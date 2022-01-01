Елена Синица Индексация МРОТ, единая система публичной власти и паспорта болельщика Какие изменения вступят в силу с 1 июня Поделиться Твитнуть

Индексация пенсий, МРОТ и прожиточного минимума

С 1 июня МРОТ, пенсии и прожиточный минимум будут проиндексированы на 10%. За счёт увеличения прожиточного минимума возрастут размеры и пособий, которые формируются исходя из него.

Отмечается, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%.

«Это решение Президента также приведет к росту ряда социальных выплат, в том числе для семей с детьми. Необходимо подчеркнуть, что все социальные обязательства, которые на себя взяло государство, будут выполнены», — отметил Вячеслав Володин.

При этом с 8 июня граждане будут информироваться о возможности получения положенных им льгот и пособий. Всю необходимую информацию для назначения пособия будут брать из Единой государственной системы социального обеспечения граждан с их согласия.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин также анонсировал индексацию социальных выплат на 10% и на 6% оплату труда бюджетников, но с 1 июля.

Количество бюджетных мест

Правительство РФ увеличит контрольные цифры приёма по программам магистратуры. Предполагается, что это позволит большему числу студентов получить государственную поддержку, а соответственно, позволит подготовить больше высококвалифицированных кадров.

Единая система публичной власти

Также с начала месяца вступает в силу закон о единой системе публичной власти в РФ. В частности, устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов.

Кроме этого, регламентируется порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Помимо этого, руководитель субъекта РФ официально будет называться губернатором или главой региона.

Пенсия по потере кормильца

Продлевается период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не поступивших в средние или высшие учебные заведения. Срок продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

При этом обеспечивается непрерывность получения таких выплат для поступивших в высшие или средние учебные заведения.

Паспорт болельщика

На часть спортивных мероприятий билеты будут продаваться только при наличии паспорта болельщика. Какие именно мероприятия будут входить в этот перечень, определяет правительство.

Заявление на получение паспорта болельщика можно будет оформить через «Госуслуги». Основанием для отказа в выдаче такого паспорта смогут стать ранее совершённые нарушения общественного порядка на спортивных мероприятиях. Отказ можно будет обжаловать в суде.

Ответственность за нарушение противопожарных правил

С 8 июня усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Так, штрафы для граждан повысят в 15-20 раз, для юрлиц – в два-три раза.

Максимальный размер штрафа составит 2 млн руб. Его могут назначить в случае, если нарушение повлечёт возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Контроль за оборотом оружия

С 29 июня возраст приобретения охотничьего оружия увеличится с 18 до 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или не снятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также его переделка и распространение соответствующих инструкций.

Отмена антиковидных ограничений

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приостановил действие указа об антиковидных мерах. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ включал в себя введение масочного режима и системы QR-кодов, ограничения на проведение массовых мероприятий, требование социальной дистанции. Большая часть ограничений была уже снята. В частности, на прошлой неделе краевые власти отменили требование о соблюдении масочного режима в регионе.

Новый указ вступает в силу с 1 июня.

Расширение бескондукторной системы

С 1 июня в Перми к бескондукторной системе оплаты проезда присоединятся автобусные маршруты № 18 и 48. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Таким образом, на этих маршрутах безналичным способом проезд нужно оплачивать через стационарные валидаторы на поручнях, наличным — у водителя во время остановок автобуса.

Напомним, поэтапный переход маршрутов на бескондукторную систему начался 10 января. Сейчас по таким правилам работают все трамвайные маршруты и автобусные № 1, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 36, 45, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 74, 77, 78, 80.

Лечение препаратами офф-лейбл

Препараты офф-лейбл, включённые в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи, могут использоваться при лечении тяжёлых заболеваний у детей. Перечень таких заболеваний утверждает правительство.

Применение таких препаратов для лечения возможно только после обязательного информирования и согласия пациента или его представителя.

Закон позволит использовать современные препараты для лечения детской онкологии и гематологии.





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