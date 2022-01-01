Елена Синица Живой и даже шевелится Эксперты — о том, что происходит на рынке недвижимости Поделиться Твитнуть

Рынок недвижимости в Перми постепенно начинает оживать. Хотя спрос пока остаётся на крайне низком уровне, а цены не демонстрируют серьёзных изменений, уже в июле можно ожидать отката стоимости квадратного метра и стабилизации на рынке в целом, говорят эксперты.

Константин Долгановский

Цены

По данным портала Restate, начиная с 24 февраля стоимость квадратного метра в новостройках стала активно расти. Так, если 24 февраля квадратный метр в новом доме в Перми обходился в среднем в 96,2 тыс. руб., то 6 июня — уже в 110,7 тыс. руб.

Со вторичным жильём ситуация оказалась стабильнее. По состоянию на 24 февраля квадратный метр стоил чуть более 82 тыс. руб., а к 6 июня его стоимость поднялась до 83,3 тыс. руб.

Примечательно, что в январе—апреле 2022 года на территории Пермского края в эксплуатацию сдано 8265 квартир общей площадью 736,5 тыс. кв. м. Это составило 204,7% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года, сообщают в Пермьстате.

Директор компании Research & Decisions Регина Давлетшина отмечает, что в новостройках стоимость «квадрата» в мае варьировалась в районе 105 тыс. руб., в то время как в апреле — 106 тыс. руб., а в марте — 109 тыс. руб. Средняя цена на вторичном рынке по итогам мая, по её словам, составила 75 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с февралём она снизилась на 0,7%.

Рынок начинает понемногу оживать, считает агент по недвижимости АН «Гранат» Регина Аугустаускас. Цены на вторичное жильё пока держатся на прежнем, докризисном уровне. Однако те собственники, которым необходимо срочно продать жильё, готовы пойти на серьёзные уступки — до 150 тыс.—300 тыс. руб., делится специалист. Сейчас люди стали активнее брать ипотеку, в том числе стала работать ипотека для представителей IT-сферы.

Говоря о росте цен, руководитель агентства недвижимости «Эстеко» Анатолий Абатуров отметил, что большая проблема заключается в том, что население «насмотрелось на поднятие цен в Москве и Санкт-Петербурге». Из-за этого, по его словам, цены «вздёрнулись до космоса» ещё до начала военной спецоперации. Он отмечает, что в Перми сейчас цены на жильё неоправданно высокие: новостройки на стадии котлована предлагаются за 150 тыс. руб. за 1 кв. м, а хрущёвки — за 80 тыс. руб. В то же время можно встретить жильё и по 200 тыс.—300 тыс. руб. за 1 кв. м, но, покупая такое жильё сейчас, позже его продать попросту не удастся, отмечает эксперт.

Мнения

Говорить о турбулентности на рынке жилья не приходится, потому что он фактически умер в апреле, считает Регина Давлетшина. К началу июня рынок не восстановил какую-либо активность. При этом если спрос практически отсутствует, то происходят изменения в ценовом диапазоне и объёмных параметрах. Так, в мае объём предложения на рынке вторичного жилья достиг докризисных показателей (до 24 февраля. — Ред.), говорит Давлетшина. Важно отметить, что в апреле объём предложения сократился в два раза — до 2,5 тыс. объектов.

Спрос, по её словам, сохраняется на «ничтожно низком уровне», но есть небольшие изменения: «В апреле-мае звонков на рынке вторичного жилья практически не было, «первичка» ограничивалась редкими показами и сделками. Сейчас чуть-чуть поживее. После того периода, когда была полная остановка, даже небольшое движение дарит надежду».

Если сравнивать с периодом до 24 февраля, то рынок вторичной недвижимости полностью встал. Даже если посмотреть по количеству ипотечных сделок, то в апреле, по сравнению с мартом, их число сократилось в 4,5 раза, отмечает Давлетшина.

Да, рынок пока не ожил, но сказать, что всё плохо, тоже нельзя, говорит Анатолий Абатуров. По его мнению, загвоздка на данный момент заключается в том, что у людей нет уверенности в том, что будет завтра.

«В феврале-марте люди активно сдавали свои деньги в банки под высокие проценты. Сейчас же начнут их снимать со вкладов, так как и процентов таких уже нет. Но что они будут дальше делать с этими деньгами — непонятно. Пока стадия ожидания», — говорит Абатуров.

При этом он отмечает, что санкции почти не сказались на рынке недвижимости в Перми: «В Москве — да, туда как минимум хорошие импортные лифты привозят. Но у нас здесь всё российского производства. Сказать застройщики могут что угодно, но по факту нам кирпич или пеноблоки из Европы, что ли, привозят? Импортные лифты — это в элитных домах, а таких в Перми раз-два и обчёлся».

С ним соглашается руководитель департамента маркетинга «ПМД» Артём Савельев: «Нельзя сказать, что санкции сильно отразились на рынке недвижимости. У нас изначально не так много импортных материалов использовалось. Из импортного — лифты, часть детских игровых комплексов, некоторые фасадные материалы. Заменить всё реально, причём без ухудшения качества материалов».

Прогнозы

Ожидается, что после снижения ключевой ставки до 9,5% «вторичка» оживится. Отсутствие звонков заставит собственников вторичного жилья немного снизить цены. Уже в июле можно ожидать откат цен на этом рынке, полагает Регина Давлетшина. По новостройкам застройщики будут стабилизировать цены и смогут их продержать до осени-зимы, считает эксперт.

В апреле-марте застройщики активно и регулярно поднимали цены, сейчас же они приостановились, так как видят, что спрос не такой большой, соглашается Регина Аугустаускас. В то же время «вторичка» пока будет находиться в стагнации, в дальнейшем возможно небольшое снижение цен, заключает она.

Артём Савельев отмечает, что в перспективе предложение будет сокращаться, так как проекты откладываются. «Спрос к ажиотажным показателям последних лет не вернётся, но он сбалансируется с уменьшенным предложением. Рынок станет меньше по объёмам, но на нём можно будет комфортно работать», — считает эксперт.

Однако, по мнению Давлетшиной, если смотреть в долгосрочной перспективе, то негативные тенденции на рынке жилья будут проявляться всё сильнее и сильнее.

«Экономика страны и города испытывает существенные проблемы. Статистика прошлых лет говорит о том, что, когда наступают кризисные моменты в промышленности, население чувствует изменения только через 1,5—2 года, — резюмирует Регина Давлетшина. — Только тогда люди начинают менять свои покупательские привычки и психологию поведения. Кризис этот затяжной, и мы только в начале пути, дна ещё не увидели. Реальное дно цен мы сможем узнать только через два года, когда прощупаем платёжеспособность населения».

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