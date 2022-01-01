Мария Сыропятова Семь раз отмерь... Срок действия договоров на размещение павильонов и киосков могут продлить на семь лет Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае срок действия договоров на размещение павильонов, киосков и фудтраков с вендинговыми аппаратами могут продлить на семь лет (сейчас их обычно заключают на пять лет). Согласно проекту постановления краевого правительства, увеличение сроков размещения должно пройти без торгов, но будет касаться только тех нестационарных торговых объектов (НТО), которые находятся на муниципальной земле. Также среди условий — срок действия договора должен истекать в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года, а арендатор земельного участка должен соблюдать городские правила благоустройства.

Кроме того, на пять лет предлагается продлить права на размещение рынков и ярмарок (также только для тех, у кого сроки действия договоров истекают с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года).

На год предлагается продлить срок действия договоров на размещение палаток и лотков (речь о сезонных НТО, договоры на которые заключаются обычно на срок не более года).

Разработчик проекта — краевой минпромторг. Проект постановления разработан для исполнения постановления правительства России от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации». Этим документом региональным властям предписано продлить сроки заключения договоров на аренду муниципальных земель под НТО.

Особенности применения

В тексте проекта есть важное условие о соблюдении предпринимателями «правил благоустройства». Краевая прокуратура в своём отзыве указывает на то, что под этим могут пониматься и «требования к внешнему виду торгового объекта». А среди условий может быть отсутствие долгов за аренду, предписаний от Роспотребнадзора, Роспожнадзора и администрации муниципалитета.

«Проектом предусмотрено право включать в дополнительные соглашения новые условия, ущемляющие права арендаторов», — резюмируют в краевой прокуратуре, отмечая отсутствие такого права у органа государственной власти субъекта России.

На это также указывает и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов:

— Считаю это уточнение излишним, так как правила благоустройства должны соблюдаться безусловно, и за их нарушение установлена административная ответственность.

Новосёлов предлагает исключить этот пункт из проекта постановления.

В краевой прокуратуре также указывают и на другие недостатки проекта. В частности, отсутствует прописанная процедура рассмотрения заявлений предпринимателей, период их оценки и порядок контроля.

По мнению юриста и директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты, практика ответит на многие вопросы.

«В целом эта мера поддержки правильная, своевременная, но её эффективность будет зависеть от того, насколько доступной будет процедура продления договоров на размещение НТО, — отмечает Дмитрий Оксюта. — При желании у муниципалитета будет возможность придраться и отказать в таком продлении. Акт проверки о несоответствии правилам благоустройства можно составить практически всегда. Основанием может быть наличие ржавчины или грязи на торговом объекте или отсутствие урны. Допущенная владельцем НТО просрочка платежа по договору (даже незначительная) тоже может стать основанием для отказа в заключении дополнительного соглашения о продлении договора».

При этом, по мнению Дмитрия Оксюты, наиболее важным в этой ситуации будет вопрос, станет ли требовать муниципалитет обязательной замены ранее установленного НТО на киоск нового типового образца.

По мнению юриста Пермской торгово-промышленной палаты Владимира Халдеева, постановление само по себе регулирует вопросы внешнего вида.

«По общему правилу, по окончании срока действия договора на размещение НТО, а также при досрочном его прекращении владелец НТО обязан в месячный срок демонтировать НТО и восстановить нарушенное благоустройство территории, — отмечает Владимир Халдеев. — Продлевая договор, демонтировать НТО не придётся. В действующем договоре на размещение НТО указано типовое архитектурное решение, которому должен соответствовать объект».

Однако Владимир Халдеев обращает внимание на то, что в проекте не указывается конкретно, за какие нарушения правил благоустройства муниципалитет может отказать в продлении договора.

Мера поддержки

Эксперты и предприниматели считают, что продление сроков действия договоров станет действенной мерой поддержки бизнеса.

«Фактически постановление представляет собой определённую меру поддержки предпринимателей, — отметил Владимир Халдеев. — Это позволяет добросовестным предпринимателям при соблюдении ряда правил продлить договоры на размещение НТО, расположенных на государственной или муниципальной земле, без торгов».

Совладелец сети вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды, директор ООО «Каскад плюс» Юрий Михеев отмечает своевременность продления сроков аренды.

«В нынешних экономических условиях окупаемость любого бизнес-проекта увеличивается в разы, — отмечает Юрий Михеев. — Поэтому нам крайне важно иметь стабильность как по времени аренды, так и по её пролонгации».

Предприниматель Максим Куделин арендует у администрации Перми места под фудтраки. «Увеличение сроков аренды должно поддержать предпринимателей. Проще будет решиться на улучшение своих объектов и новые проекты», — прокомментировал Максим Куделин, отмечая перспективность фудтраков как бизнеса при правильном подборе мест под них.

По мнению Дмитрия Оксюты, требование о соблюдении внешнего вида НТО в целом оправданно, однако в применении этих требований необходимы разумные компромиссы.

«Если раньше обновление киоска или павильона обходилось в 300-500 тыс. руб., то сейчас затраты на его изготовление составят 600-800 тыс. И большинство предпринимателей, работающих в сфере НТО, не могут позволить себе такие расходы, — отмечает Дмитрий Оксюта. — Возможно, разумнее было бы позволить предпринимателям модернизацию существующих киосков путем согласования индивидуальных эскизов НТО, стилизованных под внешний вид типовых киосков. При сохранении общего единообразия такой киоск принципиально не отличался бы от типового, но затраты на его обновление упали бы до 150 тыс руб., что вполне по силам предпринимателям».

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