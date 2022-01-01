Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми проходит новая межмузейная игра «Горки» Её авторы разработали восемь творческих маршрутов Поделиться Твитнуть

Большинство культурных событий начала июня адресованы детям; не исключение — межмузейная игра-квест, которая проходит в Перми с 2011 года. На протяжении ряда лет она называлась «На старт, внимание, в музей!»; в 2020 году её не было из-за ковидных ограничений, с 2021 года игра пережила реинкарнацию — теперь она называется «Горки» (6+), и хотя в ней по-прежнему участвуют крупнейшие пермские музеи — Краеведческий музей, Пермская художественная галерея и Музей современного искусства PERMM — упор в ней сделан на пешие прогулки, знакомство с Пермью с неожиданной точки зрения и чувственное восприятие города.

фото: Светлана Лепишева

Авторы игры во главе с руководителем проекта «Дом музыки» Натальей Ивановой разработали восемь творческих маршрутов: по микрорайонам Городские горки, Судозавод, Плоский, Красные казармы, Заимка, по парку «Счастье есть» и его окрестностям, а также по мичуринским садам на ул. Халтурина — это особый, секретный маршрут. Авторы проекта сознательно избегали центральных районов и раскрученных достопримечательностей. На каждом маршруте дети должны примечать неожиданные особенности и находить любопытные объекты.

Первым был опробован маршрут по Городским горкам. Он начинается от площади Дружбы и идёт вдоль ул. Крупской. Участники прогулки получают творческое задание: описывают и зарисовывают то, что видят по дороге, отвечают на вопросы, отпечатанные на специальных бланках. Экскурсанты небольшими группами заходят во дворы, знакомятся с необычными достопримечательностями, беседуют с местными жителями и даже получают приглашения на чай.

Экскурсанты знакомятся с особенностями «хрущёвских» микрорайонов, видят первую «хрущёвку» из бетонных панелей, построенную на Городских горках в 1961 году, а завершается маршрут у палисадника, где местный житель Анатолий устроил настоящий цветник и заповедник для птиц. Энтузиаст доброжелательно беседует с гостями, рассказывая, как летние цветы сменяют весенние и откуда прилетают в Пермь зорянки, угнездившиеся в одном из построенных Анатолием скворечников.

Каждому участнику игры достаётся путеводитель и карта. Тот, кто пройдёт больше всего маршрутов, соберёт все наклейки в путеводитель и выполнит максимальное количество творческих заданий, получит приз. Игра проходит с 1 по 30 июня, путеводители и вся прочая информация размещены на специальных стойках в музеях-участниках проекта: Пермской государственной художественной галерее, Доме Мешкова, Музее пермских древностей, Детском музейном центре, Музее современного искусства PERMM и Музее истории Пермского университета.

В программе игры «Горки» не только экскурсии: для детей 8-12 лет работает летняя школа репортёров и арт-лаборатория. Запланированы мастер-классы по мобильной фотографии, текстам и графике, а в результате каждый из начинающих журналистов сможет сделать собственный журнал.

Для семейного посещения запланированы концерты, спектакли и отдельные мероприятия формата «Мама / папа и малыш». Полная программа событий доступна в официальных каналах фестиваля: группах ВКонтакте и в «Одноклассники», телеграм-канале и в Яндекс.Дзен.

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