Валерий Мазанов Время наводить и время сжигать мосты Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2006 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

«Новый компаньон» №3 от 31 января 2006 г.

Из архива редакции

Создание Пермского края, фактически свершившееся в результате референдума 2003 года и юридически оформленное 1 декабря 2005 года, потребовало создания новой структуры исполнительной власти: в регионе появилось правительство, а затем прошли первые выборы в краевой парламент, на которых сенсационный результат показали «правые». Прикамье растёт, цветёт и пахнет: открываются новые торговые центры, презентуются проекты новых мостов, Пермь становится «культурной столицей». Казалось, до светлого будущего уже рукой подать. Но теперь мы знаем, что это было светлое прошлое.

Развод с развалом

Партнёры группы «ДАН» депутат Госдумы Павел Анохин и Михаил Деменев разругались в хлам. Анохин написал пространное письмо генпрокурору РФ Владимиру Устинову, в котором обвинял своего партнёра, отца своих крёстных дочерей, в коррупции, «кидалове», выплате зарплаты «в конвертах» и пр. Впоследствии в возбуждении уголовного дела Анохину отказали. В ответ Деменев дал «НК» интервью, в котором пояснил, что вся суть конфликта — его нежелание финансировать политическую деятельность партнёра, в частности намерение стать мэром Перми. «Примирение невозможно», — заявил Михаил Деменев.

Это стало началом конца некогда крупной финансово-промышленной группы. В 2013 году в отношении компаний группы «ДАН» была введена процедура банкротства, а в 2014 году Михаил Деменев был найден повешенным в своём гараже. Версия — самоубийство. Павел Анохин надолго пропал из политики и вообще из медийного поля, вернувшись в него в 2020 году с заявлением о намерении поучаствовать в выборах губернатора Прикамья.

Но времена для него изменились. Возможно, безвозвратно.

Мэрская рокировочка

Недовольство губернской власти деятельностью главы Перми Аркадия Каменева достигло критической точки ещё осенью 2005 года. Проведя традиционную для таких случаев спецоперацию «смещение через повышение», глава региона назначил Каменева вице-губернатором, а и. о. мэра стал Игорь Шубин.

Интересные факты У пермского губернатора появится «шея». Текущим управлением Пермским краем займётся Николай Бухвалов. Не раз озвученная идея о создании регионального правительства воплотилась. Пермского градоначальника охватил азарт. Игорь Шубин предложил вынести игровые заведения за городскую черту. Пермь на пороге музеефикации. Наиболее вероятное место строительства здания для Пермской художественной галереи занято сейчас зданием бывшего ДК ОАО «Телта». Но ради нового музейного комплекса его могут и снести. Игорь Шубин потребовал убрать пивные палатки из центра Перми. «Я не желаю видеть рекламу пива в районе эспланады», — категорично заявил Шубин своим подчинённым. К реконструкции вокзала Пермь II могут привлечь частного инвестора. Для того чтобы его заинтересовать, железнодорожники готовы рассматривать проект вокзала, на последних этажах которого разместится торговый центр. Стахановский мостовой переход появится в Перми не раньше осени 2007 года. Завершить строительство к установленной дате — 15 октября 2006 года — невозможно из-за срыва сроков строительства прежним генподрядчиком (НПО «Космос»). Пермь увидит Фаберже и гору самоцветов. Компания «Ренова» заявила о готовности провести в Перми выставку ювелирных изделий Карла Фаберже из коллекции Виктора Вексельберга. Пермь — «Культурная столица Поволжья — 2006». О том, что Пермь была культурной столицей Поволжья, 10% пермяков услышали впервые только в ноябре, ещё 10% ответили, что относятся к проекту безразлично.

Одновременно на Аркадия Каменева было заведено уголовное дело о растрате муниципального имущества. Ему вменялась незаконная передача в частные руки помещения мэрии под ресторан «Татищев». Весной Ленинский районный суд приговорил экс-мэра к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, запретив ему занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение 2,5 лет. Каменев покинул администрацию.

Той же весной пермяки проголосовали за нового главу города — Игоря Шубина. Этому в немалой степени способствовало ещё одно решение Ленинского суда: за неделю до выборов с дистанции был снят кандидат Владимир Плотников. Выборы были сложными, прошли в два тура: после снятия Плотникова во второй тур вместе с Игорем Шубиным прошёл Павел Анохин. Итог: 37% за Шубина, 32% — за Анохина. «Против всех» — 30%. Примерно столько же горожан вообще приняли участие в этих выборах.

В мэрии тем временем вводится должность сити-менеджера. Долго не было понятно, как распределятся полномочия между ним и избранным главой города. В конце концов определились. Первым сити-менеджером в Перми стал Аркадий Кац.

ЗиД роняют в банкротство

«Пермводоканал» и его оператор ООО «НОВОГОР-Прикамье» требуют в арбитражном суде признать банкротом ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Причина — задолженность за сверхнормативный выброс сточных вод в размере около 30 млн руб. Гендиректор «НОВОГОРа» Михаил Никольский заявляет, что в этом споре «дипломатические и недипломатические методы себя исчерпали», требуется процедура внешнего наблюдения. При этом у завода есть и более крупные кредиторы — банки и налоговые органы.

На этом фоне пошли разговоры о том, что ЗиД обладает огромным количеством объектов, которые не задействованы в производстве и продажа которых позволит заводу избавиться от всех долгов.

Пройдёт не так много времени, как эти разговоры превратятся в дела. И не только арбитражные.

Не гони лошадей

Акционеры ОАО «Ипподром «Пермский» обсуждают идею объединения с конезаводом №9. Они признают, что в случае переноса ипподрома его территория может быть использована под застройку.

Территория ипподрома находится в госсобственности, обществу она отдана в бессрочное пользование. Сама земля находится в зоне спорткомплексов и сооружений. У владельцев ипподрома есть время до 1 января 2008 года, чтобы определиться, арендовать землю дальше или выкупать её.

Ищите женщину

Резонансная авария на углу ул. Ленина и Компроса. Вылетевшая на красный шикарная «бэха», летевшая со стороны Перми II, протаранила «пятнашку», в которой ехали трое молодых парней. Двое погибли на месте, третий в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

В интернете активно обсуждалась версия, что за рулём иномарки была молодая женщина. Но после анализа записей уличных видеокамер обвинение предъявят мужчине — охраннику ООО «Уралпроммаш» Евгению Попову.

После этого случая число систем видеофиксации на дорогах стало расти в геометрической прогрессии.

Третий мост и аэропорт

Для делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) представлена презентация Мотовилихинского моста и реконструкции аэропорта Большое Савино. По идее разработчиков, мост можно построить за три года (с 2008-го по 2011-й), а окупить за 20 лет при условии взимания платы за проезд (20—25 руб. для «легковушек», 70—75 руб. — для грузовиков). Директор ЕБРР от Украины, Молдавии, Румынии, Грузии и Армении Игорь Подолиев отметил, что в другом регионе тоже рассматривался проект моста. «Ваш проект по качеству подготовки лучше», — отметил он.

Проект реконструкции аэропорта Большое Савино предполагал в 2007—2008 годах построить грузовой терминал, а в 2009—2011-м — пассажирский. «Отличная презентация и прекрасно представленная идея. Разработана здраво, разумно и чувственно», — так отзывался представитель ЕБРР Теренс Браун об этом проекте. Чуть позже ЕБРР подтвердил готовность финансировать строительство моста в Мотовилихе, а группа «Ренова» заявила о намерении построить вблизи него жилой массив.

Но, как говорится, что-то пошло не так. У нового аэропорта впереди будет ещё много «родовых мук», прежде чем он появится на свет. А третий мост пермяки ждут и поныне — пусть не в Мотовилихе, но хоть где-нибудь.

Край нарезали и перерезали

В 2006 году состоялись первые выборы в парламент нового региона: Пермский край был юридически образован 1 декабря 2005 года, когда работало Законодательное собрание Пермской области. Выборам предшествовала новая нарезка округов, которой остались довольны не все потенциальные соискатели депутатских мандатов.

Опросы показывают уверенное лидерство на грядущих выборах «Единой России» (около 35%), следом идёт Партия пенсионеров — около 15%. Но в результате на декабрьских выборах второе место после «партии власти» неожиданно взял «Союз правых сил» под лидерством Никиты Белых.

«И невозможное возможно», — констатировал «НК». Впрочем, периоды невозможного в пермской и российской политике были ещё впереди.

За что убивают журналистов?

После громкого убийства Анны Политковской социологи в Перми провели опрос, задав респондентам открытый вопрос: «Как вы считаете, за что в России убивают журналистов?» Почти половина (49,6%) уверенно ответили: за правду. Ещё 9,8% сказали, что за их расследования. Были также варианты «кому-то мешают», «лезут туда, куда не надо, лезут в частную жизнь», «из-за денег», «из-за политики».

Только 1,4% респондентов ответили: за ложь и провокацию.

Было бы крайне интересно провести подобный опрос сейчас.

Что обсуждалось больше всего?

Бесконечную чехарду смены совладельцев «Пермских моторов» попытались перевести в уголовную плоскость. По заявлению миноритария предприятия Владимира Дитятева о выводе активов с «Моторов» при поддержке экс-гендиректора «ПМ», депутата заксобрания Виктора Кобелева УВД Прикамья начало проверку. Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Одновременно идёт разбирательство по поводу незаконного отчуждения профсоюзного имущества в пользу членов семьи председателя Пермского областного совета профсоюзов Бориса Пожарского. Затяжная борьба за богатое наследие советских профсоюзов (курорт «Усть-Качка», гостиницы «Турист» и «Пермтурист», ДК профсоюзов и многое другое) вошла в решительную фазу, которая закончится сменой собственников практически во всех объектах.

Пермяки бунтуют против «точечной застройки» в своих дворах и близлежащих лесопарковых зонах. Проведённое агентством «СВОИ» исследование показало, что 58% горожан относятся к этой практике отрицательно, в том числе 25% готовы «выходить на баррикады». В мэрии спешно разрабатывают «меры персональной ответственности» для чиновников за подготовку решений, приводящих к конфликтным стройкам. Оглянувшись сегодня вокруг, можно легко понять, насколько действенной была эта мера.

Одновременно власти впервые заявили о стратегической «строительной» цели: сдавать не менее 1 млн кв. м жилья в год. Вокруг этой цифры показатели строительства «пляшут» и поныне. Как грибы растут торговые центры. В сентябре открылись два новых гипермаркета — METRO Cash & Carry и «Баумолл». Открываются новые автосалоны. Всё чаще в «НК» публикуются обзоры загородной недвижимости. Реклама пестра и разнообразна: застройщики, операторы связи, кадровые агентства, страховые компании и автодилеры…

Всё это говорит о росте доходов людей. Из дня сегодняшнего те времена видятся «золотым веком», а день завтрашний, когда каждый ощутит на себе последствия санкций, заставит вспомнить финальную фразу из фильма «Не смотрите наверх»: «Если подумать, у нас было абсолютно всё».

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