Обошли Добрянку В Пермском крае прошла приёмка первого объекта, отремонтированного в рамках дорожного национального проекта Поделиться Твитнуть

В Прикамье закончены работы на первом в текущем сезоне объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Им стал участок обхода города Добрянки в Добрянском городском округе, сообщает краевой минтранс.

Обход Добрянки — стратегически важная транспортная артерия для окружного центра. Это альтернативный въезд в город и дорога, ведущая к Пермской ГРЭС. Общая протяжённость — 5,2 км. В этом сезоне обновится суммарно ещё 3,2 км. Это два отдельных участка, оба приводятся в нормативное состояние в рамках нацпроекта. Длина уже готового участка составляет 700 м, второго — 2,5 км.

По словам заместителя главы администрации Добрянского городского округа по ЖКХ Якова Лузянина, последний раз ремонт обхода Добрянки проводился в 2009 году.

«Благодаря такому эффективному инструменту ремонта дорог, как национальный проект, в этом году мы приведём в порядок 60% всей дороги. Один участок уже готов. Второй планируем сдать в июне. Что касается готового участка, то здесь обновлено дорожное полотно, подсыпаны обочины, нанесена разметка. Все наши замечания подрядчик устранял быстро», — отметил Яков Лузянин.

По словам Даниила Бахарева, общественного эксперта по ремонту дорог и благоустройству дворов Общественной палаты Пермского края, основное замечание к объекту, которое подрядчик должен устранить в кратчайшие сроки, — пролить битумом продольные и поперечные трещины.

Параллельно в округе ведутся работы на остальных объектах нацпроекта — готовность большинства из них составляет уже 95%. Это, например, участки улиц Исупова, Красногвардейской и Куйбышева в Добрянке, участки трассы Полазна — Чусовой, обхода Добрянки. В целом в округе по нацпроекту в 2022 году обновится 7,3 км дорожного полотна, это девять объектов. Помимо вышеперечисленных в порядок приведут также ул. Чкалова в окружном центре и два ненормативных участка трассы Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая протяжённостью 1,2 км.

Отметим, большую часть работ на объектах в округе подрядная организация выполнила в прошлом дорожном сезоне. Так оперативно начать ремонт удалось благодаря заблаговременной контрактации объектов нацпроекта, которая по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ведётся сразу на несколько лет вперёд.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени. Также это своеобразная «подушка безопасности», которая нужна в случае выбора недобросовестного подрядчика. Чем раньше мы это поймём, тем быстрее сможем выбрать новую организацию и реализовать планы дорожного ремонта без ухудшения качества работ.

Такой подход уже доказал свою эффективность. К примеру, на сегодняшний день все объекты нацпроекта 2022 года уже законтрактованы, на 90% завершена контрактация объектов 2023 года, в ближайшее время планируется начать торги уже на 2024 год.

В прошлом году это позволило досрочно отремонтировать и сдать ряд объектов в Перми. Например, на год раньше обновились участки улиц Одоевского, Генерала Черняховского, Коминтерна.

По данным специалистов краевого министерства транспорта, помимо дорог и улиц Добрянского округа в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы участки региональных трасс, а также объекты в Пермском районе, Краснокамском городском округе и Перми. Обновиться должно свыше 140 км дорог и улиц. В целом на реализацию нацпроекта в 2022 году в Пермском крае выделено 5,5 млрд руб.

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