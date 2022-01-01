День города в Перми: как это было Всего праздничные мероприятия посетили 160 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Праздничные мероприятия дня города в Перми посетили 160 тыс. человек. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин.

А на праздничный концерт певицы Валерии на площадь Театра-Театра пришли 15 тыс. зрителей.

«Благодарю пермяков за яркие эмоции вчерашнего дня! Прохладная погода и дождь не испугали людей», — отметил мэр.

Завершился праздник фейерверком.

Напомним, в этом году Пермь отпраздновала 299-летие.

Константин Долгановский

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