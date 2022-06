Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конец света как сюжет Краткий гид по Дягилевскому фестивалю 2022 года Поделиться Твитнуть

Год назад в аналогичном обзоре мы писали: «Дягилевский фестиваль возвращается в Пермь. Понятно, что он уже не совсем тот, что раньше. Реальность вносит, как говорится, свои коррективы. Главное достоинство фестиваля — то, что он вообще состоится. Были сомнения…»

Сегодня, когда открывается Дягилевский фестиваль-2022, можно повторить это вступление слово в слово в этом году: оно по-прежнему актуально. То, что фестиваль удалось собрать, — огромное достижение его художественного руководителя и увесистое доказательство того, что Теодор Курентзис по-прежнему заинтересован в своём пермском проекте. Разумеется, в программе фестиваля есть существенные отличия от прежних лет, в первую очередь отсутствие зарубежных участников. И не только зарубежных! Не секрет, что многие российские музыканты-солисты постоянно проживают за границей, и в наши дни заполучить их не представляется возможным.

Поэтому придётся начать обзор с того, чего мы не увидим.

Чего не будет?

Из-за отсутствия солистов — инструменталистов и певцов — в программе нет некоторых концертных форматов, которые были «фишкой» Дягилевского фестиваля и казались его обязательным атрибутом. Зритель этого года будет лишён рециталов — сольных концертов — и лидерабендов — выступлений певца в дуэте с пианистом с камерно-песенной программой. Не будет и обожаемых зрителем «лежаний под роялем» — инструментальных гала в Доме Дягилева.

К сожалению, не будет столь драгоценных больших гастрольных выступлений выдающихся театральных коллективов, таких как les ballets C de la B или Peeping Tom. Вообще, театральная составляющая фестиваля на сей раз выглядит грустно, а ведь дать пермякам возможность увидеть по-настоящему выдающиеся — в глобальном масштабе — произведения современного театра — важнейшая миссия Дягилевского фестиваля. Во всяком случае, была.

Среди прочих отступлений от привычного формата — отсутствие композитора-резидента (в прошлом году им был Леонид Десятников), а также мировых и российских премьер. Несколько музыкальных произведений прозвучат впервые, но они небольшие и прячутся в недрах сложносочинённых концертных программ.

Зрителям остаётся надеяться на лучшие времена и наслаждаться тем, что нам по-прежнему доступно, тем более что доступно по-прежнему многое.

Что будет?

На фоне объективных трудностей ещё более ценными и даже героическими выглядят усилия программной команды фестиваля (где, как говорят, удельный вес художественного руководителя год от года растёт) по сохранению содержательной стороны программы. Здесь есть практически вся музыка, которую так любит «дягилевский» зритель: и старинная (концерт камерного оркестра Rosarium 17 июня в Органном зале, 6+), и камерная классическая (концерт «Шёнберг & Шуберт» 13 июня тоже в Органном зале, 6+), и хор (концерт Parma Voices 16 июня опять-таки в Органном зале, 12+), и современная академическая музыка, за которую, как на всех Дягилевских фестивалях, в том числе «до Курентзиса», отвечает Московский ансамбль современной музыки — его выступление 20 июня в частной филармонии «Триумф» (18+) станет заключительным пунктом в концертной программе фестиваля.

«Дягилевские» завсегдатаи с особенным нетерпением ждали сакрально-мистических ночных программ, и они, разумеется, есть. Пусть не с инструментальными гала, но гостеприимный камерный зал Дома Дягилева по-прежнему оживает по ночам. За полчаса до полуночи 14 июня здесь состоится концерт вокального ансамбля musicAeterna 4 с участием пермячки Ирины Пыжьяновой «Песни трав и цветов» (18+). С похожей программой, состоящей из народных песен на русском, армянском, словенском, венгерском, албанском и татарском языках, ансамбль уже выступал вместе с пермским фольклорным ансамблем «Триголос».

Все события фестиваля по-прежнему смещены в сторону ночи по сравнению с традиционным концертным расписанием Перми. Девиз «Не спать!», прижившийся после показа одноимённого спектакля Алена Плателя на фестивале 2018 года, по-прежнему в силе.

Квинтэссенция и апофеоз ночной жизни фестиваля — концерты на рассвете под куполом Пермской художественной галереи. В этом году их было запланировано два, первый — в ночь открытия фестиваля, второй предстоит в ночь на 18 июня. Из-за огромного зрительского интереса был добавлен ещё один концерт в ту же ночь: перед The Sunrise (18+) будет The Sunset (18+). Программа концертов идентична и станет известна лишь после исполнения: это энигма, ещё один традиционный «дягилевский» формат.

Дополнительный концерт — очень гуманный шаг организаторов фестиваля; ведь через год пермяки могут лишиться возможности слушать музыку в зале «деревянных богов» и вообще там бывать, если будут выполняться планы по постройке нового здания художественной галереи и передаче здания Спасо-Преображенского собора церкви.

Кофе после ночных концертов по-прежнему обещан, красивый рассвет не гарантируется, но очень возможен.

Главные события

Традиционно главным музыкальным и светским событием Дягилевского фестиваля является открытие (12+), которое состоится 11 июня в ДК им. Солдатова. Судя по прекрасному тексту в фестивальном буклете, Теодор Курентзис много думал и над программой в целом, и над каждым произведением — «Метаморфозами» Рихарда Штрауса и Шестой «Патетической» симфонией Чайковского. Это не просто программа симфонической музыки, это программное высказывание.

Однако в нынешнем году «акцент важности» сместился с открытия на закрытие: 18 и 19 июня на «Заводе Шпагина», в здании «Литера А», где планируется создание Дома музыки «Дягилев», будет показана эксклюзивная постановка оперы-мистерии Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времён», 18+), и это, несомненно, вершина и центр всего фестиваля. Даже если бы могучая опера Орфа с огромным оркестром, хором и большим набором солистов была исполнена в концертном варианте, это уже было бы экстремально, но обещана полноценная театральная версия — не semi-stage, а настоящий театр, с режиссурой, хореографией, декорациями, костюмами, специальным светом — и всё это site-specific, перенос на другую площадку невозможен.

Из творений немецкого композитора ХХ века Карла Орфа широко известна — и очень популярна! — лишь Carmina Burana, а особенно открывающий эту кантату хор «O Fortuna!», который знают все, абсолютно все благодаря многочисленным цитированиям в фильмах и компьютерных играх. Между тем «Мистерия» во многом сходна со знаменитой кантатой — и содержательно, и музыкально.

Это последнее произведение Орфа, над которым он работал 10 лет и завершил за год до кончины. Премьера «Мистерии» состоялась в 1973 году на Зальцбургском фестивале под управлением Герберта фон Караяна. Теодор Курентзис, в целом склонный к мистериальному восприятию искусства, уже обращался к этому произведению — в 2007 году на фестивале «Территория» он играл «Мистерию» с режиссурой Кирилла Серебренникова. Нынче в Зальцбурге он снова обратится к последнему творению Орфа, знаковому и для Зальцбурга, и для Курентзиса, и на сей раз режиссёром будет Ромео Кастеллуччи.

Судя по скупым и осторожным анонсам, а особенно — по объявлению о наборе массовки для изображения «голых грешников» с картины Босха «Страшный суд», режиссёр пермской постановки Анна Гусева прибегает к помощи самых известных возрожденческих образов конца света.

Анна Гусева, режиссёр спектакля De temporum fine comoedia:

— Наша постановка не следует сценарию Карла Орфа в точности. Мы начинаем первый акт с того, что люди убили Бога. Во втором акте они Бога поминают — постепенно приходят к осознанию того, что натворили, поэтому в перформансе много элементов разных народных ритуалов, связанных с культами предков.

Орф строит мост между веками — в его мистерии есть античные прорицательницы и раннехристианские монахи. Мы продолжаем этот мост — конец света происходит здесь и сейчас, в тот момент, когда разыгрывается наша мистерия. Вот три точки во времени, между которыми ведётся вечный разговор о Боге и с Богом. Сивиллы дают чёрно-белую картину мира, в ней есть праведники и есть грешники, которых Бог покарает. Анахореты вводят важнейшие христианские понятия: исповедь и покаяние. Прощён будет всякий, кто об этом искренне попросит, — это основной посыл оперы, на мой взгляд. Конец света происходит с нами постоянно, и акт прощения — ключевой момент в жизни каждого: каждый раз, когда мы просим прощения у других или прощаем сами себя, внутри нас наступает маленький рай.

В третьей части мистерии Орфа Люцифер трижды просит прощения у Бога. Мы не слышим гласа с небес: «Да, я тебя простил», но в ответ издалека звучит хорал со словами: «Я приду к Тебе, Ты есть утешитель и конечная цель». То есть во время покаяния мы получаем возможность соединения с Богом, способность осознать Его в себе и почувствовать свою божественную природу.

В сценических ремарках Орфа прямо описана трансформация Люцифера. С каждым восклицанием «я согрешил» от него отлетают маска, латы, доспехи, и он предстаёт перед зрителями ангелом, каким его создал Бог. В нашей постановке трансформация охватывает всех присутствующих — трансформируется само пространство сцены. Конец света не отменяется, но становится всеобщим преображением.

Есть обоснованное предчувствие, что хтонические и апокалиптические образы будут витать и в атмосфере фестивальной вечеринки (18+), которая традиционно завершает программу фестиваля — она состоится поздно вечером 20 июня в цехе №5 «Завода Шпагина». Три группы, приглашённые на вечеринку, — Phurba (Москва), Ploho (Новосибирск) и Super Collection Orchestra (Санкт-Петербург) — играют совсем не лёгкую и очень специальную музыку. Достаточно сказать, что Phurba, названная так в честь тибетского ритуального кинжала, буквально тренирует слушателей на безупречность бесконечными трансовыми завываниями, хриплыми традиционными буддийскими инструментами и горловым пением, а Ploho играет нарочито плохо — с треском и хрипами, имитирующими звук старого кассетника.

Перформансы

Лаконичность театральной программы этого года отчасти компенсируется изобилием перформансов, в котором зрителю легко заблудиться: здесь множество незнакомых имён и загадочных названий. Попробуем поделить программу перформансов на категории в зависимости от того, к какому из традиционных видов искусства они склоняются.

Перформансы, основанные на современной академической музыке:

— «Зачем снятся сны» (Дом Дягилева, 14 июня, 18+) — вокальный цикл Александра Кнайфеля на знаменитые детские стихи Вадима Левина из цикла «Глупая лошадь» в сопровождении видеоарта, смонтированного из чёрно-белой кинохроники о детях и детстве;

— Трилогия Μοιραι FM / Bride Song / Soulwhirl («Завод Шпагина», цех №5, 14 июня, 18+) — перформансы, созданные во время резиденций в «Доме Радио» (Санкт-Петербург) на основе музыки композиторов, постоянно сотрудничающих с Теодором Курентзисом: Алексея Сюмака, Алексея Ретинского и младшего брата худрука фестиваля Вангелио Курентзиса;

— Love will tear us apart («Триумф» / «Завод Шпагина», Д1, 15 июня, 18+) — очень много музыки — от Франца Шуберта и Густава Малера до тех же Алексея Сюмака и Алексея Ретинского — в сопровождении пластических этюдов и инсталляций.

Перформансы, основанные на современной хореографии и пантомиме:

— «Труд. Май» (Швейный цех, в который зрителей повезут на автобусе, 12 июня, 18+) — современный «извод» «музыки машин» плюс исследование механистичности тела, совершающего одни и те же рутинные движения.

— «Дыхание» («Завод Шпагина», цех №5, 12 июня. 16 +) — танцы в ритме человеческого дыхания.

Перформанс, основанный на текстах:

— «СПОРЫ’N’я/*спорынья» («Сцена-Молот», 16 и 17 июня, 18+) — поэтический слэм, где в обилии стихов найдётся место и творчеству Теодора Курентзиса; его стихи уже звучали анонимно на одном из концертов прошлого Дягилевского фестиваля, и это были весьма достойные стихи.

Перформанс-хеппенинг:

— TOUAMOTU AKU AKU HIWA OA OANU RARAKU TOTO MATUA TOUAMOTA («Триумф», 17 июня, 18+) — экстремальная медитация, зрители которой настоятельно предупреждаются о громких звуках и ярком свете, а также об использовании генератора искусственного тумана и о том, что сотовые телефоны придётся заклеить тёмной плёнкой.

Перформансы на основе опыта традиционного театра:

— «Территория Гамлет» («Завод Шпагина», цех №5, 18 июня, 18+) — перформанс художницы Кати Бочавар, знакомой пермякам по проектам в музее PERMM и в Центре городской культуры, на музыку всё того же Алексея Сюмака, посвящённый Алле Демидовой, исполнившей роль Гамлета в греческом театре;

— «Аполлон синий бог» («Триумф», 18 и 19 июня, 18+) — камерный перформанс с использованием пантомимы, а также стилистики кабаре первой половины ХХ века.

Фестивальный клуб и образовательная программа

Клубная и образовательная программы Дягилевского фестиваля за годы его существования настолько разрослись, что каждая годится для отдельного фестиваля. По количеству событий они в несколько раз перекрывают основную программу: клубных и образовательных событий в этом году более 100! Все они бесплатны как для зрителей, так и для участников, однако участники проходили тщательный отбор, а зрители должны зарегистрироваться, чтобы количество поклонников на мастер-классах, например, Теодора Курентзиса или Виталия Полонского не начало препятствовать образовательному процессу.

Хотелось бы обратить внимание на то, что участники образовательной программы (12+) по результатам занятий представят отчётные концерты и спектакли, и они, безусловно, достойны зрительского внимания.

В клубной программе множество заманчивых предложений — глаза разбегаются. Достойны отдельного внимания проекты пермских независимых театров — «немхата» и Свободного театра современного танца; совершенно бомбическая получилась детская программа: музыка на валенках, стикербомбинг — вот это вот всё. Клубная программа в частной филармонии «Триумф» начинается ежедневно в 9:00 с йоги и распевки, а завершается порой глубокой ночью — фестиваль вновь практикует «сонные» концерты под расслабляющую музыку.

***

Анализ фестивального расписания показывает, что Дягилевский фестиваль этого года — очень удобный. События основной программы никогда не перекрывают друг друга, и зритель может выстроить собственную комфортную траекторию перемещений между фестивальными площадками.

Добро пожаловать на конец света! Авторы фестивальных событий, особенно постановки «Мистерии» Карла Орфа, подчёркивают, что в их версии конец света — это не трагедия. Слово «комедия» в латинском названии спектакля не случайно, оно здесь употребляется, как указывает фестивальный буклет, в аристотелевском значении: «действие без катастрофического исхода».

Конец света не отменяется, но становится всеобщим преображением.

