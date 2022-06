Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Слов нет, и не надо Открылся Дягилевский фестиваль 2022 года Поделиться Твитнуть

Всё было вроде бы как всегда, как положено: концерт открытия Дягилевского фестиваля стал главным светским событием года в Перми. Фоторепортёры оживились: целая стайка ловила в объективы всех известных и просто ярких гостей вечера.

Начало концерта (12+) задержалось на полчаса, но никто не сетовал: компания собралась настолько тёплая, что всем хотелось пообщаться и сделать фото на память, а лучше несколько. Со всех сторон раздавались возгласы, топтались оживлённо болтающие компании приятелей, которые, казалось, сто лет не виделись… Можно понять тех, кто в этом году пропустил фестиваль, не чувствуя в себе силы радоваться, но и тех, кто пришёл сюда за теплом и душевным отдыхом, тоже понять нетрудно.

Иногородних зрителей почти не было, и пермяки смогли относительно легко купить билеты на главный концерт фестиваля — все, кто очень хотел и был готов идти на определённые траты, побывали вечером 11 июня в зале ДК им. Солдатова.

Фестиваль открыли без помпы и дежурных речей. Просто вышел оркестр, вышел дирижёр, и заиграли «Метеморфозы» Рихарда Штрауса. Музыка для 23 струнных звучала тягуче, обволакивающе, без малейшей рисовки и подыгрывания зрителю. Известно, что это сочинение композитор написал в 1945 году, будучи уже в очень преклонных летах, под впечатлением от руин разбомбленного Мюнхена, и считается, что «Метаморфозы», вынесенные в заголовок, — это переход от жизни к тлену, а затем к возрождению. Трактовка Теодора Курентзиса и струнной группы оркестра musicAeterna не предполагает особой надежды на возрождение. Да и вообще метаморфозы в этом меланхолическом действии трудно было найти: казалось, что музыка описывает состояние, из которого нет выхода, однако игра и сценическая пластика фронтмена — Дмитрия Бородина с первой скрипкой — выглядели противовесом общему ощущению стазиса: он играл так, будто вот-вот улетит.

В Шестой «Патетической» симфонии Чайковского, прозвучавшей во втором отделении концерта, всё было гораздо сложнее: тут сколько угодно метаморфоз, глобальных и самых разнообразных — и жёстких, ломающих привычную жизнь, рвущих её в клочья, и нежных, тонких переходов от надежды к отчаянию и от отчаяния к философскому принятию неизбежного.

Это было совершенно невероятное единство: казалось, что Пётр Ильич Чайковский, Теодор Курентзис и все музыканты оркестра говорят нечто важное, в чём они абсолютно согласны и едины друг с другом. Такое удивительно единодушие, такую могучую солидарность редко когда увидишь.

Концерт закончился так же, как начался — без единого слова, без «бисов» — Курентзис ушёл со сцены, оркестр последовал за ним, и всё. Слов не было. И не надо! Музыка сказала всё ясно и понятно — настолько, что никакие заявления не сделали бы это лучше.

Впрочем, кое-какие пояснения всё же прозвучали: на второй день фестиваля, 12 июня, когда снаружи бушевала непогода и шумел день города, в ДК Солдатова снова набрался полный зал, который выслушал «Патетическую» симфонию второй раз, уже с пояснениями и разбором Теодора Курентзиса, в рамках мастер-класса по симфоническому дирижированию (12 +), растянувшемуся аж на три часа. Здесь не только четверо студентов Московской и Уральской консерваторий, которые прошли конкурсный отбор для участия в мастер-классе, но и все желающие услышали, где именно во второй части симфонии надежда сменяется отчаянием, а заодно узнали, как сделать так, чтобы оркестр воспринимал едва заметные движения рук дирижёра и читал их яснее, чем крупные жесты.

После стартового рывка фестиваль вышел на спокойную, привычную прямую: камерные концерты, перформансы, мастер-классы, клубные события. Всё, как водится, смещено в сторону ночи: если концерт начинается в 22.00 — это ещё рановато. Уже состоялся первый концерт «на рассвете» (18 +): мужcкой квартет солистов хора Parma Voices пел старинную духовную музыку, русскую и европейскую, под куполом Пермской художественной галереи. Рассвет, правда, подкачал: лил кромешный дождь, и волшебных световых эффектов на куполе не случилось, но зрители были не в обиде — священнодействие состоялось.

Прозвучала и первая премьера: в частной филармонии «Триумф» была исполнена «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова в радикальной и очень искусной обработке Алексея Сюмака (18 +). К режиссуре вечера есть вопросы, но мастерство контртенора Андрея Немзера бесспорно и совершенно удивительно.

Кульминацией программы ближайших дней обещает быть двухчастный поэтический перформанс Love will tear us apart (18 +), где кроме прочего будут звучать стихи Теодора Курентзиса. А дальше — финишная прямая по направлению к «Мистерии» — интригующей постановке поздней оперы Карла Орфа (18 +).

