Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Отсечь всё лишнее Пермская художественная галерея и ПАО «Метафракс Кемикалс» предлагают детям прогуляться «Вокру скульптуры» Поделиться Твитнуть

Скульптура отличается от живописи и графики трёхмерностью: её нужно разглядывать со всех сторон. Это понятно даже детям! Однако многое из того, что связано со скульптурой — её историей, эстетикой и технологиями её создания, дети не знают, и узнают с интересом. Именно поэтому новая детская выставка в Пермской художественной галерее получила название «Вокруг скульптуры» (0+): юным посетителям предлагается изучить скульп­туру буквально со всех сторон.

Ольга Шур

«Вокруг скульптуры» — пятая выставка в рамках цикла «Химия искусства», совместного просветительского проекта галереи и «Метафракс Кемикалс». Постоянные посетители уже знают непременные черты этих выставок: они обязательно остроумные и интерактивные, они не просто учат воспринимать произведения искусства, но и раскрывают особенности технологии производства живописи, графики и скульптуры, и в технологических процессах непременно находится место для упоминания химии, химических веществ и реакций. Помнится, популярный журнал советского времени назывался «Химия и жизнь», а здесь — химия и искусство. Впрочем, «химия» — понятие многозначное: это не только наука, но и высокие чувства, создающие особую атмосферу, и об этом «химическом» свойстве изобразительного искусства кураторы детских выставок Пермской галереи не забывают.

Просветительский проект отвечает на «детские» вопросы, порой неожиданные и неудобные, и для этого ребёнку — посетителю выставки — нужен собеседник. В прошлой выставке из цикла «Химия искусства» — «Чёрно-белое расследование» (0+) — таким собеседником стала Аня, рисованная девочка-детектив; здесь же детей ведёт по выставке другой рисованный персонаж — кот Шамот. Он всю жизнь прожил в музее, научился разговаривать и с людьми, и с экспонатами, и многое может объяснить на понятном даже самым маленьким почемучкам языке.

Что такое бюст, почему скульпторы любят создавать человеческие головы без тела? Рельеф — это картина или скульптура? А почему многие скульптуры изображают людей совсем без одежды? Как пояснила куратор выставки Ксения Зубакина, эти вопросы — среди тех, которые дети особенно часто задают, и на каждый из них выставка ответит — коротко, наглядно и очень понятно, а заодно пояснит многое другое, например, с помощью каких художественных приёмов скульпторы добиваются эффекта жизни и движения в своих работах и как прочитывать сюжет скульптурного произведения.

Ольга Шур

«Я беру кусок мрамора и отсекаю всё лишнее», — так, по легенде, характеризовал процесс создания скульптуры Микеланджело Буонарроти. От какого материала и с помощью каких инструментов отсекается лишнее, здесь рассказано и показано подробно. Камень, дерево, металл — в скульптуре материал определяет всё: и технологии, и эстетику. Особенно подробно показан процесс создания скульптуры из металла на примере металлического спящего медвежонка — известной работы Юрия Шикина «День рождения», которую внимательный прохожий может найти на одной из скамеек возле гостиницы «Урал». Скульптор предоставил для выставки силиконовую форму, восковую модель и конечный результат — бронзовую скульптуру. История со скульптурой «День рождения» тем более увлекательна и наглядна, что экспонаты на этом стенде относятся к числу тактильных: можно обследовать силиконовую форму руками и почувствовать, что там продавлены шерстинки на шкуре медвежонка.

Тактильные ощущения для выставки очень важны, особенно когда речь идёт о фактуре материала, из которого изготовлена скульптура. Кошачья лапка на этикетке — знак того, что экспонат можно трогать. И, конечно, как и во всех выставках просветительского цикла, здесь есть шкафчики, дверцы которых дети должны открывать, чтобы совершить самостоятельные находки, а также прекрасные фотозоны и творческий уголок, где можно рисовать и создавать скульптуры из деревянного конструктора, специально разработанного для посетителей галереи дизайнером выставки Артёмом Кутергиным.

Интересно здесь будет и взрослым посетителям: всегда интересно, когда имеешь дело с чем-то остроумным, стильным, сделанным со вкусом — а этих качеств у проектов Ксении Зубакиной и Артёма Кутергина не отнимешь. Кроме того, здесь можно увидеть выдающиеся и очень редкие скульптурные произведения: от Петра Клодта до Натальи Корчёмкиной и Рудольфа Веденеева — все вещи броские и при этом многие выставляются впервые, о каждой можно писать отдельно.

Ольга Шур

Бронзовые портреты Эрнана Кортеса и Васко да Гамы (автор — Альбер-Эрнест Каррье-Беллёз, XIX век) блестяще демонстрируют возможности металла в скульптуре: в обилии мелких, практически ювелирных деталей — от декора доспехов до морщин на лице — не теряется великолепное целое. Не зря Ксения Зубакина называет великих завоевателей «инстаграмными персонажами»: с ними хочется сфотографироваться.

Нежнейший портрет девушки из полупрозрачного, светящегося мрамора — большая загадка, которую разгадал заведующий отделом западноевропейского искусства галереи Игорь Мартынов, который предпринял целое расследование, чтобы выяснить, что это работа скульптора начала ХХ века Энрике Брунеллески, однофамильца великого архитектора эпохи Возрождения.

Несколько стендов посвящены скульптурной анималистике, и это очень понятно: во-первых, это «фишка» прикамских камнерезов (показаны работы Анатолия Моисеевича Овчинникова и Степана Кривощёкова), а во-вторых, невозможно обойтись без изображения кошек, львов и тигров на выставке, в которой всем заправляет кот!

Совместный проект «Метафракса» и художественной галереи, который реализуется при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова, начался в феврале 2019 года и продолжается уже четвёртый год. Секрет такого долговременного сотрудничества — то, что это именно сотрудничество, а не просто спонсорство. Химическое предприятие и музей многое объединяет, в том числе идеологически. Философия бренда — «В основании будущего» — как нельзя лучше описывает эту идеологию, в которой заботе о детях отводится важнейшее место.

«Мы с партнёрами в художественной галерее говорили о том, что пора уже регистрировать бренд «Химия искусства» и продавать франшизы на эти прекрасные выставки, — шутит один из главных энтузиастов проекта, советник председателя совета директоров «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова. — Мы начинали с совершенно сумасшедшей идеи — соединить искусство и науку в рамках чего-то очень доброго и понятного. Невероятные, творческие люди заняты реализацией этого проекта: каждый раз думаешь, что ещё можно открыть для себя нового, и удивляешься, как легко и с достоинством они помогают детям разобраться в таких непростых темах, как православная икона или печатная графика. Выставка «Вокруг скульптуры» — пятая в рамках проекта, и это наш маленький юбилей, наш первый рубеж. У «Метафракса» вообще эта неделя прошла под знаком участия в культуре Пермского края: мы объявили программу фестиваля «Тайны горы Крестовой», мы договорились о сотрудничестве в рамках образовательной программы с Дягилевским фестивалем, а сейчас мы с удовольствием открываем для пермяков новую выставку, которую обязательно повезём в Губаху, чтобы показать её на территории нашего присутствия».

В губахинском «Музее КУБа» выставка «Вокруг скульптуры» будет демонстрироваться в 2023 году, а с нынешнего сентября там будет показана предыдущая выставка из серии «Химия искусства» — «Чёрно-белое расследование».

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