доехать до крупного торгового центра с подземной парковкой. Схожая ситуация начинает складываться на ул. Ленина.

Для реконструкции улиц, тем более центральных, нужен баланс между интересами пешеходов и автомобилистов. Может быть, в ряде случаев можно где-то сократить площадь газонов. Содержание газонов между проезжей частью и тротуаром требует и средств, и времени. Для того, чтобы защитить газоны, строят заборы. Это тоже портит внешний облик города. Тем более что на эти газоны зачастую складируют снег с разнообразными примесями. Поэтому, может быть, в некоторых случаях лучше пойти на сокращение числа газонов в пользу автомобилистов или пешеходов.

— Чего сейчас не хватает Перми? Новых школ, детских садов, спорткомплексов, транспортных развязок или чего-то другого?

— Всего перечисленного. Добавил бы ещё перехватывающие стоянки. Не хватает развития не в двухмерном, а в трёхмерном пространстве. Формирования высотных кластеров, многоуровневых транспортных развязок, активного использования подземных пространств.

Но самое главное — не хватает воли в реализации однажды принятых проектных решений. Сколько раз мы проектировали оперный театр, художественную галерею, зоопарк, третий мост через Каму.

Ещё не хватает удобной и комфортной городской среды.

Точечная застройка в ранее освоенных городских кварталах не даёт нового качества. Комфорт по-прежнему остаётся в пределах квартиры. Только реновация кварталов ветхого и аварийного жилья позволит улучшить качество городской среды.

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